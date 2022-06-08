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席伊麗推「宅家電動床輕鬆享」 指定床組享8.5折優惠

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
Sealy席伊麗床墊皇冠系列指定床墊享8.5折，加碼贈瑞典Blueair空氣清淨機等好禮。圖／Sealy席伊麗床墊提供
Sealy席伊麗床墊皇冠系列指定床墊享8.5折，加碼贈瑞典Blueair空氣清淨機等好禮。圖／Sealy席伊麗床墊提供

想要身體健康，先從睡個好眠開始，被選為全美國最受信賴床墊品牌第一名的Sealy席伊麗床墊，與專業骨科醫師團隊共同研發，有著獨步全球的「鈦合金美姿感應彈簧」，提供睡眠時最佳的支撐與肌肉放鬆。即日起至8月31日，Sealy席伊麗床墊推出「宅家電動床輕鬆享」，購買電動床享8.5折，還有滿萬送千，以及滿額贈送多樣化知名品牌家電。

在Sealy席伊麗床墊的百貨專櫃或精品館推出的「宅家電動床輕鬆享」，購買新浮力系列電動床雙人床（上墊加下墊），或單人床（上墊加下墊）享8.5折，再享滿萬抵1千元。一次購買兩套送價值23,110元的Bose藍芽揚聲器、AirPods第三代、Netflix半年會員、輕柔枕一對與防水保潔墊一件；買一套送價值約18,879元的瑞典Blueair空氣清淨機、輕柔枕一對與防水保潔墊一件。

還加碼推出「免出門！五星級宅家好享受」年中慶優惠，購買指定床墊滿1萬送1千，在指定店櫃購買新澳洲皇冠New Exquisite尊榮品味系列，新品享8.5折，再送Dyson吹風機、輕柔枕一對與防水保潔墊一件；購買榮耀系列與頂級創新系列指定床墊享7折，再送瑞士燭光香氛水氧機、活力枕一對與保潔墊一件；新美夢系列「馬爾地夫」雙人床墊，原價7萬元、限時特價42,999元，也加送活力枕一對與保潔墊一件。Sealy席伊麗床墊精品館加碼滿3千元送3百元，消費滿額加送OSIM護眼樂、愛心暖摩枕，或米家掃拖機器人。

為提供安心購物環境，Sealy席伊麗全台各店櫃實施全店每日消毒清潔、顧客試躺提供不織布枕頭巾等，也能在線上一對一預約試躺服務，詳情可電洽0800-710-899。

Sealy席伊麗床墊新澳洲皇冠New Exquisite尊榮品味系列，新品享8.5折，再送Dyson吹風機等好禮。圖／Sealy席伊麗床墊提供
Sealy席伊麗床墊新澳洲皇冠New Exquisite尊榮品味系列，新品享8.5折，再送Dyson吹風機等好禮。圖／Sealy席伊麗床墊提供
Sealy席伊麗床墊榮耀系列Enhance指定床款享7折，加碼贈瑞士燭光香氛水氧機等好禮。圖／Sealy席伊麗床墊提供
Sealy席伊麗床墊榮耀系列Enhance指定床款享7折，加碼贈瑞士燭光香氛水氧機等好禮。圖／Sealy席伊麗床墊提供
Sealy席伊麗床墊新美夢系列「馬爾地夫」雙人床墊，原價7萬元、限時特價42,999元。圖／Sealy席伊麗床墊提供
Sealy席伊麗床墊新美夢系列「馬爾地夫」雙人床墊，原價7萬元、限時特價42,999元。圖／Sealy席伊麗床墊提供
Sealy席伊麗床墊推出「宅家電動床輕鬆享」活動，購買指定電動床組享多重優惠與好禮。圖／Sealy席伊麗床墊提供
Sealy席伊麗床墊推出「宅家電動床輕鬆享」活動，購買指定電動床組享多重優惠與好禮。圖／Sealy席伊麗床墊提供

品牌 年中慶

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