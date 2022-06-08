快訊

家人確診「同住有症狀卻快篩陰」 外媒曝天選之人關鍵原因

3個月內2度染疫「第二次更想死」 她哀號：無敵星星騙人的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歪掉的凱莉包反而超可愛？愛馬仕秋冬新品突破想像力

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
Les Mustangs II圖紋雙面印花斜紋真絲方巾，21,300元。圖／愛馬仕提供
Les Mustangs II圖紋雙面印花斜紋真絲方巾，21,300元。圖／愛馬仕提供

今年三月，愛馬仕（Hermès）發表秋冬女裝系列大秀，貫穿全場的條紋元素、冷靜又曖昧的配色、甜美與帥氣混搭的設計等特質營造出一種俐落率性的氛圍，似乎沒有往日慣有的繽紛俏麗，而是變得更加沉穩。不過品牌於今日舉行了秋冬配件預覽，在一系列注滿想像力的多彩單品中依舊可以感受到專屬愛馬仕天馬行空的純真創意，也巧妙呼應著「輕盈」這個品牌年度主題。

在秋冬嶄新包款中，以愛馬仕1923年推出的第一款採用拉鍊為設計的Bolide包為原型創作的Twenty-Tout系列是本季的一大重點，梯形線條包身配上隱藏式的縫線細節，搭配可180度打開的超寬圓弧形拉鍊，增添使用的便利性。而「Tout」這個字在法文中是「所有、任何」的意思，也意指這款包可以裝入各種東西。

此外，愛馬仕標誌性的凱莉、柏金包，在秋冬也紛紛突破既定印象，以更有趣的面貌示人。像是Kelly II Sellier en désordre肩背包以不對稱結構呈現「失序」概念，傾斜的線條設計宛如《愛麗絲夢遊仙境》裡的情節，充滿想像力。Birkin Rock皮包則是從機車夾克獲得靈感，結合光滑柔軟的皮革、外縫的口袋設計、Chaîne d’ancre錨鏈鏈條與全皮包覆的鎖頭細節，完全可以感受到濃濃的搖滾味。

之前愛馬仕曾經在男裝系列推出底座有滑板設計的包包，這次這種童趣、好玩的調皮特質，則是可以在Bolide On Wheels皮包、吊飾系列中找到，包身底部配備滑板滾輪，可以隨心滑動，而且包身與滾輪也特別選擇不同顏色打造撞色效果。小巧的吊飾可收納耳機、零錢，可愛外型非常療癒人心。

在鞋款方面，各式精選的材質也緊扣著年度「輕盈」主題，像是粗跟的山羊麂皮涼鞋，以類玻璃纖維製作鞋跟，漸層的透視感看起來就像是冰塊一樣，清新優雅。拼接涼鞋以降落傘帆布和小牛皮打造，蓬鬆柔軟的降落傘帆布輕巧有型，也很符合近來配件單品追求空氣感特質的潮流，同樣的材質組合，也被運用在踝靴上。

而同樣是愛馬仕標誌性產品的絲巾系列，依舊持續化身描繪想像力的最佳畫布。以2012年曾經推出的作品延伸的Les Mustangs II圖紋雙面印花斜紋真絲方巾，由Ugo Bienvenu以未來主義的畫風重新詮釋，身披金屬馬具的野馬們在絲巾正面以彩色呈現、背面為素色，令人不禁聯想起動畫世界。插畫家Dimitri Rybaltchenko則是打造出一個雲朵上的超現實世界，將顛覆既定形象的動物及人類放在Sur mon nuage圖紋印花斜紋真絲方巾上，每個細節安排都讓人會心一笑。

在居家系列中，一款以日式浴衣為靈感創作的針織長袍以純棉與喀什米爾羊絨混紡無接縫的織法接合，輕柔舒適。而兒童系列主打Jan Bajtlik 設計的Épopée圖紋，有城堡、馬、獨角獸和龍等等，他們出現在棉被與絎縫靠枕、以及精巧可愛的楓木積木拼圖上，溫馨可愛。

