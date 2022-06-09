「電動機車新解」滾動式修正！解密5大猶豫理由 真相跟你想的不一樣

你騎過電動機車嗎？

台灣身為機車大國，非常積極鼓勵電動機車發展，希望在2040年達到電動機車市售比100%的目標。但截至2021年底，電動機車在全台機車的登記數僅佔3.8%。

《網路溫度計民調中心》透過網路調查方法，簡單隨機抽樣1,220份有效樣本，在95%信心水準下，以正負2.81%抽樣誤差，完成了這份調查報告。讓我們一起來看看究竟是哪些原因影響了民眾購買電動車的意願？政府又推出了哪些因應政策呢？

image source：IG／Gogoro

想換又怕受傷害？民眾購車不考慮電動機車的5大理由

車價貴鬆鬆負擔不起？

你對電動車車價的印象還停留在「貴鬆鬆」、「看得起買不起」嗎？其實根據經濟部統計，電動機車平均單價在近幾年已經從 6萬9千元，逐漸降低至5萬8千元左右。各個品牌的電動機車業者，都正在努力開發更平價的車款，希望能提高消費者的購車意願。電動車整體平均的價格，跟以往相比實際上已經降低了不少。



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能源補充設施數量不夠？

很多人會認為「能源補充設施不足」，而不願意購買電動車，不過，這個印象現在可能要改一改了！以Gogoro和Ionex兩大電動機車龍頭為例，截至2021年底為止，Gogoro Network在全台已經有超過 1 萬個電池交換機櫃、2千多個電池交換站點，更計劃在2022年底前，讓GoStation 電池交換站總數超越全台加油站；Ionex則預計在2022年底完成2,000座換電站，因此其實不用太擔心能源補充設施不足的問題。

保養、維修費用傷荷包？

根據《網路溫度計民調中心》報告，電動機車維修、保養費用昂貴，是近5成民眾未購買電動車的一大原因。

不過，以目前市面上流通最多的車款 Gogoro 2 系列車款作比較，其實常用零件的價格並沒有大家想像得那麼昂貴。根據汽機車資訊網整理，Gogoro 2 與同級中最熱門的125CC車款，外觀零件價差其實並不大。另外，Gogoro 全台門市不論零件、配件、耗材或工資等都是統一定價，消費者也可自行至官網查詢保養價格，並不會因為買了電動車就多花冤枉錢。





維修要預約？回原廠好麻煩？

電動機車普及初期少有地方可以維修，讓不少車主苦喊「不方便」。但近年來，經濟部已和勞動部、環保署共同合作輔導機車行轉型升級。

Gogoro也在2021年推出全新電動機車推廣通路制度，協助機車行轉型，一站式進行電動機車的展示、銷售、保養與維修，同時保有燃油機車銷售與維修的服務，提升維修、保養電動機車的便利性。以往維修需預約等待的情況也已大幅改善，即便未預約也幾乎能在當日提供服務；預約的等待期也平均縮減到3天內。

image source: Gogoro官網

性能不足跑不動？

想要騎著機車全台跑透透，除了能源補充是否方便，車款性能也是許多車主們在意的重點。過去電動機車經常被質疑「性能不足」，被許多人認為只能當做市區代步使用。

不過，隨著時間與技術進步，現在想要像騎一般機車一樣騎著電動機車環島，呼吸自由空氣、感受風的奔馳再也不是難事。網路上還有許多YouTuber的實測記錄影片可以參考，就算想騎上阿里山看日出、到武嶺賞雪都不是問題！

5成受訪者有意願入手電動機車！哪些政策讓人更有購車動力？

買車補助多一點！

不管買什麼，價錢絕對都是消費者的第一考量！雖然電動機車單價已經逐年降低，不過政府的優惠補助政策，仍然是影響民眾購買電動機車的重要影響因素之一。

根據《網路溫度計民調中心》報告，有7成車主購入電動機車是受到優惠政策鼓勵；超過9成未購入電動機車的民眾也表示相當重視政府的購車優惠補助。

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充換電還要更方便！

除了電動機車品牌積極擴增充換電站，經濟部工業局也針對充換電設施的設置提供補助。截至目前為止，一共補助全台超過3千站的能源補充設施。

也就是說，這些能源補充設施密度實際上比加油站（全台共2,484家）還高，也越來越普及，讓車主們可以安心騎乘，不怕陷入沒電「顧路」的窘境。

到處都要能維修、保養！

關於過去電動機車只能到特定站點、無法在一般機車行進行維修保養的問題，行政院投入相關經費，並由經濟部、勞動部、環保署，以及9家電動機車廠與職業工會師資共同合作，輔導國內傳統機車行加速轉型。同時，也祭出優惠利率貸款，協助傳統機車行門面更新，讓傳統車行和技師技能一同升級，藉此提升電動機車維修、保養的便利性，也增加民眾入手電動機車的意願。

優惠政策再加碼！

超過9成未購入電動機車的民眾都十分重視政府對電動機車的相關政策，停車優惠、燃料稅、貨物稅等等也都包含在其中。

為了達成「2040年電動機車市售比達到100%」的目標，政府當然也積極提供優惠政策。其中，減碳憑證的價值更是持續看漲，可惜環保署的減碳憑證只針對汰舊換新電動機車的民眾發放，讓不少沒老車可汰換的新車主苦喊「哭哭，我對減碳也有貢獻啊！」

環保推廣持續做！

電動機車對於環保的貢獻不容小覷，雖然部分民眾是因時代所趨才購買電動機車，但因為環保意識、節能減碳而產生購車意願的，還是大有人在。

根據《網路溫度計民調中心》報告，接近8成的受訪者重視電動機車對環境的友善程度，可見這些年以來政府對環保議題的推廣有一定的成效，相信持續下去，一定能讓越來越多人加入電動機車的減碳行列。

分析說明：

本研究資料由《網路溫度計民調中心》提供，調查方法為網路問卷調查，抽樣方式為簡單隨機抽樣，調查對象為全國年滿18歲以上民眾，調查時間為2022年5月13日至2022年5月19日，共計完成有效樣本1,220份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.81%。

本文所調查之結果，僅反映受訪民眾的整體意見，不代表本單位立場。