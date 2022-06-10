今夏最有男人味的 「沒有人想交作業」 讀出男人40真心話

春河劇團今夏開啟大叔的多重宇宙，由導演韋以丞、編劇王詩淳帶領一干劇場界的型男演員，再次呈現讀劇版本的「沒有人想交作業」。除了原班人馬OD曾志遠、韋以丞、梁正群、高英軒、陳家逵、葉文豪，更加入吳定謙、郭耀仁，組成超豪華大叔團，共同演繹劇中的6個角色，不同場次的演出組合將帶來多重的歡樂與驚喜，值得一刷再刷！

「沒有人想交作業」講述6個認識多年的演員好友彼此之間的情感牽絆，透過一趟離島之旅一一解開；這個以喜劇為基底的作品，絕無冷場的演出，保證能讓觀眾在現場歡聲大笑，但笑著笑著，卻也開始思考「即使不想，人生仍有許多要交的作業」。導演韋以丞與編劇王詩淳表示，過去有許多探討各年齡階段女性的作品，但卻沒有作品呈現男人40的現實與內心，因此決定創作這個作品。

雖然是讀劇演出，但因應南村劇場特殊的空間感，導演與演員充分運用了所有空間，以十字型的舞臺來呈現劇中所有場景；演員們除了有聲音與表情的呈現，同時又有肢體與走位的演繹，讓不少觀眾直呼，這樣的讀劇根本超乎想像！