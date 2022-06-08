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超狂優惠！六福美饌618年中慶 最低價199元起

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「魷魚螺肉蒜」將滿滿的魷魚、螺肉以小火煨煮，鎖住食材的鮮甜。圖／六福旅遊集團提供。
「魷魚螺肉蒜」將滿滿的魷魚、螺肉以小火煨煮，鎖住食材的鮮甜。圖／六福旅遊集團提供。

618網購盛事即將來臨，「六福美饌」美食網站也共襄盛舉，於6月13日至6月24日期間，推出「618年中慶」超狂優惠，包括椒麻鮪魚乾鍋、鴻運干貝米糕、暖心胡椒鴨、魷魚螺肉蒜、水煮牛麻辣鍋等功夫菜，原價599元至899元間，限時驚爆均一價只要499元，最高55折起。還有最熱賣的頤園酸梅湯、關西仙草茶、蜜汁叉燒酥、酸白菜火鍋湯、醃篤鮮火鍋湯、尊品佛跳牆、黑蒜烏骨雞湯等經典料理，最低價199元起，全區商品消費滿額，可再獲得最高350元購物金。

除優惠之外，六福美饌更回饋消費滿額購物金，凡選購「618年中慶」內商品，滿1,000元贈100元購物金，滿2,000元 贈250元購物金，最高為3,000元贈350元購物金，於各項商品出貨後回饋至帳戶，買多、省多、賺更多。

民眾必搶限時驚爆專區，每道皆為製程繁複的功夫菜，每道只要499元。「魷魚螺肉蒜」將滿滿的魷魚、螺肉以小火煨煮，鎖住食材的鮮甜，搭配蒜苗、排骨酥、芹菜和香菇等配料，唰嘴暢快一直吃不停。

「鴻運干貝米糕」先以香菇、紅蔥酥、醬油、蒜頭酥、白胡椒等美味食材下鍋炒香，再加入在地台灣糯米、頂級干貝絲一同蒸煮，入口後，各式食材及干貝絲的鮮甜滋味直衝味蕾，口味絕妙又有層次。

重麻、重辣的饕客們絕不能錯過「椒麻鮪魚乾鍋」，大口咬下飽滿細緻的鮪魚，麻辣乘載著鮮甜，刺激感直奔腦門。「暖心胡椒鴨」嚴選國產鴨隻熬製醇厚湯頭，以白胡椒提味，胡椒香氣撲鼻而來，搭配甜Q有嚼勁的鴨肉品嚐，令人回味無窮。

由五星主廚設計的「水煮牛麻辣鍋」，以青花椒、朝天椒、大紅袍花椒、燈籠椒等多種辣椒入鍋，重現正宗四川麻香辣帶勁的口味，選用中美洲牛肉，先醃後煮讓牛肉充分入味，極致麻辣征服許多嗜辣者的胃。

六福美饌618年中慶，民眾必搶限時驚爆專區，最高55折起，全區商品消費滿額，可再獲得最高350元購物金。圖／六福旅遊集團提供。
六福美饌618年中慶，民眾必搶限時驚爆專區，最高55折起，全區商品消費滿額，可再獲得最高350元購物金。圖／六福旅遊集團提供。
「暖心胡椒鴨」嚴選國產鴨隻熬製醇厚湯頭，搭配甜Q有嚼勁的鴨肉品嚐，令人回味無窮。圖／六福旅遊集團提供。
「暖心胡椒鴨」嚴選國產鴨隻熬製醇厚湯頭，搭配甜Q有嚼勁的鴨肉品嚐，令人回味無窮。圖／六福旅遊集團提供。
「鴻運干貝米糕」先以香菇、紅蔥酥、醬油、蒜頭酥、白胡椒等美味食材下鍋炒香，再加入在地台灣糯米、頂級干貝絲一同蒸煮，口味絕妙又有層次。圖／六福旅遊集團提供。
「鴻運干貝米糕」先以香菇、紅蔥酥、醬油、蒜頭酥、白胡椒等美味食材下鍋炒香，再加入在地台灣糯米、頂級干貝絲一同蒸煮，口味絕妙又有層次。圖／六福旅遊集團提供。
「水煮牛麻辣鍋」重現正宗四川麻香辣口味。圖／六福旅遊集團提供。
「水煮牛麻辣鍋」重現正宗四川麻香辣口味。圖／六福旅遊集團提供。
重麻、重辣的饕客們絕不能錯過「椒麻鮪魚乾鍋」，大口咬下飽滿細緻的鮪魚，麻辣乘載著鮮甜，刺激感直奔腦門。圖／六福旅遊集團提供。
重麻、重辣的饕客們絕不能錯過「椒麻鮪魚乾鍋」，大口咬下飽滿細緻的鮪魚，麻辣乘載著鮮甜，刺激感直奔腦門。圖／六福旅遊集團提供。

年中慶 火鍋

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