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遊走露點邊緣？ 網紅Chiara的透膚背心實在太辣了
義大利「元祖時尚網紅」Chiara Ferragni向來敢穿敢搭，無論是跟上近來當紅的極短版中空裝或是內衣外穿等風潮，她都非常大方嘗試。最近她和老公及友人外出跑趴，選穿了一件黑色透膚背心，直接單穿並且內裡完全沒有穿內衣，超火辣大膽的造型格外搶眼。
Chiara Ferragni選穿的這件背心，出自Saint Laurent 2021秋季系列，據了解是非常限量的款式。黑色薄紗上以水鑽裝飾YSL字樣，呈現華麗性感的透膚效果。之前小賈斯汀老婆海莉比柏也在廣告中穿過類似的比基尼，同樣非常火辣。同系列還有運動內衣，都是非常熱賣的品項。
生過兩個孩子的Chiara Ferragni，身形一直都維持得很苗條，其實這都靠她每天固定做的30分鐘有氧運動，無論多忙她都不會鬆懈，像是跳繩、波比跳都是很好的選擇。
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