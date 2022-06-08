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寵物商機旺 「寵物公園」進駐大潤發內湖二店 希爾斯買1送1

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
寵物公園大潤發內湖二店6月11日正式開幕，開幕首2日加入寵物公園會員，只要199元就能帶回限量的千元福袋。圖／寵物公園提供
寵物公園大潤發內湖二店6月11日正式開幕，開幕首2日加入寵物公園會員，只要199元就能帶回限量的千元福袋。圖／寵物公園提供

2021年台灣家庭的寵物數量首度超越新生兒人數，光是台灣，寵物商機粗估1年就上看500億元，全球動物健康市場至2028年更將超過2兆。飼主寵毛孩無極限，不只追求吃飽，也朝精緻化和客製化方向發展，同時更著重食品健康的附加價值。

抓緊寵物商機，連鎖量販店大潤發近期規劃將賣場服務升級，特邀全台擁有83間店的「寵物公園」進駐大潤發內湖二店，以「店中店」的型態強勢登場，6月11日正式開幕，開幕首2日加入寵物公園會員，只要199元就能帶回限量的千元福袋

「寵物公園」大潤發內湖二店占地41坪，擁有超過2,000種寵物商品可以選擇，除了市面常見的飼料與零食罐頭、玩具用品外，也準備了保健機能品，全方位照顧毛孩。而為了解決毛爸毛媽們的困擾，也特別引進寵物智能商品，包括智慧型寵物餵食器、智能飲水機、全自動智能貓砂機，讓毛爸毛媽外出工作時，也不用擔心家中毛小孩餓壞。

除此之外，還有眾多商品優惠，包括希爾思原價780元起，活動期間買1送1，每人限購1組；貓咪專屬「Kit Cat貓肉泥」，活動期間任6包299元；原點雞肉凍乾全貓配方2 lb，特惠價只要990元，優惠數量有限，售完為止。

6月11日至7月10日開幕慶活動期間，於寵物公園（大潤發內湖二店）當日單筆消費滿999元，憑發票即可兌換獨家滿額禮毛孩帆布提袋1個，以及驚喜抽抽樂1次，有機會將「佩奇智能飲水機」帶回家。

寵物公園進駐大潤發內湖二店，佔地41坪超寬敞。圖／寵物公園提供
寵物公園進駐大潤發內湖二店，佔地41坪超寬敞。圖／寵物公園提供
寵物公園店內擁有超過2,000種寵物商品可以盡情選購。圖／寵物公園提供
寵物公園店內擁有超過2,000種寵物商品可以盡情選購。圖／寵物公園提供

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