小米「618年中狂歡購物節」 首款除濕機美型登場 新款智慧門鈴功能再升級

618電商年中購物季，小米也準備了上百項超殺優惠組合迎戰，宣布推出「小米618年中狂歡購物節」，將於6月14日起至6月21日止精選智慧型手機、智慧家電與智慧穿戴裝置等熱門產品，推出商品直降、滿額買贈、限時秒殺與零點福利等狂歡活動，最高現省超過4千元；此次官網還全新上線「小米團購」功能，一次訂購一起收貨，不用再拆單下訂。此外，小米聯手PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店與momo購物網小米官方旗艦館等電商同慶小米618，加碼祭出獨家優惠，再享電商平台專屬回饋，即日起即可早鳥搶領優惠券。

趁著618購物節，小米以因應季節需求，宣布推出旗下首款除溼類產品「Xiaomi智慧除濕機」，全新圓筒形外觀具備每日10L除溼能力，採用頂部垂直出風設計，讓空氣可快速循環、均衡蒸發空氣中的水份，達成高效率又溫和的除濕效果。內建的4.5L大水箱可連續除濕8小時，還可搭配隨附的排水管，直接將除濕廢水排出，機身圓弧造型設計可提升除溼效率、貼心的五重降噪設計，更可降低運轉噪音的效果，夜晚使用也不干擾。

活動期間小米也同步推出Xiaomi智慧門鈴3與Xiaomi 67W充電器套裝等新品，持續升級用戶的智慧生活。其中Xiaomi智慧門鈴3擁有2K超高解析度，搭配4組940nm高功率紅外線光，在低光源或無光源環境下也能清楚拍攝影像。新一代超廣角鏡頭提供對角180°超廣角視角，還可將垂直角度增加至107°，幫助捕捉完整、清晰的全景監控畫面。而所配備的人體感測器和人形偵測技術，可24小時智慧偵測門口出現的異常動作，並在偵測到時自動錄製影片、傳送手機通知。Xiaomi智慧門鈴3還支援雙向音訊通訊，不用開門即可與門外訪客通訊，還有變音功能增加安全性。