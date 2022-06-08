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劉詩詩、許光漢另類同場虛擬歌手？身上風格小物成關鍵

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Qeelin觀察到新生代對趣味的追求，因此與中國虛擬歌手洛天依合作，突破風格的2D與3D界線。圖 / Qeelin提供
Qeelin觀察到新生代對趣味的追求，因此與中國虛擬歌手洛天依合作，突破風格的2D與3D界線。圖 / Qeelin提供

每個人從一個學習階段結業時，常會留下紀念的畢業照，以留下特定瞬間的情感或回憶定格。但如果影像中的不再是真人，那又會表達出什麼樣的趣味？劉詩詩、許光漢近日為珠寶品牌拍攝形象照片，一系列照片中卻有一位「虛擬歌手」洛天依，成為相似風格，但跨越2D與3D的趣味另類「同框」。

原來香港珠寶品牌Qeelin因慶祝品牌18周年，除了推出Wulu 18全新系列珠寶，更由攝影師掌鏡，一同邀集了品牌代言人劉詩詩、台灣新生代男星許光漢，分別配戴上Wulu系列珠寶，展現各自的自信風采。品牌設計總監Dennis Chan也為此表示，Wulu 18具備特殊的鉚釘設計，將讓系列珠寶的光芒帶來了青春無敵的閃耀聯想。

在一系列宣傳視覺中，許光漢配戴上的是Wulu 18系列的18K玫瑰金胸針與同系列雙圈皮手環，透過全黑色的西裝上衣，也讓玫瑰金胸針更為閃耀、色彩突出，訂價12萬7,500元；而劉詩詩選擇以白色平口上衣搭配Wulu 18K玫瑰金大型墜鍊，雖然黑、白二色搭配簡約，但透過鉚釘設計不規則的凹凸立面，從細節處展現了獨特個性與法式氛圍，訂價則為18萬7,500元。

Qeelin Wulu 18系列18K玫瑰金大型吊墜，18萬7,500元。圖 / Qeelin提供
Qeelin Wulu 18系列18K玫瑰金大型吊墜，18萬7,500元。圖 / Qeelin提供
珠寶品牌Qeelin因慶祝品牌18周年，由攝影師掌鏡，邀請了品牌代言人劉詩詩、台灣新生代男星許光漢，分別配戴上Wulu系列珠寶，展現各自自信風采。圖 / Qeelin提供
珠寶品牌Qeelin因慶祝品牌18周年，由攝影師掌鏡，邀請了品牌代言人劉詩詩、台灣新生代男星許光漢，分別配戴上Wulu系列珠寶，展現各自自信風采。圖 / Qeelin提供
許光漢配戴上了Wulu 18系列的18K玫瑰金胸針與同系列雙圈皮手環，透過全黑色的西裝上衣，也讓玫瑰金胸針更為閃耀、色彩突出。圖 / Qeelin提供（合成圖）
許光漢配戴上了Wulu 18系列的18K玫瑰金胸針與同系列雙圈皮手環，透過全黑色的西裝上衣，也讓玫瑰金胸針更為閃耀、色彩突出。圖 / Qeelin提供（合成圖）

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