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全聯首推Q萌貓咪版「櫻桃小丸子」全店積分加價購 大容量摺疊購物車採買必備

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
迎接夏天來臨，全聯首度與家喻戶曉、全年齡層通吃的櫻桃小丸子肖像聯名合作，並首次以「櫻桃小丸子貓咪版」推出全系列點換購活動。圖／全聯福利中心提供
迎接夏天來臨，全聯首度與家喻戶曉、全年齡層通吃的櫻桃小丸子肖像聯名合作，並首次以「櫻桃小丸子貓咪版」推出全系列點換購活動。圖／全聯福利中心提供

出場自帶音效、永遠長不大的「櫻桃小丸子」首度降落全聯，首次以「櫻桃小丸子貓咪版」推出全系列點換購活動，不論是小丸子、花輪還是野口，通通變身超級卡哇伊的貓咪造型，並結合戶外休閒主題，推出一系列一物多用、高CP值點換購商品，最少只需使用全店單筆每滿100元贈1積分，集滿4積分或扣200福利點起，即可加價購1款，換算市價4折起，讓大人小孩一同以Q萌造型迎接快樂暑假。

全聯自6月10日至8月18日限定期間內，推出8款「丸樂同萌會」點換購商品，包含「酷夏保冰劑2件組」、「輕便手提便當盒」、「萌貓票卡背包組」、「裝可愛吸管杯套組」、「大容量摺疊保冷袋」、「躲貓貓速開帳篷」、「丸樂摺疊購物車」、「帶我走摺疊籃」等，每款商品上都有可愛賣萌小丸子，功能超實用又方便，隨時隨地都能帶著走。

針對經常到全聯採購的民眾，首推「丸樂摺疊購物車」，不僅可摺疊好收納，還附加彈力繩，能將籃子及其他物品固定在購物車上，容量超大可裝得下一整顆大西瓜；若再搭配「帶我走摺疊籃」一起使用，容量瞬間再升級。「躲貓貓速開帳篷」也很適合迎接接下來的戶外活動旺季，走到哪都自帶樹蔭。

想快速入手「丸樂同萌會」全系列週邊商品，全聯親自傳授快速累點換購祕技，6月10日至6月23日第二波年中慶開跑，祭出多款商品第2件5折起、有機蔬菜全面8.8折起；活動期間另推出3大優惠，每週六日以PX Pay儲值金全額支付單筆每滿1,000元送800福利點，亦可同步參加PX Pay滿月紅利活動，單月使用PX Pay儲值金或PX Pay信用卡累積消費10,000元，共贈2,800福利點，合併優惠最高可回饋11.1%。活動期間福利卡友單筆消費每滿400元，登錄就可抽日本柳宗理不鏽鋼雙耳鍋、日本柳宗理南部鐵器雙耳淺鍋，各80名。活動期間消費單筆每滿400元，另贈SIEGWERK思威克4枚印花。

最少只需使用全店單筆每滿100元贈1積分，集滿4積分或扣200福利點起，即可加價購1款，換算市價4折起。圖／全聯福利中心提供
最少只需使用全店單筆每滿100元贈1積分，集滿4積分或扣200福利點起，即可加價購1款，換算市價4折起。圖／全聯福利中心提供
酷夏保冰劑2件組貼心以束帶方式設計，可愛賣萌小丸子帶著走。圖／全聯福利中心提供
酷夏保冰劑2件組貼心以束帶方式設計，可愛賣萌小丸子帶著走。圖／全聯福利中心提供
輕便手提便當盒附加餐具攜帶方便，餐盒分隔設計，食物不混味。圖／全聯福利中心提供
輕便手提便當盒附加餐具攜帶方便，餐盒分隔設計，食物不混味。圖／全聯福利中心提供
躲貓貓速開帳篷輕巧攜帶、方便打開，摺疊好收納。圖／全聯福利中心提供
躲貓貓速開帳篷輕巧攜帶、方便打開，摺疊好收納。圖／全聯福利中心提供
裝可愛吸管杯套組套在杯子上讓可愛度加倍，另附有貓咪造型吸管套，超級卡哇伊。圖／全聯福利中心提供
裝可愛吸管杯套組套在杯子上讓可愛度加倍，另附有貓咪造型吸管套，超級卡哇伊。圖／全聯福利中心提供

貓咪 櫻桃小丸子

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