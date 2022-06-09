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台北新板希爾頓雙人入住3,399元起 還送啤酒、下酒菜

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
台北新板希爾頓酒店「酒愛這一味」住房專案，雙人入住3,399元起。圖／台北新板希爾頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
台北新板希爾頓酒店「酒愛這一味」住房專案，雙人入住3,399元起。圖／台北新板希爾頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

炎炎夏日，沁涼啤酒絕對不能少！新北唯一國際飯店、台北新板希爾頓酒店推出「酒愛這一味」住房專案，即日起至6月28日期間訂房、6月30日前雙人入住，平日（週日至週四）雙人僅3,399元；假日（週五及週六）3,699元起；除贈臺虎特色啤酒及主廚特製下酒小食外，還提供提早14:00入住、翌日延遲至14:00退房等禮遇。

該專案內容包含臺虎特色啤酒兩罐，分別是特選「餞男醋女」酸鹹甜的古早味及麥芽的尾韻，彷彿調酒般的層次豐富、絕妙口感；以及「青梅竹馬」果香馥郁的酒感，不禁回味往日青澀的童年時光。再贈主廚特製下酒小菜，窩在房內就能大啖美酒小菜，耽溺在美好的微醺氛圍中。

此外，即日起位於館內27樓的行政酒廊「從心出發」，凡入住行政樓層房型或Hilton鑽卡會員，即可享有行政酒廊尊榮體驗。

行政酒廊採預約制，開放時間為13:00至21:00，於18:30至20:30提供精緻酒款、乳酪冷肉及經典炸物，其餘時段亦有供應精選茶點。深受消費者熱愛的戶外座位區也同步開放，日落時分、整個城市都染上一層藍，照映在行政酒廊的空中花園上，讓旅客徹底享受無與倫比的渡假時光。

疫情期間，台北新板希爾頓以防疫最高原則，遵照防疫政策規範外，並落實 「CleanStay清潔計畫」，嚴格規範客房清掃及消毒標準。門上貼置「CleanStay專屬客房封條貼紙」，以確保每位旅人能在安全無虞的環境下入住。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北新板希爾頓27樓行政酒廊戶外座位區，深受消費者歡迎。圖／台北新板希爾頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
台北新板希爾頓27樓行政酒廊戶外座位區，深受消費者歡迎。圖／台北新板希爾頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「酒愛這一味」住房專案包括臺虎特色啤酒兩罐，再贈主廚特製下酒小菜。圖／台北新板希爾頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「酒愛這一味」住房專案包括臺虎特色啤酒兩罐，再贈主廚特製下酒小菜。圖／台北新板希爾頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

疫情 希爾頓

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