聽新聞
test
0:00 / 0:00
夏天揹這草籐編織包太美了 寶格麗敦化SOGO限定販售
發源自義大利羅馬的精品品牌寶格麗（BVLGARI），即日起在台北敦化SOGO 1樓開設全新期間限定店至2023年5月31日止。店面設計承襲羅馬康多堤大道總店的設計，以具體而微的精緻環境，提供完整系列的珠寶、腕表與配件體驗。同時，迎接即將到來的夏季，品牌特別推出5款獨家限定的草編與籐編限定包款，以充滿度假情調的元素結合前衛設計、細膩工藝，帶來活力十足的夏日都市度假氛圍。
寶格麗敦化SOGO期間限定店，與總店同樣採用品牌充滿華麗感的五扇金色壯麗黃銅拱門，櫥窗展櫃內採用代表羅馬陽光的品牌色番紅花橘的絲綢，為店面注入羅馬杏黃色陽光的活力與暖意。特別訂製的地毯裝飾番紅花橘色的幾何圖騰，襯托代表品牌的八芒星圖騰，以及圓形與方形馬賽克地磚的圖案，讓人想起萬神殿的經典建築細節。展櫃設計靈感啟發自著名的義大利建築師及設計師 Carlo Scarpa，並沿用古羅馬時期的頂級建材 Pavonazzetto 大理石打造，展現義大利的精湛工藝，呈現出雕塑藝術之美。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言