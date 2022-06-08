限時4週！全聯「芒果季」首推夢幻千層捲 楊枝甘露也回歸

炎炎夏日，大啖當季盛產水果最應景消暑！全聯甜點品牌We Sweet自6月10日起至7月7日推出「盛夏芒果季」，線上5款必吃甜點清單，除了先前推出大獲好評的楊枝甘露，「芒果千層捲」、「芒果鮮布蕾」更是首次開賣。而阪急麵包也同步推出「水果季」，以大盛麵包系列為主，推出芒果、哈密瓜等充滿夏日氣息的美味選擇，均一價39元，6月10日至6月23日特價35元，任選3個99元。

夏季水果人氣王「芒果」，不管是直接吃還是做成甜點都香氣十足。全聯發現，去年檔期以捲類商品最受歡迎，今年持續推出捲類甜點，並延續鮮果入餡的概念，同步使用台灣當地芒果，展現最自然的鮮甜風味。首推「芒果千層捲」，嚴選台灣100%新鮮芒果丁，酸甜芒果香緹奶霜，搭配匠人職作的奶香千層餅皮，濃郁滑順好入口。「芒果鮮果布蕾」以甜香的布蕾，鋪上滿滿的台灣愛文芒果及特製芒果凍，入口有著軟綿口感和芒果特有香氣，是甜點控必買款。外型討喜的「芒果圓舞曲」，以鬆軟綿密輕乳酪搭配芒果慕斯，夾層加入酸甜芒果餡增加酸度，最上層再鋪上新鮮芒果及鮮奶油裝飾，滋味清爽。不敗經典款「芒果生乳捲」，則是以綿密濕潤芒果戚風捲入一整顆酸甜新鮮芒果，搭配輕盈的生乳餡。另外，夏天必定要來一杯「楊枝甘露」經典港式糖水，餡料豐富，含有芒果、西米露，酸甜開胃。芒果季期間每周六、日，特價8.8折起。