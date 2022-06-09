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蔡依林穿代言新鞋拍美照 罕見飄仙氣詮釋優雅女人味

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
蔡依林詮釋Infuse休閒背心1,080元、Infuse長裙1,680元、TRC Blaze Tech鞋3,680元。圖／PUMA提供
蔡依林詮釋Infuse休閒背心1,080元、Infuse長裙1,680元、TRC Blaze Tech鞋3,680元。圖／PUMA提供

PUMA曝光了蔡依林詮釋新鞋款美照，罕見的展現優雅女人味。圖／PUMA提供
PUMA曝光了蔡依林詮釋新鞋款美照，罕見的展現優雅女人味。圖／PUMA提供

許久未公開露面的天后蔡依林Jolin，近期因為「阿湯哥」湯姆克魯斯的新電影《捍衛戰士：獨行俠》熱映，又讓影迷們想起多年前，她化身小粉絲訪問阿湯哥的錄影片段，而成為討論話題。不僅如此，所代言的PUMA也曝光了蔡依林詮釋新鞋款美照，罕見的展現優雅女人味，網友也將今昔做比較，感嘆歲月並沒有在她身上留下太多痕跡，依舊自帶滿滿仙氣。

PUMA這季從新復古未來主義出發，以2006年的推出的人氣Blaze of Glory鞋款為基礎 ，利用TRINOMIC蜂巢式避震中底科技，並將大底升級為輕盈雙密度鞋底，呈現緩震、穩定、及靈活三大機能的TRC BLAZE鞋，而且不免俗的邀請Jolin以優雅姿態來演繹。因此在新鞋款的系列形象大片中，可看到蔡依林身穿白色短版上衣、百摺長裙，搭配了TRC BLAZE鞋，展現不同以往的活潑、動感形象，反而是略微知性並兼具女人味的風格，顛覆運動單品陽剛的印象，讓人無法移開目光。

而Converse則是和元老級街牌Stüssy聯名合作，以90年代就上市過的麻布質料Chucks鞋款為靈感，改以黑色麻布材質為主，推出全新One Star和Chuck 70鞋。設計上，黑色的鞋面與白色縫線形成鮮明對比，還採用原始未上漆的圍邊膠條，刺繡星星Logo裝飾，展現Stüssy擅長的西岸街頭文化氛圍。

蔡依林詮釋Infuse休閒背心1,080元、Infuse長裙1,680元、TRC Blaze Tech鞋3,680元。圖／PUMA提供
蔡依林詮釋Infuse休閒背心1,080元、Infuse長裙1,680元、TRC Blaze Tech鞋3,680元。圖／PUMA提供

蔡依林詮釋Infuse休閒背心1,080元、Infuse長裙1,680元、TRC Blaze Tech鞋3,680元。圖／PUMA提供
蔡依林詮釋Infuse休閒背心1,080元、Infuse長裙1,680元、TRC Blaze Tech鞋3,680元。圖／PUMA提供

蔡依林詮釋Infuse休閒背心1,080元、Infuse長裙1,680元、TRC Blaze Tech鞋3,680元。圖／PUMA提供
蔡依林詮釋Infuse休閒背心1,080元、Infuse長裙1,680元、TRC Blaze Tech鞋3,680元。圖／PUMA提供

蔡依林詮釋Infuse休閒背心1,080元、Infuse長裙1,680元、TRC Blaze Tech鞋3,680元。圖／PUMA提供
蔡依林詮釋Infuse休閒背心1,080元、Infuse長裙1,680元、TRC Blaze Tech鞋3,680元。圖／PUMA提供

Converse x Stüssy One Star鞋3,280元。圖／Converse提供
Converse x Stüssy One Star鞋3,280元。圖／Converse提供

Converse x Stüssy Chuck 70鞋3,480元。圖／Converse提供
Converse x Stüssy Chuck 70鞋3,480元。圖／Converse提供

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