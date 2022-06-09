狗派預備尖叫了 蕭邦超萌小狗、熊貓、鸚鵡珠寶登台

2010年時，向來關注永續與環保的瑞士精品蕭邦（Chopard）在歡慶品牌創立150周年，與世界野生動物保護組織（World Wildlife）基金會建立了合作夥伴關係，支持保護野生動物。

這個契機，也促使蕭邦聯合總裁兼藝術總監卡羅琳‧舍費爾（Caroline Scheufele）構思出一個奇妙的動物為主題的高級珠寶系列，由150種動物組成，每件均為獨一無二之作：昆蟲、爬行動物、魚類、野生動物和寵物均經精心刻畫，除了形貌姿態，神韻也栩栩如生，散發機趣慧黠的靈氣，滿滿的想像力令人驚喜，更成為每年藏家最為期盼見到的系列，例如近期抵台的犬群項鍊。

這條項鍊使用超過9000顆幾乎全為鑽石的寶石刻劃13隻姿態、品種迥異的立體小狗：紐芬蘭犬、聖伯納犬、阿富汗獵犬、邊境牧羊犬、㹴犬、貴賓、威瑪獵犬、拳師犬、雪納瑞、查理士王小獵犬、八哥犬、約克夏、吉娃娃，白色、黑色、棕色或黃色鑽石組成逼真傳神的表情和犬隻皮毛的細微色調差異，舌頭鋪鑲粉紅色尖晶石，眼睛則以凸圓形虎眼石或縞瑪瑙製作而成，他們輕巧地站立在如圓球般的27顆彩色珍珠上。這條項鍊設計的靈感來源正是卡羅琳•舍費爾名為「拜倫（Byron）」的寶貝查理士王小獵犬。