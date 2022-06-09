全聯首推Q萌貓咪版「櫻桃小丸子」全店積分加價購 大容量摺疊購物車採買必備

出場自帶音效、永遠長不大的「櫻桃小丸子」首度降落全聯，首次以「櫻桃小丸子貓咪版」推出全系列點換購活動，不論是小丸子、花輪還是野口，通通變身超級卡哇伊的貓咪造型，並結合戶外休閒主題，推出一系列一物多用、高CP值點換購商品，最少只需使用全店單筆每滿100元贈1積分，集滿4積分或扣200福利點起，即可加價購1款，換算市價4折起，讓大人小孩一同以Q萌造型迎接快樂暑假。

全聯自6月10日至8月18日限定期間內，推出8款「丸樂同萌會」點換購商品，包含「酷夏保冰劑2件組」、「輕便手提便當盒」、「萌貓票卡背包組」、「裝可愛吸管杯套組」、「大容量摺疊保冷袋」、「躲貓貓速開帳篷」、「丸樂摺疊購物車」、「帶我走摺疊籃」等，每款商品上都有可愛賣萌小丸子，功能超實用又方便，隨時隨地都能帶著走。

針對經常到全聯採購的民眾，首推「丸樂摺疊購物車」，不僅可摺疊好收納，還附加彈力繩，能將籃子及其他物品固定在購物車上，容量超大可裝得下一整顆大西瓜；若再搭配「帶我走摺疊籃」一起使用，容量瞬間再升級。「躲貓貓速開帳篷」也很適合迎接接下來的戶外活動旺季，走到哪都自帶樹蔭。