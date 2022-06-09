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精靈女神亞曼達塞佛瑞登紅毯 人美心美珠寶細節藏洋蔥

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
亞曼達塞佛瑞出席美國《時代》雜誌舉辦的百大人物晚宴，配戴公益項鍊。圖／摘自IG @elizabethstewart1
亞曼達塞佛瑞出席美國《時代》雜誌舉辦的百大人物晚宴，配戴公益項鍊。圖／摘自IG @elizabethstewart1

美國《時代》雜誌舉辦的百大人物晚宴，於紐約時間6月8日晚間登場。今年請來Mary J. Blige和Miranda Lambert在晚宴上表演，許多深具恭祝影響力的影視名人也受邀盛裝出席，包括「尚氣」華裔男星劉思慕、當紅女星千黛亞（Zendaya）、歌手泰勒絲（Taylor Swift）等。精靈系女神亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）也身穿一席華麗的黑色Carolina Herrera禮服出席，顯得高雅美麗。人美心更美的她也利用這個絕佳的紅毯時刻發揮影響力，佩戴了條別具意義的慈善項鍊。

根據亞曼達塞佛瑞的御用造型師伊莉莎白史都華（Elizabeth Stewart）表示，這條項鍊是由芝加哥珠寶品牌ALMASIKA的設計師Catherine Sarr特別為亞曼達出席這次場合而設計的，使用De Beers集團以永續且符合倫理道德的方式開採的鑽石製作。伊莉莎白史都華也是巨星茱莉亞羅伯茲和凱特布蘭琪經常合作的明星造型師。

De Beers集團與非營利組織RAD Red Carpet Advocacy近年來發起#BlackisBrilliant公益活動，由De Beers集團提供以永續且符合倫理道德的方式開採自波札那（Botswana）的鑽石，讓有才華的黑人設計師為即將登上紅毯的明星妝點造型。自2021年開始，在各大典禮紅毯時刻上都有明星配戴這系列的公益珠寶，讓社會大眾有更多的機會看到這些才華洋溢的珠寶創作者。

亞曼達塞佛瑞出席美國《時代》雜誌舉辦的百大人物晚宴，配戴公益項鍊。圖／摘自IG @elizabethstewart1
亞曼達塞佛瑞出席美國《時代》雜誌舉辦的百大人物晚宴，配戴公益項鍊。圖／摘自IG @elizabethstewart1
亞曼達塞佛瑞出席美國《時代》雜誌舉辦的百大人物晚宴，配戴公益項鍊。圖／摘自IG @elizabethstewart1
亞曼達塞佛瑞出席美國《時代》雜誌舉辦的百大人物晚宴，配戴公益項鍊。圖／摘自IG @elizabethstewart1

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