歪掉的凱莉包反而超可愛？愛馬仕秋冬新品突破想像力

今年三月，愛馬仕（Hermès）發表秋冬女裝系列大秀，貫穿全場的條紋元素、冷靜又曖昧的配色、甜美與帥氣混搭的設計等特質營造出一種俐落率性的氛圍，似乎沒有往日慣有的繽紛俏麗，而是變得更加沉穩。不過品牌於今日舉行了秋冬配件預覽，在一系列注滿想像力的多彩單品中依舊可以感受到專屬愛馬仕天馬行空的純真創意，也巧妙呼應著「輕盈」這個品牌年度主題。

在秋冬嶄新包款中，以愛馬仕1923年推出的第一款採用拉鍊為設計的Bolide包為原型創作的Twenty-Tout系列是本季的一大重點，梯形線條包身配上隱藏式的縫線細節，搭配可180度打開的超寬圓弧形拉鍊，增添使用的便利性。而「Tout」這個字在法文中是「所有、任何」的意思，也意指這款包可以裝入各種東西。

此外，愛馬仕標誌性的凱莉、柏金包，在秋冬也紛紛突破既定印象，以更有趣的面貌示人。像是Kelly II Sellier en désordre肩背包以不對稱結構呈現「失序」概念，傾斜的線條設計宛如《愛麗絲夢遊仙境》裡的情節，充滿想像力。Birkin Rock皮包則是從機車夾克獲得靈感，結合光滑柔軟的皮革、外縫的口袋設計、Chaîne d’ancre錨鏈鏈條與全皮包覆的鎖頭細節，完全可以感受到濃濃的搖滾味。

之前愛馬仕曾經在男裝系列推出底座有滑板設計的包包，這次這種童趣、好玩的調皮特質，則是可以在Bolide On Wheels皮包、吊飾系列中找到，包身底部配備滑板滾輪，可以隨心滑動，而且包身與滾輪也特別選擇不同顏色打造撞色效果。小巧的吊飾可收納耳機、零錢，可愛外型非常療癒人心。

在鞋款方面，各式精選的材質也緊扣著年度「輕盈」主題，像是粗跟的山羊麂皮涼鞋，以類玻璃纖維製作鞋跟，漸層的透視感看起來就像是冰塊一樣，清新優雅。拼接涼鞋以降落傘帆布和小牛皮打造，蓬鬆柔軟的降落傘帆布輕巧有型，也很符合近來配件單品追求空氣感特質的潮流，同樣的材質組合，也被運用在踝靴上。

而同樣是愛馬仕標誌性產品的絲巾系列，依舊持續化身描繪想像力的最佳畫布。以2012年曾經推出的作品延伸的Les Mustangs II圖紋雙面印花斜紋真絲方巾，由Ugo Bienvenu以未來主義的畫風重新詮釋，身披金屬馬具的野馬們在絲巾正面以彩色呈現、背面為素色，令人不禁聯想起動畫世界。插畫家Dimitri Rybaltchenko則是打造出一個雲朵上的超現實世界，將顛覆既定形象的動物及人類放在Sur mon nuage圖紋印花斜紋真絲方巾上，每個細節安排都讓人會心一笑。