喀什米爾無燒藍寶領銜 香港邦瀚斯春拍預展4億台北見客

國際拍賣行邦瀚斯（Bonhams）將於6月22日舉行「香港珠寶與翡翠」及「香港鐘表專拍」，其中精選拍品將於2022年6月9日起至至12日止來台北拍前預展，包括上百件總估價約1億港元的珠寶，以及34件總估價約1300萬港元的時計。鑑賞焦點包括最高估價珠寶領拍之作：6.99克拉天然未經加熱處理喀什米爾藍寶石鑽戒、5.09克拉天然巴西帕拉伊巴碧璽鑽戒、將以慈善拍賣方式上拍的卡地亞首個神秘鐘「Model A」，以及逾20件出自義大利百年奢華珠寶品牌Buccellati之70至90年代經典首飾珍藏。

領銜的藍寶石鑽戒，藍寶石來自喀什米爾早已掘礦的傳奇礦區，身如絲絨的色族未經加熱處理，非常難得。而此次亦有4件帕拉伊巴碧璽（Paraiba）珠寶來台展出，其中一顆帕拉伊巴鑽戒，重達5.09克拉，甚為珍稀。帕拉伊巴碧璽有「碧璽之王」美譽，因獨一無二的霓虹藍光，在1980年代於巴西的帕拉伊巴被發現後，因擁有高含量銅及錳元素而散發鮮豔奪目、飽和度高的霓虹藍至電藍色，最備受藏家青睞。雖然非洲莫桑比克及奈及利亞均發現含銅碧璽，但只有在巴西開採的方可定義為「帕拉伊巴碧璽」，且逾三克拉且品質優良的例子更少，備受矚目。

鐘表部分的領拍之作為110年前卡地亞推出品牌首個神秘鐘，其神秘之處，在於鑲有鑽石的指針懸浮在完全透明的水晶鐘體憑空旋轉，不見任何機芯就能憑空運轉，在當時被稱為「鐘錶史上的奇蹟」，亦創1920年代裝飾藝術風格的先河，其技術概念更成為當代卡地亞製表的特色，意義別具。1912年的「Model A」神秘鐘是一戰前卡地亞負責人Louis Cartier與鐘表大師Maurice Coüet合作、以魔術師Jean Eugène Robert-Houdin的神秘鐘為概念打造的作品，擁有平行六面體水晶鐘罩，當時甫推出即被美國金融家J.P.摩根收入囊中，目前僅有12件上過拍場。邦瀚斯此次上拍的神秘鐘，製作於1928年，來自澳洲表店創辦人，拍賣收益將捐贈Mulloon Institute非營利的環境保護與發展研究教育。