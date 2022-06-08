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整理包／搶攻618商機！4大超商線上平台、App推限時優惠

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN i預購「 618年中購物節」即日起開跑，祭出專櫃保養、國際精品限時限量下殺近2折起。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN i預購「 618年中購物節」即日起開跑，祭出專櫃保養、國際精品限時限量下殺近2折起。圖／7-ELEVEN提供

為了提供消費者更便利的購物管道，4大超商除了實體門市之外，也積極布局App與線上商城，適逢618網購年中大檔，4大超商也不缺席， 紛紛於線上平台推出眾多優惠，另有門市取件網購包裹的限時好康。

●7-ELEVEN

7-ELEVEN i預購「 618年中購物節」即日起開跑，精選專櫃美妝保養、國際精品包款、3C生活家電、生活用品等上百款商品祭出限時限量下殺2折起，另有全站不限消費金額天天免運、OPEN POINT點數折抵現金等優惠；購買指定商品消費滿1,200元可享6% OPEN POINT點數回饋，部分商品再加碼12%，最高可現賺18%。首推GUCCI經典GG LOGO牛皮鏈帶翻蓋斜背包特價26,999元，再享18% OPEN POINT點數回饋，等同現賺4,860元；蘭蔻超未來肌因賦活露100ml超值雙入組（國際航空版）特價6,999元，可回饋近420點OPEN POINT點數。

適逢618網購節，7-ELEVEN搭配「安心取」服務狂撒回饋，6月18日至6月24日到各大網購平台購物選7-ELEVEN取貨，可獲得7元7-ELEVEN購物抵用券一組，i預購店取也同享好康，限量200萬組、送完為止。

●全家便利商店

全家便利商店App「全+1商城」推出「618年中慶專館」，以美型家電、冷凍美食迎戰。荷蘭公主PRINCESS 3.5L健康氣炸鍋下殺41折優惠價1,990元；日本mosh!電烤箱54折優惠價2,090元；王品嚴選特大德國秘製豬腳優惠價299元；總舖獅蠔油粉絲煲只要42元銅板價。全家便利商店會員App加碼推出618購物節集章活動，即日起全家便利商店會員於App「全+1商城」消費1元即可累積1積分，滿1,000積分即可兌換200元全家便利商店購物金，每會員限兌換3次。

「全+1商城」即日起至6月15日全館消費滿168元可享早鳥免運優惠；6月16日至6月19日年中慶期間全館限時免運；6月20日至6月28日期間可享有常溫商品消費滿299元、冷凍商品消費滿499元的晚鳥免運優惠。

除了購物優惠外，6月15日至7月12日於全家便利商店店舖完成領取各電商平台的網購包裹，即送FMC玳玳花油切綠茶、POWER能量水買1送1優惠券；於包裹到店第2天前完成取貨並出示會員條碼或報電話可獲得抽獎資格，連續4周、周周抽3名幸運得獎者可獲得全家便利商店會員點數50萬點，還能加碼抽iPhone 13 256GB。

●萊爾富

萊爾富即日起於Hi-Life VIP App內的整買零取「生活票券」專區首度攜手千葉火鍋，全新推出「買餐券就送黑牛一盤」千葉火鍋票券，最低49折起，包括千葉火鍋獨家引進的泰國製造黃金榴槤冰30支票券下殺49折特價740元；千葉火鍋雙人套票＋CAB黑牛一盤、兩人成行的套餐票券下殺86折特價798元（實際兌換須依各門市現場餐標補差額）。

蝦皮商城的「Hi-Life萊爾富網路旗艦店」於6月18日當天祭出多項限時優惠，包括購買指定品項單筆訂單滿618元送御衣坊強效水垢清潔劑，限量200件送完為止；箱購健康紀元犬罐－香嫩雞排丁可享當日限時58折優惠價588元；JDR勁赫韓版魚型立體口罩10入享當日限時46折優惠價99元。Yahoo超級商城的「Hi-Life萊爾富網路旗艦店」6月15日至6月28日推出首筆消費滿666元訂單送Hi Café大杯冰美式咖啡一杯兌換序號，兌換序號將於7月20日陸續透過Hi-Life VIP App派發，須於8月31日前使用。

