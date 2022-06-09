貓奴快衝！7-ELEVEN推「白爛貓超愛演」門市快閃購、集點

貓奴和爛爛粉集合！搶攻宅居療癒商機，7-ELEVEN全店自6月15日起展開「白爛貓超愛演」門市快閃購、集點送活動，以各式幽默對白圈粉無數的原創貼圖「白爛貓」為主角，推出直播歡唱系列的無線藍牙麥克風、網美必備的環形補光燈、鯊魚變裝娃娃、夏日超好用的刨冰機、三角靠枕+抱枕、體重計、感應式垃圾桶、可站立直傘等限量周邊，搭配「白爛貓」超有梗的直白搞笑流行用語，療癒粉絲的厭世日常。此外，7-ELEVEN更與法國潮流品牌PALLADUIM、德國鋼筆品牌Lamy、法日聯名PAUL & JOE par MARK’S Inc.、日本ELECOM合作推出各式包款、文具精品，集點即可用市價1.5折起輕鬆入手。

蟬聯通訊軟體原創貼圖冠軍的「白爛貓」，因無厘頭又帶有叛逆嘲諷的個性，受到學生、上班族的喜愛，7-ELEVEN首次與「白爛貓」合作，自6月15日下午3點起至6月16日限時兩天祭出「門市快閃購」活動，消費不限金額，結帳時報手機號碼就可直接加購白爛貓超愛演系列限量周邊；集點活動自6月17日下午3點起開跑。

7-ELEVEN「白爛貓超愛演」門市快閃購、集點活動首推聚會氣氛擔當的「限量無線藍牙麥克風」，附收納盒，具備3種變聲模式，還可當藍牙音箱，門市快閃購消費不限金額加899元，6月17日下午3點起集滿6點加899元；視訊會議、直播、遠距上課必備的「限量環形補光燈」，具備冷、白、暖光等3種色溫及10段明暗，門市快閃購消費不限金額加999元，6月17日下午3點起集滿6點加999元；「限量三角靠枕+抱枕」共2款，造型小抱枕可3段式調整高度，門市快閃購消費不限金額每款加699元，6月17日下午3點起每款集滿6點加699元；「限量體重計」共2款，門市快閃購消費不限金額每款加399元，6月17日3點起每款集滿6點加399元；「限量感應式垃圾桶」共2款，輕敲觸碰即可開蓋，門市快閃購消費不限金額每款加599元，6月17日下午3點起每款集滿6點加599元；首度推出的「限量刨冰機」，宅家也能輕鬆製作消暑冰品，門市快閃購消費不限金額加499元，6月17日下午3點起集滿6點加499元；「限量造型直立傘」的可站立腳架輕鬆放置，門市快閃購消費不限金額加399元，6月17日下午3點起集滿6點加399元；「限量鯊魚變裝娃娃」門市快閃購消費不限金額加750元，6月17日下午3點起集滿6點加750元。

6月16日下午3點起至6月17日7-ELEVEN攜手法國潮流品牌PALLADIUM推出「限量2MIX1機能潮流雙肩包」及「限量2MIX1機能潮流小包」，採用永夜黑與冰河灰兩款色系，隨身小包及雙肩後背包還可混色組合，門市快閃購消費不限金額加699元、299元即可換購；集點活動6月18日下午3點起登場。