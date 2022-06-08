露鎖骨超性感！郭雪芙宣傳新戲穿出優雅女神氣息

由陳柏霖、郭雪芙主演Disney+首部台劇「正義的算法」日前舉行記者會，郭雪芙以一身米白圓點洋裝現身，展現好一陣子沒有嘗試過的優雅造型，女神氣息超迷人！

之前頂著一頭粉紅髮色的郭雪芙最近不曉得是褪色還是染了新色，又變成咖啡髮色，搭配Giambattista Valli的米白色雪紡圓點洋裝出席記者會，性感展現鎖骨，流露古典浪漫的氛圍，腳上細繫帶高跟涼鞋也很有夏日的清新感。之後她和陳柏霖又一起上節目宣傳，換穿一身薄荷綠的西裝短褲套裝，搭配白色球鞋混搭帥氣休閒風，秀出纖細美腿更顯俏麗。