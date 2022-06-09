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狗派預備尖叫了 蕭邦超萌小狗、熊貓、鸚鵡珠寶登台

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
蕭邦Red Carpet系列犬群項鍊，6,432萬8,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦Red Carpet系列犬群項鍊，6,432萬8,000元。圖／蕭邦提供

2010年時，向來關注永續與環保的瑞士精品蕭邦（Chopard）在歡慶品牌創立150周年，與世界野生動物保護組織（World Wildlife）基金會建立了合作夥伴關係，支持保護野生動物。

這個契機，也促使蕭邦聯合總裁兼藝術總監卡羅琳‧舍費爾（Caroline Scheufele）構思出一個奇妙的動物為主題的高級珠寶系列，由150種動物組成，每件均為獨一無二之作：昆蟲、爬行動物、魚類、野生動物和寵物均經精心刻畫，除了形貌姿態，神韻也栩栩如生，散發機趣慧黠的靈氣，滿滿的想像力令人驚喜，更成為每年藏家最為期盼見到的系列，例如近期抵台的犬群項鍊。

這條項鍊使用超過9000顆幾乎全為鑽石的寶石刻劃13隻姿態、品種迥異的立體小狗：紐芬蘭犬、聖伯納犬、阿富汗獵犬、邊境牧羊犬、㹴犬、貴賓、威瑪獵犬、拳師犬、雪納瑞、查理士王小獵犬、八哥犬、約克夏、吉娃娃，白色、黑色、棕色或黃色鑽石組成逼真傳神的表情和犬隻皮毛的細微色調差異，舌頭鋪鑲粉紅色尖晶石，眼睛則以凸圓形虎眼石或縞瑪瑙製作而成，他們輕巧地站立在如圓球般的27顆彩色珍珠上。這條項鍊設計的靈感來源正是卡羅琳•舍費爾名為「拜倫（Byron）」的寶貝查理士王小獵犬。

而每年最令藏家們期待的蕭邦動物世界系列腕表作品，今年帶來療癒力十足的無尾熊等動物，活靈活現的造型和充滿活力的萌呆表情，皆以完美精緻拋光或鑲嵌滿鑽石製作而成，光滑身軀充滿了俏皮童稚的趣味，加上細膩的鑲工工藝，為動物世界的注入新穎的活力。

動物世界系列無尾熊腕表，18K白金鑲嵌彩色鑽石、搭配3顆滑動鑽石0.30克拉，258萬9,000元。圖／蕭邦提供
動物世界系列無尾熊腕表，18K白金鑲嵌彩色鑽石、搭配3顆滑動鑽石0.30克拉，258萬9,000元。圖／蕭邦提供
動物世界系列棕熊項鍊，18K玫瑰金鑲嵌606顆總重4.59克拉棕色鑽石、20顆總重0.11克拉干邑棕鑽以及2顆總重0.08克拉棕色碧璽和1顆0.04克拉瑪瑙，235萬5,000元。圖／蕭邦提供
動物世界系列棕熊項鍊，18K玫瑰金鑲嵌606顆總重4.59克拉棕色鑽石、20顆總重0.11克拉干邑棕鑽以及2顆總重0.08克拉棕色碧璽和1顆0.04克拉瑪瑙，235萬5,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦Red Carpet系列犬群項鍊，6,432萬8,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦Red Carpet系列犬群項鍊，6,432萬8,000元。圖／蕭邦提供
動物世界系列鸚鵡戒指，18K黃金鑲嵌2顆總重4.63克拉黃水晶，210萬1,000元。圖／蕭邦提供
動物世界系列鸚鵡戒指，18K黃金鑲嵌2顆總重4.63克拉黃水晶，210萬1,000元。圖／蕭邦提供
動物世界系列綿羊戒指，18K白金鑲嵌1296顆總重4.06克拉鑽石與2顆0.1克拉虎眼石，396萬3,000元。圖／蕭邦提供
動物世界系列綿羊戒指，18K白金鑲嵌1296顆總重4.06克拉鑽石與2顆0.1克拉虎眼石，396萬3,000元。圖／蕭邦提供

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