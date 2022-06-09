傳說中的「海底撈西門店」來了！6月16日試營運

在萬華區粉絲的千呼萬喚下，人氣麻辣火鍋連鎖店海底撈，正式進駐萬華區家樂福桂林店4樓美食街，預定6月16日起進入試營運，試營運營業時間為早上10點至晚間10點，正式開幕之後，將營業至凌晨三點，對萬華區的夜貓族來說是一大福音。

位於萬華區桂林路1號的家樂福桂林店，鄰近西門町與艋舺商圈，二、三樓賣場設有24小時營業服務，四樓則是美食街。美食街自去年3月起便貼出改裝施工公告，表示自3月1日至9月初期間進行施工改裝，改裝後將引進知名品牌，當時海底撈便名列其中。

不過到了去年9月，傳說要進駐家樂福桂林店四樓美食街的海底撈分店，還是僅只於「傳說」；一直等到現在，萬華人才終於盼到海底撈正式入駐。