好市多有「標價密碼」 前員工爆料：靠這方法讓你多花好幾千

根據英國《太陽報》報導，一名曾在英國Costco好市多工作的女員工，向媒體曝光過往在好市多觀察到的消費法則，爆料好市多如何利用賣場動線布置和價格戰的消費心理，讓走進賣場的消費者，購買原本沒列在購物清單上的商品。

在各國皆擁有行銷通路的Costco，以其低廉的價格聞名，從食物到浴缸各項商品應有盡有，吸引不少消費者前往購物。曾在英國好市多負責結帳工作的女員工瑞秋（Rachael)，接受英國「第五頻道」(Channel 5)媒體訪問時表示，好市多會運用各種心理技巧和在價格上的標價戰，鼓勵你花比原本打算更多的錢，購買沒出現在購物清單上的東西。她並指說，根據以往和來店的消費者閒聊結果，每位消費者走出好市多的大門時，會比原本打算消費的金額，整整多出100英鎊（約台幣3700元)。

她呼籲消費者，前往購物時，務必事先在家就擬好購物清單，並謹慎遵守，才能避免不必要的消費。

此外，該則針對Costco的專訪也指出，好市多有些東西真的是物超所值，但有些東西根本就沒價格標示出的價值。記者指出，透過會員制的設計，「他們試圖讓好市多感覺像一個獨家俱樂部，你可以獲得許多獨家的便宜貨，獲得在其他地方買不到的品牌商品。」

超級會員喬安娜（Joanna）本身也經營紙杯蛋糕業務，直指若消費者選擇在好市多來來回回地逛，「完全是浪費時間」，她也建議「最重要的是，在出門前計劃好你的購物」，「到結帳時，它會為你節省很多的時間和很多錢」，她並分析：「人們往往很容易被衝動的購買吸引，這些擺放在每一條通道上的商品就像是在對你吶喊尖叫一樣」，喬安娜並說她在購物時還會上網查價，以確保她只得到真正的便宜貨。

零售專家及作家米雅（Miya Knights）也說好市多會把牛奶、麵包和衛生紙等主食和民生必需品放在後面，然後將大型商品放在前面，以分散你的注意力，「他們絕對是為了讓你帶著你本來就不打算買的東西走出去」。她舉例：「就像你在尋找麵包或奶油的路上轉彎時，便會發現一些打折的內褲，你會想『哦，實際上，我確實需要一些新的內褲』，然後它們就進了籃子裡了。

米雅提醒消費者，下回在逛好市多時，可注意標價的末尾通常會有「超級編碼線索」，可能會進一步降低價格。意指標價末尾有時候會出現折價的空間，「若你在價格結束時看到97便士，那就意味它已經打折了」，「它可以從原價降低到這個價錢，所以可能是20英鎊減少到9.97英鎊」。但瑞秋也提醒消費者，打折商品通常是最後剩下的庫存。