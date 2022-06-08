劉詩詩、許光漢另類同場虛擬歌手？身上風格小物成關鍵

每個人從一個學習階段結業時，常會留下紀念的畢業照，以留下特定瞬間的情感或回憶定格。但如果影像中的不再是真人，那又會表達出什麼樣的趣味？劉詩詩、許光漢近日為珠寶品牌拍攝形象照片，一系列照片中卻有一位「虛擬歌手」洛天依，成為相似風格，但跨越2D與3D的趣味另類「同框」。

原來香港珠寶品牌Qeelin因慶祝品牌18周年，除了推出Wulu 18全新系列珠寶，更由攝影師掌鏡，一同邀集了品牌代言人劉詩詩、台灣新生代男星許光漢，分別配戴上Wulu系列珠寶，展現各自的自信風采。品牌設計總監Dennis Chan也為此表示，Wulu 18具備特殊的鉚釘設計，將讓系列珠寶的光芒帶來了青春無敵的閃耀聯想。