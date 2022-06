世界海洋日 鐘表品牌寶珀、沛納海各挹心力愛海洋

身為陸行的人類,連續的下雨日總感覺到移動時的不便與干擾。但你可曾想過:身為海洋中的生物雖然與水共生,但存在海洋中的污染、危機,卻是一年四季、晴雨無分的日漸惡化。6月8日是為世界海洋日,多個鐘表品牌紛紛宣布、公布了他們的行動與計畫,要為海洋中的生物,伸出援手、貢獻各自心力。

有鑒於新世代對於數位、遊戲的熱愛,沛納海(PANERAI)則和新加坡創立的遊戲周邊大廠雷蛇(RAZER)聯手,與非營利環保組織保護國際基金會(Conservation International)達成合作,一同推動了屬於「沛納海海洋保育計劃」中的鬼蝠魟專案,透過收集鬼蝠魟的位置及溫度與深度,繼而科學的開發動物與進行棲息地保護管理。

除此之外,長年以「五十噚」腕表聞名的寶珀(Blancpain)則始終具有「心繫海洋」計畫,目前品牌除了與PADI合作,目標是在2030年保護全世界約30%的海洋面積,另一主力計畫則是支持Sulubaaï環境基金會參與式海床保護及復育計畫。

名士(Baume et Mercier)於6月8日推出了新款Baume Ocean II腕表,除了將生態環保倫理化為品牌發展軸心之一,並與比利時非政府組織無廢物海洋(Waste Free Oceans,簡稱WFO)和西班牙的SEAQUAL INITIATIVE合作,採用再造材料打造了新款腕表;像是表殼的材料就並非傳統的金屬,而是由WFO生產的回收塑料來製造外殼,其中80%是NGO收集的塑料廢棄物製成,以及20%額外添加的玻璃纖維,以強化表款的耐用度。