寵物商機旺 「寵物公園」進駐大潤發內湖二店 希爾斯買1送1

好市多會運用各種心理技巧和在價格上的標價戰，鼓勵你花比原本打算更多的錢，購買沒出現在購物清單上的東西。她並指說，根據以往和來店的消費者閒聊結果，每家在走出好市多的大門時，會比原本打算消費的金額，整整多出100英鎊（約台幣3700元)。

2022-06-09 11:42