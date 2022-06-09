快訊

家人確診「同住有症狀卻快篩陰」 外媒曝天選之人關鍵原因

3個月內2度染疫「第二次更想死」 她哀號：無敵星星騙人的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

飛行表集合嘍！Bell & Ross無線電導航腕表 華麗變身

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
太空人Scott Carpenter曾在1962年5月執行「水星宇宙神7號」任務期間戴上一款由百年靈為其打造的Navitimer Cosmonaute腕表，60年後的現在，品牌重新推出一款Navitimer Cosmonaute特別版腕表，並使用新一代B02機芯（圖右）。圖 / 百年靈提供（合成圖）
太空人Scott Carpenter曾在1962年5月執行「水星宇宙神7號」任務期間戴上一款由百年靈為其打造的Navitimer Cosmonaute腕表，60年後的現在，品牌重新推出一款Navitimer Cosmonaute特別版腕表，並使用新一代B02機芯（圖右）。圖 / 百年靈提供（合成圖）

就因為人類是陸行的生物，飛翔象徵的不只有脫離地心引力的限制，更有對高空、太空的未知探索柏萊士（Bell & Ross）新款Radiocompass腕表從無線電導航工具得到啟發，而百年靈則推出Navitimer Cosmonaute腕表，將眼光投向太空，矢志高飛。

在空中的時候一如陸地，需要方向、需要指引。Bell & Ross新款的BR 03-92 Radiocompass腕表，從飛機儀表板上專業儀器的無線電導航工具脫胎換骨，取其神形、但賦予了時間的功能。無線電羅盤原本是飛機的電波接受器，透過兩根粗細、顏色各異的指針，得到方位的資訊；而BR 03-02 Radiocompass則將時、分、秒三根指針各自賦予了不同的顏色、形狀與尺寸，其中最粗的橘色雙線指針為時針、並有代表Hour的H字，而最長的黃色棒形指針為分針、並裝飾有代表分鐘Minute的M字，表款採用自動上鍊機芯，限量999只，訂價則為12萬9,000元。

此外太空人Scott Carpenter則曾在1962年5月執行「水星宇宙神7號」（Mercury-Atlas 7）任務期間戴上了一款由百年靈為其量身打造的Navitimer Cosmonaute腕表，表款具有24小時面盤，可在太空中辨別晝夜，而且是由太空人向百年靈提出訂製需求，別具意義。60年後的今天，百年靈重新推出一款Navitimer Cosmonaute特別版腕表，表款使用了新一代B02機芯，並通過瑞士天文台認證，同時表橋並刻有Carpenter、和「繞行地球三周」（3 orbits around the Earth）等字樣，精鋼鍊帶款訂價33萬1,000元、皮帶款則為32萬元，表款共限量362只，62則是當年飛行紀錄的年份，以茲紀念。

值得一提的是，品牌歷史同樣與太空息息相關的歐米茄（OMEGA），上周末則為太空、探險寫下了全新一頁：New Shepard號火箭讓六位平民太空人包含品牌形象大使Victor Vescovo和Charlie Duke燈飾太空；其中Victor Vescovo曾與OMEGA聯手完成多項挑戰，包含2019年的「五大洋深潛探險」潛入了世界五大海洋的海底，「挑戰者深淵」則完成載人潛水器的史上最深潛世界紀錄，最終完成了曾潛入海底、登上聖母峰並登上太空、「海陸空」三界制霸的探險家，一如OMEGA在太空、海洋與陸地的冒險，並透過對機械、科技的鑽研挑戰，持續探索少人能及的極地境界。

Bell & Ross新款BR 03-92 Radiocompass腕表，12萬9,000元，限量999只。圖 / Bell & Ross提供
Bell & Ross新款BR 03-92 Radiocompass腕表，12萬9,000元，限量999只。圖 / Bell & Ross提供
Bell & Ross新款BR 03-92 Radiocompass腕表，從飛機儀表板上專業儀器的無線電導航工具得到靈感，並賦予了時間的功能。圖 / Bell & Ross提供（合成圖）
Bell & Ross新款BR 03-92 Radiocompass腕表，從飛機儀表板上專業儀器的無線電導航工具得到靈感，並賦予了時間的功能。圖 / Bell & Ross提供（合成圖）
即便在低光源環境下，BR 03-92 Radiocompass腕表中不同顏色的夜光指針與字樣裝飾仍可讓表款清楚讀取時間。圖 / Bell & Ross提供
即便在低光源環境下，BR 03-92 Radiocompass腕表中不同顏色的夜光指針與字樣裝飾仍可讓表款清楚讀取時間。圖 / Bell & Ross提供
百年靈Navitimer Cosmonaute腕表，32萬元，限量362只。圖 / 百年靈提供
百年靈Navitimer Cosmonaute腕表，32萬元，限量362只。圖 / 百年靈提供
歐米茄（OMEGA）上周末甫為太空探險寫下全新一頁：New Shepard號火箭讓六位平民太空人包含品牌形象大使Victor Vescovo（右）和Charlie Duke，登上太空。圖 / OMEGA提供
歐米茄（OMEGA）上周末甫為太空探險寫下全新一頁：New Shepard號火箭讓六位平民太空人包含品牌形象大使Victor Vescovo（右）和Charlie Duke，登上太空。圖 / OMEGA提供

腕表 品牌

延伸閱讀

泰格豪雅攜手金光Mix & Match打造全新專賣店 特別版、限量款新表坐鎮吸客

勞力士利曼耐力賽堂堂邁入90載 周六開賽

跟著馬斯克勇闖太空！第一金太空衛星ETF 6月27日起飛

「飛向宇宙」一起喊！史詩級太空人「巴斯光年」身世揭曉，太空冒險超級回憶殺！

相關新聞

這一味就是不一樣 古早味祕製糖水、創意豬血糕雪花冰 視覺味覺都滿足

開業超過5年，在板橋發跡的「何家甜品鋪」是由何家三兄弟所創立，目前有永和、新莊與公館四家店，以假亂真的香菜豬血糕花生雪花冰一推出就造成IG上打卡風暴

基隆城博會海派浪漫今登場 5大展場3市集2光雕看展攻略

基隆市「2022城市博覽會」今天起到19日一連10天開展，展現城市即是展場的大尺度，蔡英文總統將來開場。分成四大展區，共...

今夏最有男人味的 「沒有人想交作業」 讀出男人40真心話

春河劇團今夏開啟大叔的多重宇宙，由導演韋以丞、編劇王詩淳帶領一干劇場界的型男演員，再次呈現讀劇版本的「沒有人想交作業」。除了原班人馬OD曾志遠、韋以丞、梁正群、高英軒、陳家逵、葉文豪，更加入吳定謙、郭耀仁，組成超豪華大叔團，共同演繹劇中的6個角色，不同場次的演出組合將帶來多重的歡樂與驚喜，值得一刷再刷！

法藍瓷新品 重現梵谷經典畫作

在受到疫情影響的當下，讓大家更重視大自然的魅力，而藝術家梵谷，也熱愛以大自然作為創作主題。今年度，法藍瓷攜手荷蘭梵谷美術...

PChome 24h購物22周年慶 超級品牌優惠輪番登場

PChome 24h購物創立22周年，全站提供橫跨食衣住行育樂等500萬種商品，為持續深耕品牌結盟策略，近年積極開發國際...

雌雄同體鄭秀文？黃金倒三角襯羽毛珠寶大秀輕奢魅力

好久不見的鄭秀文，日前因擔任香港女星關心妍演唱會的來賓因而再度登上「紅館」，演唱會上Sammi除換上多套服裝搭配珠寶並大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。