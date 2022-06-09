星巴克6月限時兩天 路易莎、伯朗逢週一買一送一

上班族6週一不憂鬱！包括星巴克、路易莎、伯朗在內的多家連鎖咖啡店，都在週一推出買一送一優惠，紓解上班族的週一憂鬱。此外，cama café也歡慶50萬會員，推出黑咖啡免費送活動，限量5萬杯。

星巴克6月再度推出「星光好友分享」優惠活動，在6月13日、14日連續兩天，只要消費者在優惠當天下午4點至晚間8點到店內，購買兩杯相同容量、口味、冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，車道服務與特定門市恕不適用此優惠。

路易莎咖啡6月份推出16周年活動，在限定門市於每星期一、二、三共三天，只要來店消費，餐食、甜點和飲品將全面8折優惠。

伯朗也公布6月份好友分享優惠日期，包括6月12日、13日、19日、20日、26日、27日，於各特定門市提供優惠，未來每6月的每一個星期一，都包括在其中。活動當天以原價購買飲品任一杯，即贈送飲品任一杯，優惠品項以低價者計。