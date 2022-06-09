飛行表集合嘍！Bell & Ross無線電導航腕表 華麗變身

就因為人類是陸行的生物，飛翔象徵的不只有脫離地心引力的限制，更有對高空、太空的未知探索柏萊士（Bell & Ross）新款Radiocompass腕表從無線電導航工具得到啟發，而百年靈則推出Navitimer Cosmonaute腕表，將眼光投向太空，矢志高飛。

在空中的時候一如陸地，需要方向、需要指引。Bell & Ross新款的BR 03-92 Radiocompass腕表，從飛機儀表板上專業儀器的無線電導航工具脫胎換骨，取其神形、但賦予了時間的功能。無線電羅盤原本是飛機的電波接受器，透過兩根粗細、顏色各異的指針，得到方位的資訊；而BR 03-02 Radiocompass則將時、分、秒三根指針各自賦予了不同的顏色、形狀與尺寸，其中最粗的橘色雙線指針為時針、並有代表Hour的H字，而最長的黃色棒形指針為分針、並裝飾有代表分鐘Minute的M字，表款採用自動上鍊機芯，限量999只，訂價則為12萬9,000元。

此外太空人Scott Carpenter則曾在1962年5月執行「水星宇宙神7號」（Mercury-Atlas 7）任務期間戴上了一款由百年靈為其量身打造的Navitimer Cosmonaute腕表，表款具有24小時面盤，可在太空中辨別晝夜，而且是由太空人向百年靈提出訂製需求，別具意義。60年後的今天，百年靈重新推出一款Navitimer Cosmonaute特別版腕表，表款使用了新一代B02機芯，並通過瑞士天文台認證，同時表橋並刻有Carpenter、和「繞行地球三周」（3 orbits around the Earth）等字樣，精鋼鍊帶款訂價33萬1,000元、皮帶款則為32萬元，表款共限量362只，62則是當年飛行紀錄的年份，以茲紀念。

值得一提的是，品牌歷史同樣與太空息息相關的歐米茄（OMEGA），上周末則為太空、探險寫下了全新一頁：New Shepard號火箭讓六位平民太空人包含品牌形象大使Victor Vescovo和Charlie Duke燈飾太空；其中Victor Vescovo曾與OMEGA聯手完成多項挑戰，包含2019年的「五大洋深潛探險」潛入了世界五大海洋的海底，「挑戰者深淵」則完成載人潛水器的史上最深潛世界紀錄，最終完成了曾潛入海底、登上聖母峰並登上太空、「海陸空」三界制霸的探險家，一如OMEGA在太空、海洋與陸地的冒險，並透過對機械、科技的鑽研挑戰，持續探索少人能及的極地境界。