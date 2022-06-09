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科工館食品模型特展「飢渴亂真」 趣味文創商品夯
國立科學工藝博物館「飢渴亂真：卡固高食品模型特展」，即日起至7月31日在二樓咖啡藝廊展出。食品模型的發展源自於日本，最早可追溯到1917年，由製作標本起家的「島津製作所」的西尾次郎運用蠟液所製作的「保健食物的衛教模型」，台灣則是在1997年由日本山根師傅領軍的食品模型公司在台成立後，將行之日本多年的餐飲模型銷售模式引進台灣。
畢業於台中商專商業設計科的郭志忠，平面設計美學基礎深厚，在1997年的國際食品設備展中，意外開啟了食品模型這一行業的興趣和商機，企圖將起源於日本的食品模型產業推廣至全台，同時從日籍山根師傅完整習得製作食品模型的專業知識與技術。
郭志忠2003年獲日本國寶級食品模型大師岩井稔指導，精進食品模型製作技藝，2008年回到家鄉高雄，創立台灣卡固高食品模型公司，從早期食品模型在台灣乏人問津，到協助台灣餐飲業創造百億商機，靠的是深厚的美學基礎與經驗。台灣許多知名國際連鎖餐飲企業所運用的食品模型，都出自於卡固高。
觀眾在「飢渴亂真：卡固高食品模型特展」現場，可以看到食品模型製作過程與材料運用，並看到這些美食模型所創造出的有趣文創商品，如排骨飯時鐘、肉片台式夾腳拖、冰淇淋磁鐵、荷包蛋鑰匙圈等。還有許多模型耍特技以趣味的方式呈現，如海嘯炒飯、翻倒珍奶、飛天牛肉麵等，民眾不只可以欣賞各式的美食，還能了解背後製作的原理。
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