快訊

家人確診「同住有症狀卻快篩陰」 外媒曝天選之人關鍵原因

3個月內2度染疫「第二次更想死」 她哀號：無敵星星騙人的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美胸、美腿全都露 49歲海蒂克隆秀超火辣健康體態

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
DUNDAS以海蒂克隆為靈感推出膠囊系列，年近50的海蒂克隆親自主演形象廣告。圖／摘自IG
DUNDAS以海蒂克隆為靈感推出膠囊系列，年近50的海蒂克隆親自主演形象廣告。圖／摘自IG

德國超模海蒂克隆（Heidi Klum）年近50身形健美纖瘦，常年保持絕佳狀態，每每出席活動也不吝於展示好身材，是不少人心中嚮往成為的時尚熟女代表。近日她與愛牌DUNDAS合作推出早春膠囊系列，並親自擔任形象廣告模特兒，多組火辣造型在IG曝光，讓人看了再次羨慕不已，而且可能還會同時萌生「很想馬上從沙發上坐起來運動」的念頭。

DUNDAS這次膠囊系列的創作靈感來自海蒂克隆的迷人和性感特質，在設計中可以見到不少鏤空、綁帶等火辣元素，但同時也不失舒適和輕鬆。本次推出多款泳衣、洋裝等，以帶有銳利感的桃紅、綠色等呈現，傳遞濃濃都會摩登風情。

之前受訪時海蒂克隆就曾透露，她最喜歡的運動就是慢跑：「我最愛沿著紐約市哈德遜河沿岸的西邊高速公路長跑，每天早上都會​​看到同樣的人在跑步，他們激勵我繼續前進。」而主持《美國達人秀》後她也經常練舞、跳舞和其他唱跳表演，運動量基本上非常大，再搭配原型食物、多攝取蔬菜和蛋白質，維持健康體態。

DUNDAS以海蒂克隆為靈感推出膠囊系列，年近50的海蒂克隆親自主演形象廣告。圖／摘自IG
DUNDAS以海蒂克隆為靈感推出膠囊系列，年近50的海蒂克隆親自主演形象廣告。圖／摘自IG
海蒂克隆常年維持健美身形。圖／摘自IG
海蒂克隆常年維持健美身形。圖／摘自IG
DUNDAS以海蒂克隆為靈感推出膠囊系列，年近50的海蒂克隆親自主演形象廣告。圖／摘自IG
DUNDAS以海蒂克隆為靈感推出膠囊系列，年近50的海蒂克隆親自主演形象廣告。圖／摘自IG
海蒂克隆常年維持健美身形。圖／摘自IG
海蒂克隆常年維持健美身形。圖／摘自IG
DUNDAS以海蒂克隆為靈感推出膠囊系列，年近50的海蒂克隆親自主演形象廣告。圖／摘自IG
DUNDAS以海蒂克隆為靈感推出膠囊系列，年近50的海蒂克隆親自主演形象廣告。圖／摘自IG
DUNDAS以海蒂克隆為靈感推出膠囊系列，年近50的海蒂克隆親自主演形象廣告。圖／摘自IG
DUNDAS以海蒂克隆為靈感推出膠囊系列，年近50的海蒂克隆親自主演形象廣告。圖／摘自IG
海蒂克隆常年維持健美身形。圖／摘自IG
海蒂克隆常年維持健美身形。圖／摘自IG
DUNDAS以海蒂克隆為靈感推出膠囊系列，年近50的海蒂克隆親自主演形象廣告。圖／摘自IG
DUNDAS以海蒂克隆為靈感推出膠囊系列，年近50的海蒂克隆親自主演形象廣告。圖／摘自IG
DUNDAS以海蒂克隆為靈感推出膠囊系列，年近50的海蒂克隆親自主演形象廣告。圖／摘自IG
DUNDAS以海蒂克隆為靈感推出膠囊系列，年近50的海蒂克隆親自主演形象廣告。圖／摘自IG

模特兒 海蒂克隆

延伸閱讀

深V洋裝快開到肚臍 侯佩岑輕巧型美胸「不會太壓迫」

上海解封！吳尊一家戶外脫罩運動 NeiNei修長美腿吸睛

內衣單穿胸型被看光！歐陽娜娜薄紗「大露胸前白嫩肌」　往下看美腿、螞蟻腰更撩人

湯唯、黑珍珠娜歐蜜 美胸競秀奢華高級珠寶項鍊

相關新聞

這一味就是不一樣 古早味祕製糖水、創意豬血糕雪花冰 視覺味覺都滿足

開業超過5年，在板橋發跡的「何家甜品鋪」是由何家三兄弟所創立，目前有永和、新莊與公館四家店，以假亂真的香菜豬血糕花生雪花冰一推出就造成IG上打卡風暴

基隆城博會海派浪漫今登場 5大展場3市集2光雕看展攻略

基隆市「2022城市博覽會」今天起到19日一連10天開展，展現城市即是展場的大尺度，蔡英文總統將來開場。分成四大展區，共...

今夏最有男人味的 「沒有人想交作業」 讀出男人40真心話

春河劇團今夏開啟大叔的多重宇宙，由導演韋以丞、編劇王詩淳帶領一干劇場界的型男演員，再次呈現讀劇版本的「沒有人想交作業」。除了原班人馬OD曾志遠、韋以丞、梁正群、高英軒、陳家逵、葉文豪，更加入吳定謙、郭耀仁，組成超豪華大叔團，共同演繹劇中的6個角色，不同場次的演出組合將帶來多重的歡樂與驚喜，值得一刷再刷！

法藍瓷新品 重現梵谷經典畫作

在受到疫情影響的當下，讓大家更重視大自然的魅力，而藝術家梵谷，也熱愛以大自然作為創作主題。今年度，法藍瓷攜手荷蘭梵谷美術...

PChome 24h購物22周年慶 超級品牌優惠輪番登場

PChome 24h購物創立22周年，全站提供橫跨食衣住行育樂等500萬種商品，為持續深耕品牌結盟策略，近年積極開發國際...

雌雄同體鄭秀文？黃金倒三角襯羽毛珠寶大秀輕奢魅力

好久不見的鄭秀文，日前因擔任香港女星關心妍演唱會的來賓因而再度登上「紅館」，演唱會上Sammi除換上多套服裝搭配珠寶並大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。