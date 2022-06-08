遊走露點邊緣？ 網紅Chiara的透膚背心實在太辣了

義大利「元祖時尚網紅」Chiara Ferragni向來敢穿敢搭，無論是跟上近來當紅的極短版中空裝或是內衣外穿等風潮，她都非常大方嘗試。最近她和老公及友人外出跑趴，選穿了一件黑色透膚背心，直接單穿並且內裡完全沒有穿內衣，超火辣大膽的造型格外搶眼。

Chiara Ferragni選穿的這件背心，出自Saint Laurent 2021秋季系列，據了解是非常限量的款式。黑色薄紗上以水鑽裝飾YSL字樣，呈現華麗性感的透膚效果。之前小賈斯汀老婆海莉比柏也在廣告中穿過類似的比基尼，同樣非常火辣。同系列還有運動內衣，都是非常熱賣的品項。