林正明浪子回頭 藝術創作融入生活與生命
從小就很有創作天份的「工人藝術家」林正明，13歲開始學習國畫、水彩，曾獲中日交流書道展水墨畫銀賞，年少輕狂的他一度迷失在五光十色中，直到遇見三位啟蒙恩師才開啟他對藝術人生的探索。他在生活壓力下仍從事創作不輟，將自己的生活經驗與生命體悟融入藝術理念，希望為世界及人類留下啟發人心的作品。
林正明出生於高雄，雖非藝術科班出身，卻一直沒有放棄對藝術的追求，篤信萬物中道的他，每天都會抽空靜坐冥想，因此也成就了他獨特的創作。例如「傻瓜樹」系列，每幅創作都代表他的人生心境，大智若愚、敞開心胸、有捨即有得、不必太過計較世間得失，有時像傻瓜樹的意寓，看似有點傻的生活就有內含奇異的上天恩典、奇妙的人生、無盡的可能。曾有一位藝術界大老跟他說過「藝術只是人生的一小部分」，所以他總是懷著感恩的平常心去創作，期許創作能讓自己的人生更完美，也能撫慰人們的心靈。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言