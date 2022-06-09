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美胸、美腿全都露 49歲海蒂克隆秀超火辣健康體態
德國超模海蒂克隆（Heidi Klum）年近50身形健美纖瘦，常年保持絕佳狀態，每每出席活動也不吝於展示好身材，是不少人心中嚮往成為的時尚熟女代表。近日她與愛牌DUNDAS合作推出早春膠囊系列，並親自擔任形象廣告模特兒，多組火辣造型在IG曝光，讓人看了再次羨慕不已，而且可能還會同時萌生「很想馬上從沙發上坐起來運動」的念頭。
DUNDAS這次膠囊系列的創作靈感來自海蒂克隆的迷人和性感特質，在設計中可以見到不少鏤空、綁帶等火辣元素，但同時也不失舒適和輕鬆。本次推出多款泳衣、洋裝等，以帶有銳利感的桃紅、綠色等呈現，傳遞濃濃都會摩登風情。
之前受訪時海蒂克隆就曾透露，她最喜歡的運動就是慢跑：「我最愛沿著紐約市哈德遜河沿岸的西邊高速公路長跑，每天早上都會看到同樣的人在跑步，他們激勵我繼續前進。」而主持《美國達人秀》後她也經常練舞、跳舞和其他唱跳表演，運動量基本上非常大，再搭配原型食物、多攝取蔬菜和蛋白質，維持健康體態。
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