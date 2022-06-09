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夏天揹這草籐編織包太美了 寶格麗敦化SOGO限定販售

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
BVLGARI Serpenti Forever藤編水桶包，附可拆式緞面抽繩包，抽繩包可單獨使用，約65,600元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever藤編水桶包，附可拆式緞面抽繩包，抽繩包可單獨使用，約65,600元。圖／寶格麗提供

發源自義大利羅馬的精品品牌寶格麗（BVLGARI），即日起在台北敦化SOGO 1樓開設全新期間限定店至2023年5月31日止。店面設計承襲羅馬康多堤大道總店的設計，以具體而微的精緻環境，提供完整系列的珠寶、腕表與配件體驗。同時，迎接即將到來的夏季，品牌特別推出5款獨家限定的草編與籐編限定包款，以充滿度假情調的元素結合前衛設計、細膩工藝，帶來活力十足的夏日都市度假氛圍。

寶格麗敦化SOGO期間限定店，與總店同樣採用品牌充滿華麗感的五扇金色壯麗黃銅拱門，櫥窗展櫃內採用代表羅馬陽光的品牌色番紅花橘的絲綢，為店面注入羅馬杏黃色陽光的活力與暖意。特別訂製的地毯裝飾番紅花橘色的幾何圖騰，襯托代表品牌的八芒星圖騰，以及圓形與方形馬賽克地磚的圖案，讓人想起萬神殿的經典建築細節。展櫃設計靈感啟發自著名的義大利建築師及設計師 Carlo Scarpa，並沿用古羅馬時期的頂級建材 Pavonazzetto 大理石打造，展現義大利的精湛工藝，呈現出雕塑藝術之美。

BVLGARI Serpenti Forever藤編水桶包，附可拆式緞面抽繩包，抽繩包可單獨使用，約65,600元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever藤編水桶包，附可拆式緞面抽繩包，抽繩包可單獨使用，約65,600元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever藤編珠寶盒包，約78,500元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever藤編珠寶盒包，約78,500元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever 拉菲亞草編迷你肩背包（13 x 8.5 x 3.5 cm），約新台幣 30,900元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever 拉菲亞草編迷你肩背包（13 x 8.5 x 3.5 cm），約新台幣 30,900元。圖／寶格麗提供
BVLGARI敦化Sogo期間限定店自即日起至2023年5月31日止。圖／寶格麗提供
BVLGARI敦化Sogo期間限定店自即日起至2023年5月31日止。圖／寶格麗提供
BVLGARI敦化Sogo期間限定店自即日起至2023年5月31日止。圖／寶格麗提供
BVLGARI敦化Sogo期間限定店自即日起至2023年5月31日止。圖／寶格麗提供
BVLGARI LOGO拉菲亞草編托特包，附可拆式緞面抽繩包，抽繩包可單獨使用，約75,900元。圖／寶格麗提供
BVLGARI LOGO拉菲亞草編托特包，附可拆式緞面抽繩包，抽繩包可單獨使用，約75,900元。圖／寶格麗提供
BVLGARI LOGO拉菲亞草編托特包，附可拆式緞面抽繩包，抽繩包可單獨使用，約75,900元。圖／寶格麗提供
BVLGARI LOGO拉菲亞草編托特包，附可拆式緞面抽繩包，抽繩包可單獨使用，約75,900元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Diamond Blast拉菲亞草編手提肩背包，約78,200元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Diamond Blast拉菲亞草編手提肩背包，約78,200元。圖／寶格麗提供

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