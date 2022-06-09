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每回僅4天的SOGO小農展 好時好物帶路特蒐50家台灣選物

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
SOGO今年再度與「好時好物」共同舉辦「農遊趣」，即起至6月12日在忠孝館12樓活動會館推出以北、中、南、東4大區域作為規劃，匯集50家在地特色品牌，以及11家首度登場的嚴選好物。圖／好時好物提供
SOGO今年再度與「好時好物」共同舉辦「農遊趣」，即起至6月12日在忠孝館12樓活動會館推出以北、中、南、東4大區域作為規劃，匯集50家在地特色品牌，以及11家首度登場的嚴選好物。圖／好時好物提供

遠東SOGO百貨忠孝館自2017年推出以100%台灣在地農牧產品商品策展的小農展，相當受到主顧客喜愛，每年展覽規模與營業額也逐年擴大，從最初的70多萬到突破500萬大關，也反映出消費者對台灣農產品的支持。今年再度與「好時好物」共同舉辦「農遊趣」，即起至6月12日在忠孝館12樓活動會館推出以北、中、南、東4大區域作為規劃，匯集50家在地特色品牌，以及11家首度登場的嚴選好物。

一方風土養一方人，不同的地貌、緯度的高低、水文的差異，都可以讓作物與畜牧產生很大的風味變化。在萬物滋味最足的季節，透過「農遊趣」匯聚台灣四大區域產出的大自然豐美。加上忠孝館小農展檔期向來只有4天，在主顧客養成後的口碑效益帶動，每回都吸引許多愛好者特別前來物色特色物產。

這回展覽該從何下手？好時好物推薦像是來自嘉義布袋「洲南鹽場」帶來的「厚藻鹽」，曬鹽人用心培養杜莎藻，整整一年的緩慢結晶，讓厚藻鹽帶來類似昆布高湯的胺基酸風味，擁有甘與鮮，最適合海鮮類料理與燒烤。

好的苦茶油需要時間等待，要6年後茶樹才能生產出比較穩定的茶油種子，「華秝農場」帶來的埔里山茶油，多為十幾、二十年的茁壯老樹，品嘗苦茶油也像是喝下這片山林的營養精華。

「純蜂蜜就是好蜂蜜。」池上樂蜂場第二代經營者江健祺這樣說，成立於1976年的「池上樂蜂場」，自產自銷，販售蜂蜜與花粉，這回帶來台灣人最喜愛的龍眼蜜，醇濃透亮如琥珀，香氣厚實。

愛魚吃魚，也要年年有魚，「永續魚法」是對環境友善的被動式捕撈，並選擇捕捉成熟的魚個體，放過小魚雜魚。採永續魚法的「花蓮洄遊吧Fish Bar」帶來當季漁貨和魚骨的組合，也教大家認識什麼是永續好魚。

這回除了有各地小農特色物產外，還有現場美食滿足饕客，像是「五方食藏」小農義式炸海鮮；首度登場的「珠寶盒法式烘焙坊」帶來小農展限定季節水果塔，以及「TERRA土然巧克力專門店」帶來招牌的台灣產區氮氣巧克力。 

在小農展購買產銷履歷商品，單筆消費滿200元即可集1點，集滿4點就可參加「抽獎活動」一次，將有機會抽中2,000元加菜金或產銷履歷特產等好禮。

來自嘉義布袋的洲南鹽場帶來的「厚藻鹽」，類似昆布高湯的胺基酸風味，擁有甘與鮮，最適合海鮮類料理與燒烤。圖／好時好物提供
來自嘉義布袋的洲南鹽場帶來的「厚藻鹽」，類似昆布高湯的胺基酸風味，擁有甘與鮮，最適合海鮮類料理與燒烤。圖／好時好物提供
埔里山茶油(苦茶油)500ml原價1,150元/瓶，特價1,600元/2瓶 。圖／好時好物提供
埔里山茶油(苦茶油)500ml原價1,150元/瓶，特價1,600元/2瓶 。圖／好時好物提供
TERRA土然巧克力專門店，台灣產區氮氣巧克力200ml原價200元，特價180元（限量100杯） 。圖／好時好物提供
TERRA土然巧克力專門店，台灣產區氮氣巧克力200ml原價200元，特價180元（限量100杯） 。圖／好時好物提供
五方食藏小農義式炸海鮮，每份特價180元。圖／好時好物提供
五方食藏小農義式炸海鮮，每份特價180元。圖／好時好物提供
珠寶盒法式烘焙坊季節水果塔小農展限定商品原價220元，特價180元。圖／好時好物提供
珠寶盒法式烘焙坊季節水果塔小農展限定商品原價220元，特價180元。圖／好時好物提供
洄遊吧FISH BAR洄遊鮮撈季節限定組合，魚片5包加贈魚骨1包 原價1,500元，特價1,320元/組（含運）。圖／好時好物提供
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