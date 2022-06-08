保利香港歡慶10週年 巴斯奇亞領銜7月六大版塊拍賣

保利拍賣（Poly Auction）香港今年歡慶10週年，在過去10年間共舉辦了逾 200場拍賣、總成交額逾200億港元。為歡慶這個難得的里程碑，保利香港將於 7 月 9 至 14 日舉行為期6天的十周年拍賣會，首次進駐香港會議展覽中心，以「傳承・多元・突破」為主題，橫跨現當代藝術、中國古董珍玩、中國書畫、璀璨珠寶及名貴鐘表、尚品手袋及潮玩和珍茗佳釀等6大板塊。精選拍品並將於下週末6月18至19日來台預展。

現當代藝術版塊集結近年炙手可熱、並在拍場屢創紀錄的藝術家陣容，共推出橫跨印象派、20世紀現代藝術至東西方當代藝術的博物館級鉅作逾130件，焦點包括巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）於1981年創作的《無題》，完美呈現巴斯奇亞黑人面孔及「三尖皇冠」 標誌性符號，是確立個人視覺風格的開端之作。Wayne Thiebaud於2010至2011年創作的《禮物蛋糕》集合藝術家每一個創作歷程的轉折與突破，是有史以來登上拍場的僅兩件櫥窗式甜點櫃作品之一。近年來每年都刷新拍賣紀錄的亞德里安・格尼（Adrian Gheni），則有市場上最大尺幅自畫像《無眼簾》上拍。

中國古董珍玩部共推出5大專場呈獻逾 200 件珍罕難得的古董及珍玩，，其中最備受矚目的是「御海凝珍：懷海堂藏清乾隆御瓷粹珍」專場，是懷海堂主人收藏逾50載的成果，為敏求精舍重要一員，過去輔助香港相關博物館不遺餘力；清乾隆時期的嫩綠地粉彩「如意萬壽」圖纏枝蓮紋如意綬帶耳瓶一對，高規格的珍品來源清晰，是近年少見的華人收藏珍瓷。中國書畫部分則由得自於黃金榮舊藏的張大千仿王詵《連山斷磵圖》領銜，是張大千於盛年時期所作的巨幅擬古山水工筆。

精品部分亮點為來自知名品牌的優質寶石。焦點包括卡地亞設計的一款紅寶石鑽戒，中央鑲嵌一枚8.388克拉無燒緬甸紅寶石，色澤鮮艷光亮。其他還有海瑞溫斯頓打造的打造12.82克拉哥倫比亞無油祖母綠鑽戒，以及一條海瑞溫斯頓祖母綠鑽石項鍊，共鑲嵌20 顆總重65.75克拉產自哥倫比亞的無油頂級祖母綠，搭配100顆欖尖形鑽石。裸石部分則有一對15.78及15.77克拉D色Type IIA心形切割白鑽，非常難得。包包焦點則是一款罕見霧面白色喜馬拉雅尼羅鱷魚皮25公分凱莉包。