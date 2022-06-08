米其林指南6月新入選出爐 台北捌伍添第、季樂入列

《米其林指南》自2022年4月起於每個月的第二個星期三，在米其林官網發布「新入選」餐廳名單，本月共有6家餐廳入列，位於台北的有4家，分別是「捌伍添第」、「季樂」、「和蒔炭火割烹」與「元味料理」；來自台中的有兩家，分別是「好先生」以及「PI」。

這些「新入選」餐廳，未來可能會獲得米其林星、必比登推介或綠星等獎項，因此格外受到矚目；對於未來的摘星名單預測，也頗具參考價值。

在6月的「新入選」餐廳當中，以位於台北101大樓85樓的「捌伍添第」最受關切；至於這次的「新入選」，是否意味著「捌伍添第」今年極有可能摘星？相當值得關注。

米其林評審員對「捌伍添第」的看法是：「添第叉燒皇軟嫩多汁，帶淡淡中藥香氣；添第濃湯佛跳牆則結合了港式煲湯與臺式佛跳牆，風味獨特。」此外，「捌伍添第」以橄欖綠結合黃銅色為主的裝潢，再搭配上大理石桌面、花紋地毯與絨面沙發的配置，也得到米其林評審員「環境高雅舒適」的評價。米其林評審員同時建議：「預訂窗邊位置，以飽覽迷人景觀。」

鐵板料理「季樂」位於台北東區巷弄，氣氛靜謐，鬧中取靜。店中供應三種價位的套餐，主菜都是日本近江與山形縣和牛，具三十多年鐵板料理經驗的日籍主廚會根據部位製成壽喜燒或燒板牛排，米其林評審員的評論是：「和洋融合，味道細膩。」除了主菜和牛以外，前菜可樂餅與鐵板茶碗蒸也得到米其林評審員的青睞。

「和蒔炭火割烹」位於台北市中山區，供應單一套餐，「和蒔」是「和食」的諧音，阿美族料理長具廿多年日菜經驗，大量使用台灣在地食材，部分食材更來自料理長的台東老家，甚至由料理長親自採集。店裡以炭火燒製新鮮魚料，料理長更自製具特色的鹽品。米其林評審員建議：「如欲品嚐更高價或多樣的食材，可於訂位時提出。」

位於台北車站後方華陰街的「元味料理」，已有超過70年歷史，不接受訂位，只接受現金。店裡只有4張桌子，菜色以熱炒最受歡迎。米其林評審員特別推薦元味炒飯與松坂肉，「兩者皆滿有鑊氣，而且醬香味美。」

台中西區的「好先生」供應主廚自創菜色，在江浙菜的技法中融入台菜的風味。米其林評審員特別推薦蟹黃香蕈娃娃菜、芋頭燒雞球，「建議透過社交平台訂位並預留菜色，以免久候。」