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純白背景最強大？香奈兒工坊系列廣告突顯工藝細節魅力
去年十二月香奈兒在全新啟用的Métiers d'art 工坊總部Le19M發表了2021/22 Métiers d'art工坊系列作品，無論是辦秀地點、作品的風格等，都更加重力道彰顯品牌旗下工坊的細膩工藝與齊全的工坊類型。近日，由攝影師Mikael Jansson掌鏡的2021/22 Métiers d'art工坊系列作品形象廣告釋出，同樣也以更能聚焦在工坊、工藝的畫面安排來呈現，為即將在月中上市的系列作品做了最佳宣傳。
在白色背景襯托下，模特兒Mica Argañaraz、Loli Bahia和Adit Priscilla演繹著都會時髦與精緻洗鍊輝映的系列服飾，也因為背景非常單純，更能突顯每個單品的細節特色。香奈兒創意總監維吉妮維婭（Virginie Viard）透過此系列聚焦在8大主要工坊，包括Lesage刺繡工坊、Lemarié羽飾花朵工坊、Massaro鞋履工坊、Maison Michel帽子工坊、Goossens珠寶金銀配飾工坊、Desrues服飾珠寶暨鈕扣工坊、Montex刺繡工坊與Lognon褶飾工坊，而他們的作品都完美地被運用在本季的設計中。
像是Montex與Lesage刺繡工坊創造出宛如佩戴手鐲造型般的衣袖刺繡，以及取材自Le19M建築結構的金色幾何線條等等。Goossens金銀工坊製作的長項鍊、手鍊、拜占庭風格胸針、以及服飾珠寶鈕扣，也增添了豐富層次感。
香奈兒2021/22 Métiers d'art工坊系列將於6月15日在正式上市。
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