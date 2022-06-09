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募資熱銷五千台！ 3ZeBra按摩眼罩─不可或缺的眼睛保養神器

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
圖 / 有.設計 uDesign 提供
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隨著居家辦公比例越來越多，台灣人用眼時數過度，眼睛是靈魂之窗，卻常常被現代人忽略。來自台灣的品牌3ZeBra三隻斑馬團隊，歷經一年半的開發研究，首發新品『雙層氣壓按摩眼罩』就取得接近七百萬的募資成績，喚起大家對眼睛保養的重要性。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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有別於市面上的按摩眼罩，根據亞洲人的臉型設計，其包含震動按摩，氣壓按摩以及智能恆溫熱敷功能，而內部採用獨家的雙層氣囊設計，針對太陽穴加強仿人手按摩設計，深受消費者的喜歡。

傳統的按摩眼罩，普遍上有個高風險的設計是壓迫眼球，畢竟眼睛由水晶體組成，如果按壓力道太用力或是設計不良，輕則造成眼睛壓迫，重則會影響視力，而『雙層氣壓按摩眼罩』採用獨家的3D簍空不壓眼設計，不壓眼最安全，保眼眼睛的同時也顧慮到消費者的安全性。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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3ZeBra雙層氣壓按摩眼罩除了顧慮眼罩的安全性，舒適度，更是兼顧到便利性，其眼罩重量僅有286g，方便攜帶，1200mAH高續航力，充電一次可使用一週，此外產品更有自動斷電功能，每15分鐘會自動關機，每晚睡覺時也可以放心使用。

3ZeBra團隊除了產品熱銷台灣外，日前也取得日本PSE檢驗認證，更與多家日本代理商達成合作，將台灣品牌外銷日本，讓日本人也體驗到頂級的眼罩按摩產品。3ZeBra按摩眼罩在2022年募資熱銷5000台，廣受好評，有.設計推出優惠活動，詳情請看活動頁

按摩 日本

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