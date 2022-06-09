RICHARD MILLE見證法網奇蹟時刻 納達爾14冠入手

奇蹟的存在，是要讓人驗證：凡人真心想望之事，都有機會實踐。四大公開賽之一的法國網球公開賽日前甫完滿落幕。RICHARD MILLE品牌代言人納達爾（Rafael Nadal）除了配戴聯名的陀飛輪腕表在球場上奮力奔馳、再度封王，更完成法網14冠入手的奇蹟，也為紅土場上的紀錄續譜新頁。

在此之前，Rafael Nadal已在紅土場上寫下史無前例的13冠、生涯紀錄21冠，這項紀錄之所以困難，來自於紅土特殊的場地特色：網球落地後速度將減慢、同時彈跳也較高，也讓場上的攻防格外激烈多變，Rafael Nadal則因在紅土的常勝紀錄，而有獨一無二、「紅土之王」的封號。

事實上，Rafael Nadal在近代職業網壇的另一項紀錄之一，更在於他是極少數配戴腕表在球場上揮拍的選手。自2008年Rafael Nadal成為RICHARD MILLE品牌好友以來，總能看到他配戴上聯名的RICHARD MILLE陀飛輪腕表，表款並以高輕量化、高避震的機芯結構為特色，加上每一款僅生產50只的限量，從2010到2020年的RM 027、RM 27-01、RM 27-02、RM 27-03、RM 27-04，因而在美學、技術上持續突破框架，也像西班牙球王在球場上持續築起的成就高牆。

而本次奪冠的法網比賽場上，Rafael Nadal配戴上的則是2020年發表的RM 27-04陀飛輪，其表殼由具極佳抗拉強度的TitaCarb®所打造，側邊並有Nadal名字縮寫RAFA，同時RM 27-04手上鍊機芯更大膽從網球球拍得到靈感，以輕量化但高強度的纜線將機芯零件全數串連，其懸浮的陀飛輪機芯更可承受超過12,000g的重力加速度，當時預估價約為3,200至3,300萬左右，目前已全數售盡。