快訊

家人確診「同住有症狀卻快篩陰」 外媒曝天選之人關鍵原因

3個月內2度染疫「第二次更想死」 她哀號：無敵星星騙人的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高圓圓曬新包 隨便擺拍都是滿滿的優雅熟女韻味

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
高圓圓示範Piper皮革腋下包。圖／MICHAEL Michael Kors提供
高圓圓示範Piper皮革腋下包。圖／MICHAEL Michael Kors提供

雖然購物袋型的大包包在今年開始已重回時尚舞台，但前幾季就掀起熱潮的俐落典雅的腋下包依舊非常受歡迎。MICHAEL Michael Kors春夏推出了一款Piper腋下包，以泡泡糖般的夢幻色彩點綴簡潔包身，非常適合各種場合的造型搭配。

品牌全球代言人高圓圓近日穿著黑色背心與鼠尾草綠開衩裙示範Piper腋下包，她以基本款的黑色展現優雅熟女韻味，也讓肌膚在對比之下顯得更加白皙。這款包搭配了皮革背帶，另外也以金屬鍊帶裝飾，注入帥氣個性。皮革背帶的一側還以立體的「MK」金屬字串連，讓這款包在不同角度展現出不同的氛圍。

全系列提供煙燻玫瑰粉、天空藍、鼠尾草綠、焦糖棕款，都是非常有夏季氣息的選色。

高圓圓示範Piper皮革腋下包。圖／MICHAEL Michael Kors提供
高圓圓示範Piper皮革腋下包。圖／MICHAEL Michael Kors提供
Piper皮革腋下包，15,300元。圖／MICHAEL Michael Kors提供
Piper皮革腋下包，15,300元。圖／MICHAEL Michael Kors提供
Piper皮革腋下包，15,300元。圖／MICHAEL Michael Kors提供
Piper皮革腋下包，15,300元。圖／MICHAEL Michael Kors提供
Piper皮革腋下包，15,300元。圖／MICHAEL Michael Kors提供
Piper皮革腋下包，15,300元。圖／MICHAEL Michael Kors提供
高圓圓示範Piper皮革腋下包。圖／MICHAEL Michael Kors提供
高圓圓示範Piper皮革腋下包。圖／MICHAEL Michael Kors提供
Piper皮革腋下包，15,300元。圖／MICHAEL Michael Kors提供
Piper皮革腋下包，15,300元。圖／MICHAEL Michael Kors提供
高圓圓示範Piper皮革腋下包。圖／MICHAEL Michael Kors提供
高圓圓示範Piper皮革腋下包。圖／MICHAEL Michael Kors提供
高圓圓示範Piper皮革腋下包。圖／MICHAEL Michael Kors提供
高圓圓示範Piper皮革腋下包。圖／MICHAEL Michael Kors提供
Piper皮革腋下包，15,300元。圖／MICHAEL Michael Kors提供
Piper皮革腋下包，15,300元。圖／MICHAEL Michael Kors提供
高圓圓示範Piper皮革腋下包。圖／MICHAEL Michael Kors提供
高圓圓示範Piper皮革腋下包。圖／MICHAEL Michael Kors提供

延伸閱讀

新光三越會員獨享 年中慶全通路聯手40大品牌3.9折起

英國男星欲飾演喬丹傳記角色 遭本人婉拒

美軍印太司令部少將情報處長訪台 國防部：不評論

男學車遇超辣短裙女教練崩潰喊不練了 超狂對答笑爆網民

相關新聞

這一味就是不一樣 古早味祕製糖水、創意豬血糕雪花冰 視覺味覺都滿足

開業超過5年，在板橋發跡的「何家甜品鋪」是由何家三兄弟所創立，目前有永和、新莊與公館四家店，以假亂真的香菜豬血糕花生雪花冰一推出就造成IG上打卡風暴

基隆城博會海派浪漫今登場 5大展場3市集2光雕看展攻略

基隆市「2022城市博覽會」今天起到19日一連10天開展，展現城市即是展場的大尺度，蔡英文總統將來開場。分成四大展區，共...

今夏最有男人味的 「沒有人想交作業」 讀出男人40真心話

春河劇團今夏開啟大叔的多重宇宙，由導演韋以丞、編劇王詩淳帶領一干劇場界的型男演員，再次呈現讀劇版本的「沒有人想交作業」。除了原班人馬OD曾志遠、韋以丞、梁正群、高英軒、陳家逵、葉文豪，更加入吳定謙、郭耀仁，組成超豪華大叔團，共同演繹劇中的6個角色，不同場次的演出組合將帶來多重的歡樂與驚喜，值得一刷再刷！

法藍瓷新品 重現梵谷經典畫作

在受到疫情影響的當下，讓大家更重視大自然的魅力，而藝術家梵谷，也熱愛以大自然作為創作主題。今年度，法藍瓷攜手荷蘭梵谷美術...

PChome 24h購物22周年慶 超級品牌優惠輪番登場

PChome 24h購物創立22周年，全站提供橫跨食衣住行育樂等500萬種商品，為持續深耕品牌結盟策略，近年積極開發國際...

雌雄同體鄭秀文？黃金倒三角襯羽毛珠寶大秀輕奢魅力

好久不見的鄭秀文，日前因擔任香港女星關心妍演唱會的來賓因而再度登上「紅館」，演唱會上Sammi除換上多套服裝搭配珠寶並大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。