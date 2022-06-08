喀什米爾無燒藍寶領銜 香港邦瀚斯春拍預展4億台北見客
國際拍賣行邦瀚斯（Bonhams）將於6月22日舉行「香港珠寶與翡翠」及「香港鐘表專拍」，其中精選拍品將於2022年6月9日起至至12日止來台北拍前預展，包括上百件總估價約1億港元的珠寶，以及34件總估價約1300萬港元的時計。鑑賞焦點包括最高估價珠寶領拍之作：6.99克拉天然未經加熱處理喀什米爾藍寶石鑽戒、5.09克拉天然巴西帕拉伊巴碧璽鑽戒、將以慈善拍賣方式上拍的卡地亞首個神秘鐘「Model A」，以及逾20件出自義大利百年奢華珠寶品牌Buccellati之70至90年代經典首飾珍藏。
領銜的藍寶石鑽戒，藍寶石來自喀什米爾早已掘礦的傳奇礦區，身如絲絨的色族未經加熱處理，非常難得。而此次亦有4件帕拉伊巴碧璽（Paraiba）珠寶來台展出，其中一顆帕拉伊巴鑽戒，重達5.09克拉，甚為珍稀。帕拉伊巴碧璽有「碧璽之王」美譽，因獨一無二的霓虹藍光，在1980年代於巴西的帕拉伊巴被發現後，因擁有高含量銅及錳元素而散發鮮豔奪目、飽和度高的霓虹藍至電藍色，最備受藏家青睞。雖然非洲莫桑比克及奈及利亞均發現含銅碧璽，但只有在巴西開採的方可定義為「帕拉伊巴碧璽」，且逾三克拉且品質優良的例子更少，備受矚目。
鐘表部分的領拍之作為110年前卡地亞推出品牌首個神秘鐘，其神秘之處，在於鑲有鑽石的指針懸浮在完全透明的水晶鐘體憑空旋轉，不見任何機芯就能憑空運轉，在當時被稱為「鐘錶史上的奇蹟」，亦創1920年代裝飾藝術風格的先河，其技術概念更成為當代卡地亞製表的特色，意義別具。1912年的「Model A」神秘鐘是一戰前卡地亞負責人Louis Cartier與鐘表大師Maurice Coüet合作、以魔術師Jean Eugène Robert-Houdin的神秘鐘為概念打造的作品，擁有平行六面體水晶鐘罩，當時甫推出即被美國金融家J.P.摩根收入囊中，目前僅有12件上過拍場。邦瀚斯此次上拍的神秘鐘，製作於1928年，來自澳洲表店創辦人，拍賣收益將捐贈Mulloon Institute非營利的環境保護與發展研究教育。
而此次拍賣有19件珠寶拍品出自義大利珠寶品牌Buccellati，均來自同一藏家，其中15件來台展出。Buccellati以華麗設計與卓越手工藝見著，金屬表面細緻裝飾文藝復興時期的經典雕刻技術，品牌標誌性的蜂巢圖案設計更費心鏤雕出每一個細孔，鑑賞重點為相當少見結合品牌精緻金屬工藝與翡翠寶石的吊墜與耳環作品。
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