Bolide On Wheels皮包，47萬2,200元。圖／愛馬仕提供
Bolide On Wheels皮包，47萬2,200元。圖／愛馬仕提供
記者吳曉涵／攝影
記者吳曉涵／攝影
Épopée系列美麗諾羊毛與喀什米爾羊絨混紡棉被，74,900元。圖／愛馬仕提供
Épopée系列美麗諾羊毛與喀什米爾羊絨混紡棉被，74,900元。圖／愛馬仕提供
Swift小牛皮與金屬材質手環，47,300元。圖／愛馬仕提供
Swift小牛皮與金屬材質手環，47,300元。圖／愛馬仕提供
Twenty-Tout系列是本季的一大重點，梯形線條包身配上隱藏式的縫線細節，搭配可180度打開的超寬圓弧形拉鍊，增添使用的便利性。圖／愛馬仕提供
Twenty-Tout系列是本季的一大重點，梯形線條包身配上隱藏式的縫線細節，搭配可180度打開的超寬圓弧形拉鍊，增添使用的便利性。圖／愛馬仕提供
Sur mon nuage圖紋印花斜紋真絲方巾，16,200元。圖／愛馬仕提供
Sur mon nuage圖紋印花斜紋真絲方巾，16,200元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕秋冬配件系列。圖／愛馬仕提供、記者吳曉涵攝影
愛馬仕秋冬配件系列。圖／愛馬仕提供、記者吳曉涵攝影
純棉與喀什米爾羊絨混紡針織浴衣，90,600元。圖／愛馬仕提供
純棉與喀什米爾羊絨混紡針織浴衣，90,600元。圖／愛馬仕提供
降落傘帆布與小牛皮拼接涼鞋，24,100元。圖／愛馬仕提供
降落傘帆布與小牛皮拼接涼鞋，24,100元。圖／愛馬仕提供
Bolide On Wheels提包吊飾，10萬7,300元。圖／愛馬仕提供
Bolide On Wheels提包吊飾，10萬7,300元。圖／愛馬仕提供
Épopée系列楓木積木拼圖，30,400元。圖／愛馬仕提供
Épopée系列楓木積木拼圖，30,400元。圖／愛馬仕提供
Twenty-Tout Élan肩背包，21萬400元。圖／愛馬仕提供
Twenty-Tout Élan肩背包，21萬400元。圖／愛馬仕提供
降落傘帆布與小牛皮拼接繫帶踝靴，27,200元。圖／愛馬仕提供
降落傘帆布與小牛皮拼接繫帶踝靴，27,200元。圖／愛馬仕提供
山羊麂皮涼鞋，43,400元。圖／愛馬仕提供
山羊麂皮涼鞋，43,400元。圖／愛馬仕提供
Birkin Rock皮包，68萬6,800元。圖／愛馬仕提供
Birkin Rock皮包，68萬6,800元。圖／愛馬仕提供
Kelly II Sellier en désordre肩背包，51萬5,100元。圖／愛馬仕提供
Kelly II Sellier en désordre肩背包，51萬5,100元。圖／愛馬仕提供
Kelly II Sellier en désordre肩背包以不對稱結構呈現「失序」概念，傾斜的線條設計宛如《愛麗絲夢遊仙境》裡的情節，充滿想像力。記者吳曉涵／攝影
Kelly II Sellier en désordre肩背包以不對稱結構呈現「失序」概念，傾斜的線條設計宛如《愛麗絲夢遊仙境》裡的情節，充滿想像力。記者吳曉涵／攝影

愛馬仕 標誌

延伸閱讀

股票「-30％」住寒居酒店享23折 送早餐2客、睡到收盤

2022夏天唇膏6品牌推薦：GUCCI、DIOR、愛馬仕、IPSA、M.A.C、benefit，抗口罩摩擦還能加強滋潤雙唇

過去賣愛馬仕包籌錢　李蒨蓉揭賣包得罪貴婦好友實情

陸瘋賣奢侈品包裝盒袋 愛馬仕賣3千、最高破百萬

相關新聞

這一味就是不一樣 古早味祕製糖水、創意豬血糕雪花冰 視覺味覺都滿足

開業超過5年，在板橋發跡的「何家甜品鋪」是由何家三兄弟所創立，目前有永和、新莊與公館四家店，以假亂真的香菜豬血糕花生雪花冰一推出就造成IG上打卡風暴

好市多慌張男邊購物邊講手機 原因曝光網讚：別人的老公不會失望

一名網友在臉書社團「好市多商品經驗老實說」中PO文指出，在好市多購物時總是會神情慌張，並得邊購物邊用急促的聲音講手機，網友讀完PO文知曉原因後紛紛大讚：「別人的老公不會失望」。

好市多有「標價密碼」 前員工爆料：靠這方法讓你多花好幾千

好市多會運用各種心理技巧和在價格上的標價戰，鼓勵你花比原本打算更多的錢，購買沒出現在購物清單上的東西。她並指說，根據以往和來店的消費者閒聊結果，每家在走出好市多的大門時，會比原本打算消費的金額，整整多出100英鎊（約台幣3700元)。

日式極簡禪風餐廚空間的生活新樣態

成就高尚格調的日本廚具 Cleanup，兼具了日式簡約風格和舒適便利的核心設計，造就不同於歐美系統廚具的另類居家生活新型態，櫃體以不鏽鋼材質為主體，以精細的職人工藝與量身打造的動線設計，呈現出居家柔和的生活樣貌。

石牆與實木的自然意境 西班牙13坪鄉村風溫暖小宅

喜歡鄉村風，又擔心深褐色木質調性產生太多壓迫感嗎？試著運用刷白牆面與繽紛色調的家飾品，能有效增添輕盈愜意的居家氣氛！

清朗恬謐簡約宅 夢想舒適角落

迷你宅已然是繁榮市心的住居趨勢，但空間小歸小，若能結合比例精準的平面配置、精緻且具人體工學、高實用性的創意量體、異材質組構變化、以及單一空間載入複數機能等技巧，依然可以高度滿足感官面，打造本案如章回小說般；環環相扣的精彩情節。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。