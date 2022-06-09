台中麗寶、台南晶英抗疫困境 推「雙城度假」搶市場

全台疫情處高原期，不少旅遊業者苦不堪言，台中麗寶福容飯店為搶攻國旅市場，攜手台南晶英酒店推出「雙城記 渡假趣」買一晚送一晚住房專案，可走訪府城古蹟盡享小吃美食，再到台中購物Outlet購物、感受刺激遊樂園、國際賽車場等綜合性休閒娛樂渡假村，徜徉陽光和煦的放鬆氛圍。

台南晶英酒店座落繁華舊城區，步行可抵達國華街、保安路等小吃一級戰場，比鄰台南市美術館、司法博物館、全台首學孔廟等古蹟景點漫步於巷弄間，細察古都的歷史脈絡。

台南晶英酒店「雙城記 渡假趣」提供12坪海東客房住宿，依房況可升等至兩中床的家庭客房，及免費贈送至多兩位兒童同行，並品嚐經典府城風味早餐；6月底前於平日入住，再加贈十鼓仁糖文創園區門票，在日治時期老糖廠改建的建築，享受鼓樂藝術文化帶來的五感體驗。

后里區麗寶樂園方面則可享福容大飯店14坪精緻雙人客房住宿乙晚，含翌日豐盛自助式早餐，加碼樂園門票、賽車場飄移卡丁車體驗或是精緻下午茶好禮三選一，平日訂購更可獲得房型升等至「和洋家庭房」；搭乘高鐵旅客只需事先預約，就能享有台中高鐵站至渡假區免費接駁服務。