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限時4週！全聯「芒果季」首推夢幻千層捲 楊枝甘露也回歸

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯「盛夏芒果季」6月10日開跑，共推5款甜點，售價49～159元，其中芒果千層捲、芒果鮮布蕾首次開賣。圖／全聯福利中心提供
全聯「盛夏芒果季」6月10日開跑，共推5款甜點，售價49～159元，其中芒果千層捲、芒果鮮布蕾首次開賣。圖／全聯福利中心提供

炎炎夏日，大啖當季盛產水果最應景消暑！全聯甜點品牌We Sweet自6月10日起至7月7日推出「盛夏芒果季」，線上5款必吃甜點清單，除了先前推出大獲好評的楊枝甘露，「芒果千層捲」、「芒果鮮布蕾」更是首次開賣。而阪急麵包也同步推出「水果季」，以大盛麵包系列為主，推出芒果、哈密瓜等充滿夏日氣息的美味選擇，均一價39元，6月10日至6月23日特價35元，任選3個99元。

夏季水果人氣王「芒果」，不管是直接吃還是做成甜點都香氣十足。全聯發現，去年檔期以捲類商品最受歡迎，今年持續推出捲類甜點，並延續鮮果入餡的概念，同步使用台灣當地芒果，展現最自然的鮮甜風味。首推「芒果千層捲」，嚴選台灣100%新鮮芒果丁，酸甜芒果香緹奶霜，搭配匠人職作的奶香千層餅皮，濃郁滑順好入口。「芒果鮮果布蕾」以甜香的布蕾，鋪上滿滿的台灣愛文芒果及特製芒果凍，入口有著軟綿口感和芒果特有香氣，是甜點控必買款。外型討喜的「芒果圓舞曲」，以鬆軟綿密輕乳酪搭配芒果慕斯，夾層加入酸甜芒果餡增加酸度，最上層再鋪上新鮮芒果及鮮奶油裝飾，滋味清爽。不敗經典款「芒果生乳捲」，則是以綿密濕潤芒果戚風捲入一整顆酸甜新鮮芒果，搭配輕盈的生乳餡。另外，夏天必定要來一杯「楊枝甘露」經典港式糖水，餡料豐富，含有芒果、西米露，酸甜開胃。芒果季期間每周六、日，特價8.8折起。

另外，阪急麵包也同步推出「水果季」大盛系列，共推出4款新品，包括「酒釀芒果歐包」以歐式雜糧麵包體，搭配台灣在地芒果與香濃蘭姆酒醃漬成的果乾，中西合璧的絕妙感；「北海道哈蜜瓜麵包」特選北海道哈蜜瓜原汁製成卡士達餡，好吃秘訣是冷凍半小時，內餡如冰淇淋般，且外皮酥脆度更提升；「果香丹麥麵包」酸甜蘋果顆粒餡與酥鬆丹麥麵包結合，外層撒上肉桂粉及細砂糖，口感超多層次；另外，獨特的「桂圓核桃軟歐」，將酒漬桂圓與麵包完美融合，外層沾裹滿滿核桃，再擠上奶香濃郁的墨西哥醬，口感豐富又飽足。

酒釀芒果歐包，歐式雜糧麵包體混入使用台灣在地芒果與香濃蘭姆酒醃漬成的果乾，淡淡酒香，風味濃郁。圖／全聯福利中心提供
酒釀芒果歐包，歐式雜糧麵包體混入使用台灣在地芒果與香濃蘭姆酒醃漬成的果乾，淡淡酒香，風味濃郁。圖／全聯福利中心提供
北海道哈蜜瓜麵包特選北海道哈蜜瓜原汁製成卡士達餡，配上抹醬，包入Q軟麵包及特製菠蘿皮中。 圖／全聯福利中心提供
北海道哈蜜瓜麵包特選北海道哈蜜瓜原汁製成卡士達餡，配上抹醬，包入Q軟麵包及特製菠蘿皮中。 圖／全聯福利中心提供
果香丹麥麵包，酸甜蘋果顆粒餡與酥鬆丹麥麵包結合，外層撒上肉桂粉及細砂糖，多層次的搭配，滿足味蕾。圖／全聯福利中心提供
果香丹麥麵包，酸甜蘋果顆粒餡與酥鬆丹麥麵包結合，外層撒上肉桂粉及細砂糖，多層次的搭配，滿足味蕾。圖／全聯福利中心提供

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