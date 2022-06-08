聽新聞
test
0:00 / 0:00
露鎖骨超性感！郭雪芙宣傳新戲穿出優雅女神氣息
由陳柏霖、郭雪芙主演Disney+首部台劇「正義的算法」日前舉行記者會，郭雪芙以一身米白圓點洋裝現身，展現好一陣子沒有嘗試過的優雅造型，女神氣息超迷人！
之前頂著一頭粉紅髮色的郭雪芙最近不曉得是褪色還是染了新色，又變成咖啡髮色，搭配Giambattista Valli的米白色雪紡圓點洋裝出席記者會，性感展現鎖骨，流露古典浪漫的氛圍，腳上細繫帶高跟涼鞋也很有夏日的清新感。之後她和陳柏霖又一起上節目宣傳，換穿一身薄荷綠的西裝短褲套裝，搭配白色球鞋混搭帥氣休閒風，秀出纖細美腿更顯俏麗。
郭雪芙本次在「正義的算法」裡飾演菜鳥律師，頂著泡麵頭戴眼鏡，展現不同以往的銀幕形象，她和同樣飾演律師的陳柏霖在劇中經常爭論不休，兩人還跑到律師事務所和法庭見習，花費不少心力詮釋角色。「正義的算法」預計6月15日正式於Disney+上架。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言