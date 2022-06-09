52歲超不科學火辣JLO再露半球碾壓紅毯 人生下半場開始

影歌雙棲的國際巨星珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez，簡稱JLO）三天前登上MTV Movie & TV Awards頒獎典禮，獲頒「MTV世代獎」的她以大開深U得貼身皮革背心展現驚人的52歲好身材。昨（6月8日）晚她出席Netflix原創紀錄片《半場》（HALFTIME）在翠貝卡電影節（Tribeca Film Festival）的首映紅毯，以半透明的Tom Ford性感黑色長禮服再次露出美麗的胸線和下半身曲線。這部電影記錄了JLO在疫情前後兩度登上超級盃時的演出。

雖然兩度兩項造型風格迥異，不過珍妮佛羅培茲這兩次身穿全黑長裙於紅毯亮相，都配帶了非常搶點的巨鑽耳環，在接受訪問特寫時格外搶眼。在MTV頒獎典禮上，她佩戴的方形切割耳環是美國珠寶品牌Candy Ice Jewelry的經典設計，小顆的方鑽連綴著較大顆的方鑽的垂墜耳環，寶石璀璨耀眼，從正面看幾乎看不到金屬，品牌亦有鑲嵌不同彩色寶石的同款設計耳環，「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）等許多好萊塢明星都配戴過這個品牌的珠寶在紅毯亮相。而在翠貝卡電影節的紅毯上，她佩戴的水滴形巨鑽耳環，則是來自美國知名設計師Lorraine Schwartz的設計，她也是碧昂絲、「花邊教主」布蕾克指定御用的珠寶設計師。JLO的這對耳環目測單邊的鑽石就有約10克拉左右。 珍妮佛羅培茲配戴Candy Ice Jewelry的鑽石耳環獲頒「MTV世代獎」。圖／摘自IG ＠mtv 珍妮佛羅培茲配戴Lorraine Schwartz的鑽石耳環出席NETFLIX紀錄片《半場》（HALFTIME）首映紅毯。圖／摘自IG @jlo 珍妮佛羅培茲配戴Candy Ice Jewelry的鑽石耳環獲頒「MTV世代獎」。圖／摘自IG ＠mtv 珍妮佛羅培茲配戴Candy Ice Jewelry的鑽石耳環獲頒「MTV世代獎」。圖／摘自IG @candyicejewelry 珍妮佛羅培茲配戴Lorraine Schwartz的鑽石耳環出席NETFLIX紀錄片《半場》（HALFTIME）首映紅毯。圖／摘自IG 珍妮佛羅培茲配戴Candy Ice Jewelry的鑽石耳環獲頒「MTV世代獎」。圖／摘自IG @candyicejewelry 珍妮佛羅培茲配戴Candy Ice Jewelry的鑽石耳環獲頒「MTV世代獎」。圖／摘自IG ＠mtv