此外，即日起至6月28日網購商品至萊爾富門市完成取貨，小白單收據即可參加「萊領包裹100%中獎」活動，將享有指定糖果巧克力與飲品折價優惠。

●OKmart

OKmart於OKmall App推出「618超狂咖逼」與「618最纖優格」2大活動。6月16日至6月19日購買大杯OKCAFE莊園級美式咖啡、拿鐵10杯即享5折優惠，不限兌換時間、門市，再加碼送618點OK Point；6月17日至6月19日於OKmall App購買「植物之優－蜂蜜檸檬優格」可享買6送2優惠，加碼送618點OK Point。

OKmart與蝦皮購物獨家合作推出加碼活動，6月18日當天下單並指定OKmart門市取貨送大杯莊園級拿鐵20元折價券；蝦皮新用戶即日起至6月18日在蝦皮購物消費滿151元，結帳輸入指定優惠碼「OKMART618」即可現折150元。

OKmart與蝦皮購物獨家合作推出加碼活動，6月18日當天下單並指定OKmart門市取貨送大杯莊園級拿鐵20元折價券。圖／OKmart提供
OKmart與蝦皮購物獨家合作推出加碼活動，6月18日當天下單並指定OKmart門市取貨送大杯莊園級拿鐵20元折價券。圖／OKmart提供
全家便利商店6月15日至7月12日推出早鳥取件雙重好康。圖／全家便利商店提供
全家便利商店6月15日至7月12日推出早鳥取件雙重好康。圖／全家便利商店提供
OKmart於OKmall App推出「618超狂咖逼」活動，6月16日至6月19日購買大杯OKCAFE莊園級美式咖啡、拿鐵10杯即享5折優惠，不限兌換時間、門市，再加碼送618點OK Point。圖／OKmart提供
OKmart於OKmall App推出「618超狂咖逼」活動，6月16日至6月19日購買大杯OKCAFE莊園級美式咖啡、拿鐵10杯即享5折優惠，不限兌換時間、門市，再加碼送618點OK Point。圖／OKmart提供
全家便利商店App「全+1商城」參戰618購物節，日本mosh!電烤箱54折優惠價2,090元。圖／全家便利商店提供
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全家便利商店App「全+1商城」正式參戰618購物節，以歐日美型家電、銅板價冷凍美食吸客。圖／全家便利商店提供
全家便利商店App「全+1商城」正式參戰618購物節，以歐日美型家電、銅板價冷凍美食吸客。圖／全家便利商店提供
迎接618購物節，萊爾富攜手千葉火鍋於Hi-Life VIP App內的整買零取「生活票券」專區祭出電子餐券最低49折起。圖／萊爾富提供
迎接618購物節，萊爾富攜手千葉火鍋於Hi-Life VIP App內的整買零取「生活票券」專區祭出電子餐券最低49折起。圖／萊爾富提供
適逢年中最大618網購節，7-ELEVEN搭配「安心取」服務狂撒千萬感恩回饋，自6月18日至6月24日到各大網購平台購物選7-ELEVEN取貨，可獲得7元7-ELEVEN購物抵用券一組，i預購店取也同享好康，限量200萬組、送完為止。圖／7-ELEVEN提供
適逢年中最大618網購節，7-ELEVEN搭配「安心取」服務狂撒千萬感恩回饋，自6月18日至6月24日到各大網購平台購物選7-ELEVEN取貨，可獲得7元7-ELEVEN購物抵用券一組，i預購店取也同享好康，限量200萬組、送完為止。圖／7-ELEVEN提供

蝦皮購物 便利商店 網購

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