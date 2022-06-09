高圓圓曬新包 隨便擺拍都是滿滿的優雅熟女韻味

雖然購物袋型的大包包在今年開始已重回時尚舞台，但前幾季就掀起熱潮的俐落典雅的腋下包依舊非常受歡迎。MICHAEL Michael Kors春夏推出了一款Piper腋下包，以泡泡糖般的夢幻色彩點綴簡潔包身，非常適合各種場合的造型搭配。

品牌全球代言人高圓圓近日穿著黑色背心與鼠尾草綠開衩裙示範Piper腋下包，她以基本款的黑色展現優雅熟女韻味，也讓肌膚在對比之下顯得更加白皙。這款包搭配了皮革背帶，另外也以金屬鍊帶裝飾，注入帥氣個性。皮革背帶的一側還以立體的「MK」金屬字串連，讓這款包在不同角度展現出不同的氛圍。