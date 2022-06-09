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傳說中的「海底撈西門店」來了！6月16日試營運

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
海底撈火鍋在國內擁有不少粉絲。圖／摘自海底撈火鍋FB官方粉絲團。
海底撈火鍋在國內擁有不少粉絲。圖／摘自海底撈火鍋FB官方粉絲團。

在萬華區粉絲的千呼萬喚下，人氣麻辣火鍋連鎖店海底撈，正式進駐萬華區家樂福桂林店4樓美食街，預定6月16日起進入試營運，試營運營業時間為早上10點至晚間10點，正式開幕之後，將營業至凌晨三點，對萬華區的夜貓族來說是一大福音。

位於萬華區桂林路1號的家樂福桂林店，鄰近西門町與艋舺商圈，二、三樓賣場設有24小時營業服務，四樓則是美食街。美食街自去年3月起便貼出改裝施工公告，表示自3月1日至9月初期間進行施工改裝，改裝後將引進知名品牌，當時海底撈便名列其中。

不過到了去年9月，傳說要進駐家樂福桂林店四樓美食街的海底撈分店，還是僅只於「傳說」；一直等到現在，萬華人才終於盼到海底撈正式入駐。

海底撈是來自對岸的人氣火鍋品牌，除了餐飲相當具特色外，在現場候位可以享受美甲、按摩椅、擦皮鞋等各式貼心服務，也令客人津津樂道。海底撈於2015年正式進軍台灣開設一號店，當時一到台灣就一砲而紅，門口經常出現出現排隊人龍，加上即將正式開幕的西門店，目前在台灣總共有15家店。

海底撈為現場候位客人提供美甲服務，讓粉絲津津樂道。圖／摘自海底撈火鍋FB官方粉絲團。
海底撈為現場候位客人提供美甲服務，讓粉絲津津樂道。圖／摘自海底撈火鍋FB官方粉絲團。

海底撈

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