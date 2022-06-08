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林正明浪子回頭 藝術創作融入生活與生命

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
「工人藝術家」林正明「傻瓜樹」系列作品。圖／林明正提供
「工人藝術家」林正明「傻瓜樹」系列作品。圖／林明正提供

從小就很有創作天份的「工人藝術家」林正明，13歲開始學習國畫、水彩，曾獲中日交流書道展水墨畫銀賞，年少輕狂的他一度迷失在五光十色中，直到遇見三位啟蒙恩師才開啟他對藝術人生的探索。他在生活壓力下仍從事創作不輟，將自己的生活經驗與生命體悟融入藝術理念，希望為世界及人類留下啟發人心的作品。

林正明出生於高雄，雖非藝術科班出身，卻一直沒有放棄對藝術的追求，篤信萬物中道的他，每天都會抽空靜坐冥想，因此也成就了他獨特的創作。例如「傻瓜樹」系列，每幅創作都代表他的人生心境，大智若愚、敞開心胸、有捨即有得、不必太過計較世間得失，有時像傻瓜樹的意寓，看似有點傻的生活就有內含奇異的上天恩典、奇妙的人生、無盡的可能。曾有一位藝術界大老跟他說過「藝術只是人生的一小部分」，所以他總是懷著感恩的平常心去創作，期許創作能讓自己的人生更完美，也能撫慰人們的心靈。

從小就很有創作天份的「工人藝術家」林正明，希望為世界及人類留下啟發人心的作品。圖／林明正提供
從小就很有創作天份的「工人藝術家」林正明，希望為世界及人類留下啟發人心的作品。圖／林明正提供

藝術家 水墨畫

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