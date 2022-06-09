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台灣高鐵X路易莎聯名店開幕 聯名精焙咖啡第二杯半價

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「台灣高鐵X路易莎」聯名店，台中站優雅開幕，高鐵列車現正同步舉辦「咖啡品牌月」及多項優惠，邀請旅客來品味。（本照片拍攝時，人員皆遵守防疫規範）。圖／台灣高鐵提供。
「台灣高鐵X路易莎」聯名店，台中站優雅開幕，高鐵列車現正同步舉辦「咖啡品牌月」及多項優惠，邀請旅客來品味。（本照片拍攝時，人員皆遵守防疫規範）。圖／台灣高鐵提供。

台灣第一精品咖啡連鎖品牌路易莎與台灣高鐵攜手共創嶄新聯名合作，經兩年多精心規劃，「台灣高鐵X路易莎」全新店型於6月9日進駐高鐵台中站。此外，自6月21日起限定10天，旅客在列車上可品嚐到路易莎為高鐵旅客特別調製的聯名精焙咖啡，為路易莎所致力經營得「全方位生活」開啟新頁，成就更完整的台灣人咖啡生活地圖風貌。

為慶祝聯名店開幕，路易莎咖啡推出一連串優惠活動。台中聯名店開幕首日聯名精焙咖啡第二杯半價（手沖除外），貝果買二送一，當日消費任一商品並於臉書打卡，即贈高鐵聯名便利貼乙份（數量有限送完為止）。

高鐵TGO會員於台中聯名店飲品享有咖啡9折優惠（其他優惠活動依現場公告為主）。購買高鐵「飯店聯票——繽紛夏日孩想玩」專案，於6月9日至8月31日入住台中地區指訂飯店，每位旅客加贈「路易莎莊園級美式咖啡兌換券」乙張（每房最多贈2張），數量有限，送完為止。

「高鐵假期」凡於6月9日起購買8月31日前（含）出發，任一抵達台中站之旅程（自由行、自駕遊、豐富行、精緻遊），依佔床/位人數，每位旅客加贈「路易莎莊園級美式咖啡兌換券」乙張，數量有限，送完為止。

此外，路易莎咖啡也推出限量聯名循環杯，於高鐵列車、台中聯名店與momo購物網同步販售（各通路另搭配不同優惠）。杯身材質以路易莎咖啡渣混合天然竹纖維、樹脂等，100%天然、可生物分解；杯蓋材質為實用級矽膠，不含酚甲烷，並符合SGS檢驗標準；容量400毫升，可耐熱100°C，每個建議售價500元。

高鐵台中站是高鐵全線的樞紐，「台灣高鐵X路易莎」聯名店，突破一般街邊店的模式，於車站大廳正中央，設計以第3rd Wave精品咖啡文化精神，融入高鐵台中站輕盈快速及簡潔通透的空間意象。

為創造咖啡文化氛圍，店內提供商務旅客中繼站必要的充電插座，及明亮溫暖的照明檯燈，供其停留駐足辦公。整體設計充滿時尚氛圍，更設計專屬店員聯名制服，讓時間與空間和旅客及光影的融合，為車站大廳組合出一幅從容休憩的優雅畫面，期待能成為站內一大特色，為旅客提供美好咖啡文化。

此外，路易莎特別為台中高鐵調製的聯名精焙咖啡，秉持職人匠心調豆精神，以多年自家烘豆所累積的經驗，首次採用「分烘後混」精緻烘焙工藝，調配高鐵限定的「聯名精焙」配方豆。

「分烘後混」的烘焙工藝，不僅費時耗工，更考驗著烘豆師對每支豆子特性的熟悉度和掌握度，依據每種產區豆性找到最佳烘焙，凸顯其特色，反覆測試調配黃金混合比例，讓配方豆風味更加立體、層次豐富。

聯名精焙咖啡嚴選透過耐烘的肯亞、瓜地馬拉、寮國支撐咖啡的濃厚度，搭配淺焙的衣索比亞日曬耶加雪菲，帶出花果調性的明亮果酸感，襯著巴西特有的榛果、巧克力風味。整體而言，入口巧克力與花香氣中，帶著濃郁的焦糖巧克力口感，柑橘與藍莓點綴其中，尾韻則帶著蜜香紅茶般甜味，風味鮮明、層次感強、獨具特色。

「台灣高鐵X路易莎」聯名店，提供旅人必要的充電插座，及更明亮的照明檯燈。圖／路易莎咖啡提供。
「台灣高鐵X路易莎」聯名店，提供旅人必要的充電插座，及更明亮的照明檯燈。圖／路易莎咖啡提供。
「台灣高鐵X路易莎」聯名精焙咖啡獨家販售，只有高鐵喝得到。圖／路易莎咖啡提供。
「台灣高鐵X路易莎」聯名精焙咖啡獨家販售，只有高鐵喝得到。圖／路易莎咖啡提供。
「台灣高鐵X路易莎」聯名店，成就更完整的台灣人咖啡生活地圖風貌。圖／路易莎咖啡提供。
「台灣高鐵X路易莎」聯名店，成就更完整的台灣人咖啡生活地圖風貌。圖／路易莎咖啡提供。
「台灣高鐵X路易莎」聯名循環杯。圖／路易莎咖啡提供。
「台灣高鐵X路易莎」聯名循環杯。圖／路易莎咖啡提供。
「台灣高鐵X路易莎」全新店型6月9日進駐高鐵台中站。圖／路易莎咖啡提供。
「台灣高鐵X路易莎」全新店型6月9日進駐高鐵台中站。圖／路易莎咖啡提供。

路易莎

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