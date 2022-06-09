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我的生活我主導 香奈兒最熱賣藍色男性香氛新影片曝光
一提到男性香氛的代表，不少人最愛的即是香奈兒藍色男性香氛系列，有著神秘的午夜藍瓶身，而且分有香氛三重奏，從2010年推出以來，幾乎成為男性香氛的最佳代名詞，而在2022年，香奈兒藍色男性香氛系列，推出全新形象影片，以節奏與城市間的相互呼應，傳遞出人生操之在己，我的生活節奏，由我自己掌握。
香奈兒藍色男性香氛系列呼應品牌精神，勇於打破傳統，跳出框架，以木質馨香傳遞出都會現代的風格特色，其充滿雅緻魅力形象的香味，適合坦率、大方且堅毅的男性，也吸引不少男性忠實使用，可說是香奈兒最熱賣的男性香氛系列。
在全新的形象影片中，呼應瓶身的午夜裡，男性打擊著鼓聲，傳遞出的樂聲，與城市裡的燈光、脈動息息相關，隨著光影與快節奏感，展現出專屬於香奈兒藍色男性香氛系列獨有的魅力。
該香氛系列目前共有3款作品，香奈兒藍色男性淡香水出自前代香奈兒專屬調香師賈克．波巨之手，打造出散發柑橘味的香氣，並與西洋杉香調撞擊出暖意，而新喀里多尼亞檀香的醇厚為道隨之而來。香奈兒藍色男性香水同樣由賈克．波巨操刀，呼應著柑橘香調，但主軸放在箱根草、西洋杉與琥珀，更為濃郁性感。香奈兒藍色男性香精則由現任香奈兒專屬調香師奧利維耶．波巨接力，西洋杉和新喀里多尼亞檀香的彼此和諧，讓清爽餘韻更為迷人，為男人帶來神秘的魅惑氣息。
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