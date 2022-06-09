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勞力士利曼耐力賽堂堂邁入90載 周六開賽

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
在賽事中獲勝的車手，將能獲得一只勞力士Daytona腕表，成為付出時間與努力後的最佳甜美收穫。
在賽事中獲勝的車手，將能獲得一只勞力士Daytona腕表，成為付出時間與努力後的最佳甜美收穫。

競賽的本質，究竟需要的是穩定、又或是速度的領先？由勞力士擔任大會指定時計的利曼24小時耐力賽，將在本周六開賽，合計62台賽車將在利曼的薩爾特賽道（Circuit de la Sarthe）一同角逐年度桂冠，在長達24小時的高耐力賽程中，比拼穩定、也分疾速。

勞力士早從2001年始擔任大會指定時計之今、此後再與國際汽聯世界耐力錦標賽（FIA World Endurance Championship, WEC）建立合作關係，展現與賽車賽事的緊密連結。而利曼24小時耐力賽將從白天開始、持續駛入黑夜，最終並在賽道上迎接黎明，駛向榮耀的終點。而賽事的最大亮點之一，更在最終站上頒獎台的車手所能獲得的美妙回報：一只勞力士的蠔式恒動宇宙計型迪通拿Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕表。

2010年成為品牌代言人的傳奇車手Tom Kristensen表示，他的Daytona腕表是一份寶貴的情感財富、也反應了他職業生涯中的重大轉折，「當我看向這些腕表，我不僅看到腕表的精準時計，更同時重溫了與車隊及領航員並肩同行的崢嶸歲月。」

勞力士Daytona腕表最早問世於1963年問世，即將在明年邁向堂堂60周年，表款最為經典、從開始至今未曾改變的設計，首推測速計表圈、對比色的計時次表盤（sub-dial），表款更在1960年代為演員Paul Newman配戴而廣為人知。新一代的Daytona腕表維持了由金屬或者高科技陶瓷製成的測速計，可由外圈刻度辨讀出特定時間內移動特定距離的平均速度，同時最高測速可達時速400公里、英里或其他單位；而新一代的Daytona表款並全數使用具備頂級天文台認證的自動上鍊機芯，其可接受的平均誤差為每日正負兩秒內，較瑞士官方的「天文台認證（COSC）」還要嚴苛。

表款具有蠔式鋼、永恆玫瑰金、黃金與鉑金等不同表殼材質與不同面盤，最「入門」價位首推蠔式鋼搭配黑色面盤與黑色陶瓷表圈款式，訂價48萬500元；喜歡特殊的閱讀質感？採用灰色隕石面的黃金或玫瑰金款則各約139萬4,000元或148萬7,500元；此外冰藍色面盤則代表勞力士表款採用了稀有的鉑金所打造，唯鉑金造價高昂，實際售價仍需直接洽詢專賣店或授權經銷店家。

利曼24小時耐力賽將從白天開始、持續駛入黑夜，最終並在賽道上迎接黎明，駛向榮耀的終點。圖 / 勞力士提供
利曼24小時耐力賽將從白天開始、持續駛入黑夜，最終並在賽道上迎接黎明，駛向榮耀的終點。圖 / 勞力士提供
Daytona腕表面盤上的紅色Daytona字樣，是表款的經典DNA。圖 / 勞力士提供
Daytona腕表面盤上的紅色Daytona字樣，是表款的經典DNA。圖 / 勞力士提供
經典的護肩式表冠與計時按鈕，是Daytona腕表的經典設計語彙。圖 / 勞力士提供
經典的護肩式表冠與計時按鈕，是Daytona腕表的經典設計語彙。圖 / 勞力士提供
勞力士蠔式恒動宇宙計型迪通拿Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕表，148萬7,500元。圖 / 勞力士提供
勞力士蠔式恒動宇宙計型迪通拿Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕表，148萬7,500元。圖 / 勞力士提供
傳奇的賽車名將Tom Kristensen，自2010年已成為品牌代言人至今。圖 / 勞力士提供
傳奇的賽車名將Tom Kristensen，自2010年已成為品牌代言人至今。圖 / 勞力士提供
利曼「薩爾特賽道」鳥瞰圖。圖 / 勞力士提供
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