618公益獻愛！Yahoo奇摩購物串連家扶推畫作NFT義賣

(台北訊，2022年6月9日)618購物慶，除了購物犒賞自己，Yahoo奇摩購物邀你一起獻愛做公益，推出最強618滿3,000送300、天天限量夯品100%回饋、Yahoo聯名卡最高回饋18%等超值優惠，更幫助家扶中心的孩子透過永續公益的愛心挹注、獲得更長期實質的幫助！

Yahoo奇摩購物以回饋社會、關懷地球為己責，長年累計與超過百個公益團體、基金會合作推廣公益活動，2021年就募集超過4萬組物資給弱勢團體。

618購物慶，Yahoo奇摩大展科技力結合公益獻愛，串聯全台23個家扶中心於NFT商店推出「家扶小小藝術家」NFT商品義賣，以「認真生活的家人們」為創作角度，每幅畫作限量發行100個NFT，每個售價1,000元，邀請民眾購物之餘透過購買NFT資助家扶基金會，還可獲得原創者手寫電子感謝信。

此外，Yahoo奇摩購物也以實際行動加乘更多愛心，除了將扣除上架成本後的收益全數捐贈家扶，也將加碼捐出此檔活動總銷售額的5%；基金會還能獲得此系列公益NFT商品未來在二級市場交易轉賣金額的5%，讓社福團體透過永續公益新型態、獲得更長期實質的幫助。

Yahoo奇摩購物最強618延續暖慶熱度，祭出好康優惠包含滿3,000送300購物金、指定商品快閃限量回饋100%購物金。 圖／Yahoo奇摩購物中心 提供

防疫新潮流，全方位質感生活用品夯、多元娛樂品類廣受歡迎

除熱邀民眾一同響應公益NFT商品義賣，Yahoo奇摩購物近期發現，疫情宅家時間長，消費者不僅越來越注重生活儀式感，更懂得營造質感居家美學，整體在消費行為上，消費者出現追求「高CP值」、「高品質」、「高顏值」的三「高」趨勢。

居家時間長也加劇消費者追求高質感生活、重視享受娛樂的氛圍，特別是美食與電玩遊戲品類的消費族群出現年輕化趨勢，20-29歲族群消費者較去年成長約2-3成¹。

防疫抗戰，快趁618購入【正寶】藍光霧化消毒槍（左），【618拍賣防疫福箱】內外清消組（右）。 圖／Yahoo奇摩拍賣 提供

最強618 與疫共存打造居家質感生活，大小朋友多元娛樂買氣升

此外，如何享受宅家時間、提升娛樂生活的多元性也是一大重點，包含可在家輕鬆打造家庭劇院的聲霸SoundBar，以及製造宅家歡樂感的卡啦OK等商品業績，也有8成至9成²的漲幅；讓小朋友在家互動學習、也消磨體力時間的樂高積木與益智遊戲也是家長的心頭好物，玩具則以輔助學習的多功能機器人或遊戲機最受歡迎。

與疫共存打造居家質感生活，不能錯過小孩放電組(左兩款商品)，【Nintendo】Switch(右)。 圖／Yahoo奇摩購物中心 提供

Yahoo奇摩購物最強618狂撒上億購物金，宅家需求囊括追劇零食、基本存糧、居家常備

瞄準消費者多元喜好與需求，Yahoo奇摩購物最強618祭出正慶豪禮：滿3,000送300購物金、指定商品快閃限量回饋100%購物金、刷Yahoo聯名卡最高回饋18%（無上限）、指定銀行卡可享10%回饋、全家取件送中杯冰拿鐵（6/10-6/19，限量3,500杯）、6/12前消費不限金額登記搶6折肯德基等多項優惠！

期間限定限量回饋100%的指定商品，包括AirPods Pro、Acer VA 薄邊框廣視角電腦螢幕、國際牌Panasonic奈米水離子吹風機、LV ICONIC耳環 等。

在618期間，Yahoo奇摩拍賣也因應消費者宅家需求，推出每日限量「618拍賣防疫福箱」，囊括追劇零食、基本存糧、居家常備、內外清消等共10款組合商品，價格下殺最低27折至5折不等，至6/18止每日上午十點限量販售，讓消費者輕鬆鎖定下手時機，豐富居家生活趁現在！

打造居家質感生活，主婦必搶【Foodcycler】四合一家用廚餘機（左），【ANQUEEN】高溫殺菌洗碗機 （右）。 圖／Yahoo奇摩購物中心 提供

¹此數據為2022 1-4月對比去年同期²此數據為2022/5/1-2022/5/23對比同年4/1-4/23

Yahoo奇摩購物618購物慶活動頁：https://tw.buy.yahoo.com/activity/activity950?p=all2-00-220511-super618