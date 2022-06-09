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獨／台鐵便當造型一卡通超熱賣 轉手價喊到上千元
台鐵今日歡慶135周年，也在今日上午10點在台鐵夢工廠各門市、台鐵便當門市開賣「台鐵排骨便當造型一卡通」，吸引不少民眾排隊搶購，目前包括網路商城及實體販售點大多已售罄，購物網站上也很快出現民眾轉售，一卡通原價為390元，轉售價格則在750元以上不等，最高喊價到上千元。
台鐵局說，「台鐵排骨便當造型一卡通」是依最受歡迎的八角排骨便當縮小仿製而成，如同真實便當，主菜經典滷排骨及滷蛋、柳葉魚、花椰菜、炒高麗菜等配菜，立體呈現栩栩如生，今日起台鐵車站各門市和網路商店獨家開賣，每人每次限購3組，目前大多販售點均已售罄。
台鐵局也說，便當造型一卡通裡的零件相當細小，為避免四散，在出貨前已加強密封；下一款則預計推出EMU3000造型一卡通，請民眾拭目以待。
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