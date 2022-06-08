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「年中618大促」網購平台最低下殺2折起　快清空購物車

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物22周年慶祭出「狂樂收貨節」強檔驚喜回饋。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物22周年慶祭出「狂樂收貨節」強檔驚喜回饋。圖／PChome 24h購物提供

網購618年中大促戰火激烈，各大網購平台折扣下殺最低2折起，更鎖定消費者防疫期間的全方位需求，包括居家辦公筆電、3C、廚房家電、空氣清淨機以及消費者最愛囤貨的美妝保養品等推出重磅優惠，加上獨家好康活動，是清空購物車的好時機。

PChome 24h購物即日起22周年慶活動開跑，規畫科技新生活、廚疫新常態、新家居美學、外出新STYLE等4大分會場，「Coway旗艦環禦型空氣清淨機AP-1512HHW」6月20日前單機特價6,180元；輕薄窄邊框美型「ASUS X515EA 15.6吋效能筆電」6月21日前特價19,990元；「AHC瞬效保濕B5微導玻尿酸精華30ml（2入組）」即日起對折下殺、平均一罐500元有找。

PChome 24h購物22周年慶祭出「狂樂收貨節」，6月20日前於LINE官方參與生日慶限定遊戲「尋找 BOXMAN」，可抽總價值5萬P幣與折扣券，邀請好友加入LINE官方帳號可再獲得LINE Points回饋；6月13日前下單滿2,222元可登記抽饗饗、旭集餐券；6月27日前全站累積消費滿6,666元，即有機會獲得總價值超過兩萬元的旅森山雙人自駕露營車三天兩夜（48小時）兌換券。

momo購物網「618年中大促」祭出全站商品3折起，活動期間打造台北捷運版「momo數位購物列車」，即日起於板南線發車，主題車廂中不僅有618購物攻略，還可掃描QR code立即進入momo購物網618活動會場。另即日起推出「momo X 鮮茶道618獨家聯名」登記抽鑽石戒指活動，於鮮茶道門市購買「楊枝甘露」或「芒果一粒粒」飲品並完成序號登入就有機會抽中鑽石戒指、Dyson吸塵器、任天堂Switch、最高999 momo幣等好禮。

6月9日至6月17日momo購物網「618年中大促」暖身慶搶先登場，於momo全通路（購物網、電視購物、型錄）不限金額下單，免登記就有機會抽百萬現金；618暖身慶期間將心儀好物加入購物車、並於6月18日當天下單，就能享有「18元清空購物車」抽獎資格，共將抽出5名。暖身慶也推出多款優惠好物，包括「Samsung Galaxy Tab A8 10.5吋平板電腦」活動價6,590元，再送花磚書本皮套；「資生堂百優雙入囤貨組」贈全效抗痕亮采賦活露150ml，市價8,300元、限時6折；「Coleman TOUGH SCREEN帳篷」活動價27,900元；「ROOTS LOGO 短T」限時千元有找，

博客來即日起至6月18日推出「618年中歡慶」，以「5折封殺」為主要促銷活動，眾多商品5折起、買就送正貨、買1送1，還有「線上最強國際書展」參展書籍1折起，曬書市集最低6.9元起，精選套書下殺7折起。推薦連續2年登百大暢銷榜的博客來獨家套書《全新！新制多益TOEIC聽力／閱讀題庫解析》7折特價1,232元；6月17日、6月18日限定「美國康寧CORELLE獨家SNOOPY好友日常4件式餐具組」特價1,305元，再送耐熱玻璃保鮮盒。

樂天市場618暖身慶6月10日前祭出整點特賣下殺活動，6月15日上午10點起至6月20日上午9點59分將正式推出618年中慶，可天天領券最高省千元，人氣商品最低下殺2折起，包括店家「COOMA」推出雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露原價7,900元、特價2,699元；店家「翠亨生活館」推出iRobot wifi掃地機器人Roomba i7原價53,880元、特價17,500元。

樂天市場店家「翠亨生活館」618年中慶推出iRobot wifi掃地機器人Roomba i7，原價53,880元、特價17,500元。圖／樂天市場提供
樂天市場店家「翠亨生活館」618年中慶推出iRobot wifi掃地機器人Roomba i7，原價53,880元、特價17,500元。圖／樂天市場提供
PChome 24h購物22周年慶活動即日起開跑，「Coway旗艦環禦型空氣清淨機AP-1512HHW」6月20日前單機特價6,180元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物22周年慶活動即日起開跑，「Coway旗艦環禦型空氣清淨機AP-1512HHW」6月20日前單機特價6,180元。圖／PChome 24h購物提供
momo購物網「618年中大促」暖身慶6月9日至6月17日登場，全站夯品3折起。圖／momo購物網提供
momo購物網「618年中大促」暖身慶6月9日至6月17日登場，全站夯品3折起。圖／momo購物網提供
PChome 24h購物22周年慶活動即日起開跑，輕薄窄邊框美型「ASUS X515EA 15.6吋效能筆電」6月21日前特價19,990元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物22周年慶活動即日起開跑，輕薄窄邊框美型「ASUS X515EA 15.6吋效能筆電」6月21日前特價19,990元。圖／PChome 24h購物提供
美國康寧CORELLE獨家SNOOPY好友日常4件式餐具組，博客來6月17日、6月18日限定特價1,305元，再送耐熱玻璃保鮮盒。圖／博客來提供
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momo購物網「618年中大促」暖身慶6月9日至6月17日登場，「Samsung Galaxy Tab A8 10.5吋平板電腦」活動價6,590元，再送花磚書本皮套。圖／momo購物網提供
momo購物網「618年中大促」暖身慶6月9日至6月17日登場，「Samsung Galaxy Tab A8 10.5吋平板電腦」活動價6,590元，再送花磚書本皮套。圖／momo購物網提供
樂天市場店家「COOMA」618年中慶推出雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露，原價7,900元、特價2,699元。圖／樂天市場提供
樂天市場店家「COOMA」618年中慶推出雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露，原價7,900元、特價2,699元。圖／樂天市場提供

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