快訊

家人確診「同住有症狀卻快篩陰」 外媒曝天選之人關鍵原因

3個月內2度染疫「第二次更想死」 她哀號：無敵星星騙人的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遊走露點邊緣？ 網紅Chiara的透膚背心實在太辣了

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
之前小賈斯汀老婆海莉比柏也在廣告中穿過類似的比基尼，同樣非常火辣。圖／Saint Laurent提供
之前小賈斯汀老婆海莉比柏也在廣告中穿過類似的比基尼，同樣非常火辣。圖／Saint Laurent提供

義大利「元祖時尚網紅」Chiara Ferragni向來敢穿敢搭，無論是跟上近來當紅的極短版中空裝或是內衣外穿等風潮，她都非常大方嘗試。最近她和老公及友人外出跑趴，選穿了一件黑色透膚背心，直接單穿並且內裡完全沒有穿內衣，超火辣大膽的造型格外搶眼。

Chiara Ferragni選穿的這件背心，出自Saint Laurent 2021秋季系列，據了解是非常限量的款式。黑色薄紗上以水鑽裝飾YSL字樣，呈現華麗性感的透膚效果。之前小賈斯汀老婆海莉比柏也在廣告中穿過類似的比基尼，同樣非常火辣。同系列還有運動內衣，都是非常熱賣的品項。

生過兩個孩子的Chiara Ferragni，身形一直都維持得很苗條，其實這都靠她每天固定做的30分鐘有氧運動，無論多忙她都不會鬆懈，像是跳繩、波比跳都是很好的選擇。

之前小賈斯汀老婆海莉比柏也在廣告中穿過類似的比基尼，同樣非常火辣。圖／Saint Laurent提供
之前小賈斯汀老婆海莉比柏也在廣告中穿過類似的比基尼，同樣非常火辣。圖／Saint Laurent提供
Chiara Ferragni選穿Saint Laurent 2021秋季系列透膚衣。圖／摘自IG
Chiara Ferragni選穿Saint Laurent 2021秋季系列透膚衣。圖／摘自IG
Chiara Ferragni選穿Saint Laurent 2021秋季系列透膚衣。圖／摘自IG
Chiara Ferragni選穿Saint Laurent 2021秋季系列透膚衣。圖／摘自IG
Chiara Ferragni選穿Saint Laurent 2021秋季系列透膚衣。圖／摘自IG
Chiara Ferragni選穿Saint Laurent 2021秋季系列透膚衣。圖／摘自IG

義大利 網紅 比基尼

延伸閱讀

韋汝直播被77老大亂入 嗆「內褲頭都見客了」

影／特斯拉開槍男自稱「網紅」 囂張到處問：知我誰嗎

讓寶可夢3D化爆紅！泰國百萬網紅「棒糖妹」驟逝 死因離奇粉絲震驚

吃播網紅夜市遇騷擾助理氣哭　高EQ回應網讚爆

相關新聞

這一味就是不一樣 古早味祕製糖水、創意豬血糕雪花冰 視覺味覺都滿足

開業超過5年，在板橋發跡的「何家甜品鋪」是由何家三兄弟所創立，目前有永和、新莊與公館四家店，以假亂真的香菜豬血糕花生雪花冰一推出就造成IG上打卡風暴

好市多慌張男邊購物邊講手機 原因曝光網讚：別人的老公不會失望

一名網友在臉書社團「好市多商品經驗老實說」中PO文指出，在好市多購物時總是會神情慌張，並得邊購物邊用急促的聲音講手機，網友讀完PO文知曉原因後紛紛大讚：「別人的老公不會失望」。

好市多有「標價密碼」 前員工爆料：靠這方法讓你多花好幾千

好市多會運用各種心理技巧和在價格上的標價戰，鼓勵你花比原本打算更多的錢，購買沒出現在購物清單上的東西。她並指說，根據以往和來店的消費者閒聊結果，每家在走出好市多的大門時，會比原本打算消費的金額，整整多出100英鎊（約台幣3700元)。

日式極簡禪風餐廚空間的生活新樣態

成就高尚格調的日本廚具 Cleanup，兼具了日式簡約風格和舒適便利的核心設計，造就不同於歐美系統廚具的另類居家生活新型態，櫃體以不鏽鋼材質為主體，以精細的職人工藝與量身打造的動線設計，呈現出居家柔和的生活樣貌。

石牆與實木的自然意境 西班牙13坪鄉村風溫暖小宅

喜歡鄉村風，又擔心深褐色木質調性產生太多壓迫感嗎？試著運用刷白牆面與繽紛色調的家飾品，能有效增添輕盈愜意的居家氣氛！

清朗恬謐簡約宅 夢想舒適角落

迷你宅已然是繁榮市心的住居趨勢，但空間小歸小，若能結合比例精準的平面配置、精緻且具人體工學、高實用性的創意量體、異材質組構變化、以及單一空間載入複數機能等技巧，依然可以高度滿足感官面，打造本案如章回小說般；環環相扣的精彩情節。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。