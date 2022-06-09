TOILETPAPER怪美展 深法香蕉蛋糕套票 風靡無數少女心

怪美殿堂特展原汁原味呈現義大利超現實美學與普普風的一座反極簡主義聖殿。圖／聯合數位文創提供

「義大利怪美殿堂特展 TOILETPAPER: The Studio」首度在台灣呈現《TOILETPAPER》雜誌的獨特場域作品及藝術品設計衝撞下的大膽創作，裡頭各式藝術作品擴展至傢俱、地毯、鏡子、雕像和裝飾道具上，進而變成一個「怪美殿堂特展」，6月25日起至9月18日近三個月的時間，原汁原味呈現義大利超現實美學與普普風視覺風格的一座反極簡主義聖殿。

展場展區跳脫現實，扶手椅上舖滿盛開的玫瑰，眨著眼睛的花朵彷彿具有生命；餐桌上扭動著五顏六色的蛇；燈具上蓋滿醬汁濃郁的義大利麵；牆上畫著呲牙咧嘴的紅唇，涵蓋貪婪、瘋狂、幻覺、如夢似幻的訊息，彷彿夢境一般意想不到，衝擊視覺的超現實展區景象在眼前展開，帶領前來朝聖的你進入充滿荒謬美學空間，來場色彩繽紛的萬花筒世界之旅！

台北市最難買到．真材實料超人氣手工甜點

深夜裡的法國手工甜點主廚此次專為展覽特製開發兩款甜點，一款為香蕉切片蛋糕於預售期間販售，一款為蕉香塔於開展期間販售，特選香蕉做為甜點的主食材為的是致敬TOILETPAPER雜誌創辦人之一的當代藝術家卡特蘭。

享譽國際的義大利當代藝術家卡特蘭，曾在威尼斯雙年展（Venice Biennale）、紐約古根漢美術館（Guggenheim Museum）舉行的大型展覽中備受矚目，其中在邁阿密巴塞爾藝術展（Art Basel）展出的那根用膠帶貼在白牆上的香蕉作品，甚是以台幣365萬的超高金額售出。卡特蘭的名字或許不算如雷貫耳，但相信大多數人一定都知道他經典作品：18K純金打造的馬桶。推薦喜好當代藝術與設計專業領域的怪美朋友們務必來訪怪美展，一探卡特蘭的藝術狂想！

圖／聯合數位文創提供