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世界海洋日 鐘表品牌寶珀、沛納海各挹心力愛海洋

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
寶珀（Blancpain）與PADI合作，目標是在2030年保護全世界約30%的海洋面積。圖 / Blancpain提供
寶珀（Blancpain）與PADI合作，目標是在2030年保護全世界約30%的海洋面積。圖 / Blancpain提供

身為陸行的人類，連續的下雨日總感覺到移動時的不便與干擾。但你可曾想過：身為海洋中的生物雖然與水共生，但存在海洋中的污染、危機，卻是一年四季、晴雨無分的日漸惡化。6月8日是為世界海洋日，多個鐘表品牌紛紛宣布、公布了他們的行動與計畫，要為海洋中的生物，伸出援手、貢獻各自心力。

有鑒於新世代對於數位、遊戲的熱愛，沛納海（PANERAI）則和新加坡創立的遊戲周邊大廠雷蛇（RAZER）聯手，與非營利環保組織保護國際基金會（Conservation International）達成合作，一同推動了屬於「沛納海海洋保育計劃」中的鬼蝠魟專案，透過收集鬼蝠魟的位置及溫度與深度，繼而科學的開發動物與進行棲息地保護管理。

除此之外，長年以「五十噚」腕表聞名的寶珀（Blancpain）則始終具有「心繫海洋」計畫，目前品牌除了與PADI合作，目標是在2030年保護全世界約30%的海洋面積，另一主力計畫則是支持Sulubaaï環境基金會參與式海床保護及復育計畫。

名士（Baume et Mercier）於6月8日推出了新款Baume Ocean II腕表，除了將生態環保倫理化為品牌發展軸心之一，並與比利時非政府組織無廢物海洋（Waste Free Oceans，簡稱WFO）和西班牙的SEAQUAL INITIATIVE合作，採用再造材料打造了新款腕表；像是表殼的材料就並非傳統的金屬，而是由WFO生產的回收塑料來製造外殼，其中80%是NGO收集的塑料廢棄物製成，以及20%額外添加的玻璃纖維，以強化表款的耐用度。

而有意識的改變行為，也包含了有意識的消費，該表款收益的5%再將捐贈予品牌的環保夥伴Waste Free Oceans和SEAQUAL INITIATIVE組織，下一個海洋日將在2023年的6月8日來臨。明年的此時，我們又將為世界、為海洋做出何等的心力奉獻？答案將有長達一年的時間用來回應。

每一只名士的Baume Ocean II腕表的表款部分收益，將捐贈予品牌的環保夥伴Waste Free Oceans和SEAQUAL INITIATIVE組織。圖 / Baume et Mercier提供
每一只名士的Baume Ocean II腕表的表款部分收益，將捐贈予品牌的環保夥伴Waste Free Oceans和SEAQUAL INITIATIVE組織。圖 / Baume et Mercier提供
沛納海「海洋保育計劃」中的鬼蝠魟專案，透過收集鬼蝠魟的位置及溫度與深度，進而科學的開發動物與進行棲息地保護管理。圖 / PANERAI提供
沛納海「海洋保育計劃」中的鬼蝠魟專案，透過收集鬼蝠魟的位置及溫度與深度，進而科學的開發動物與進行棲息地保護管理。圖 / PANERAI提供
名士（Baume et Mercier）的新款Baume Ocean II腕表，其表殼的材料80%是NGO收集的塑料廢棄物製成，以及20%額外添加的玻璃纖維，以強化表款的耐用度。圖 / Baume et Mercier提供
名士（Baume et Mercier）的新款Baume Ocean II腕表，其表殼的材料80%是NGO收集的塑料廢棄物製成，以及20%額外添加的玻璃纖維，以強化表款的耐用度。圖 / Baume et Mercier提供

品牌 腕表 鬼蝠魟

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