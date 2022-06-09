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台中人氣咖啡「kafeD」插旗信義商圈 一口氣進駐2據點

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
來自台中的kafeD德式精品咖啡，6、7月分別進駐新光三越A8與台北101 89樓觀景台。圖／摘自kafeD臉書
來自台中的kafeD德式精品咖啡，6、7月分別進駐新光三越A8與台北101 89樓觀景台。圖／摘自kafeD臉書

來自於台中南屯區，位於公益路與大進街巷弄中的「kafeD」德式精品咖啡揮軍北上，繼4月開了新竹巨城門市後，即將在台北信義商圈一口氣插旗兩個據點，6、7月分別進駐新光三越A8 B2美食街、台北101 89樓觀景台。

kafeD台中旗艦店為獨棟店型，外觀擁有庭院式的深綠植栽造景，內部也有挑高大氣的採光空間，以年輪蛋糕與德國花式咖啡為特色，在google評價有4.6顆星。

新光三越A8 B2美食街睽違10年改裝，將於6月23日正式開幕，「kafeD」在信義商圈其中一個據點，就是進駐新光三越A8美食街。另外，台北101今天也宣布，「kafeD」也將進駐89樓觀景台，打造全台最高地標咖啡場域，品牌將在空間設計中融入經典簡約的德式風格，預計於7月1日開幕。

kafeD台北101店設於89樓觀景台面朝陽明山大屯山系的北方位，能夠高空一覽台北景致。設計風格將延伸台中旗艦店的德國包浩斯主義風格，呈現簡約、舒適的空間美學，遊客可以在kafeD台北101店喝到全球年產僅45公斤的世界冠軍咖啡豆（BOP）、純天然製成的獨家德式年輪厚夾心以及各式以年輪做基底的法式小蛋糕。

kafeD德式精品咖啡團隊主打由國家級評審組成，搭配國際比賽級的專業設備，從選豆、烘豆到沖煮，每一道手續力求「滴滴精準、杯杯完美」。

kafeD將進駐台北101的89樓觀景台，圖為設計示意圖。圖／台北101提供
kafeD將進駐台北101的89樓觀景台，圖為設計示意圖。圖／台北101提供
kafeD首席咖啡師拉花。圖／台北101提供
kafeD首席咖啡師拉花。圖／台北101提供
kafeD台中旗艦店內觀。圖／摘自kafeD臉書
kafeD台中旗艦店內觀。圖／摘自kafeD臉書

咖啡 台北101

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