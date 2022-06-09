聽新聞
test
0:00 / 0:00
52歲超不科學火辣JLO再露半球碾壓紅毯 人生下半場開始
影歌雙棲的國際巨星珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez，簡稱JLO）三天前登上MTV Movie & TV Awards頒獎典禮，獲頒「MTV世代獎」的她以大開深U得貼身皮革背心展現驚人的52歲好身材。昨（6月8日）晚她出席Netflix原創紀錄片《半場》（HALFTIME）在翠貝卡電影節（Tribeca Film Festival）的首映紅毯，以半透明的Tom Ford性感黑色長禮服再次露出美麗的胸線和下半身曲線。這部電影記錄了JLO在疫情前後兩度登上超級盃時的演出。
雖然兩度兩項造型風格迥異，不過珍妮佛羅培茲這兩次身穿全黑長裙於紅毯亮相，都配帶了非常搶點的巨鑽耳環，在接受訪問特寫時格外搶眼。在MTV頒獎典禮上，她佩戴的方形切割耳環是美國珠寶品牌Candy Ice Jewelry的經典設計，小顆的方鑽連綴著較大顆的方鑽的垂墜耳環，寶石璀璨耀眼，從正面看幾乎看不到金屬，品牌亦有鑲嵌不同彩色寶石的同款設計耳環，「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）等許多好萊塢明星都配戴過這個品牌的珠寶在紅毯亮相。而在翠貝卡電影節的紅毯上，她佩戴的水滴形巨鑽耳環，則是來自美國知名設計師Lorraine Schwartz的設計，她也是碧昂絲、「花邊教主」布蕾克指定御用的珠寶設計師。JLO的這對耳環目測單邊的鑽石就有約10克拉左右。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言