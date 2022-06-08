快訊

家人確診「同住有症狀卻快篩陰」 外媒曝天選之人關鍵原因

3個月內2度染疫「第二次更想死」 她哀號：無敵星星騙人的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

復刻艾雷島嘉年華 布納哈本FÈIS ÌLE 2022限量版登台

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「布納哈本2022艾雷島嘉年華限定版——1998法國蘋果白蘭地桶」台灣限量400瓶，建議售價16,000元。圖／布納哈本提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「布納哈本2022艾雷島嘉年華限定版——1998法國蘋果白蘭地桶」台灣限量400瓶，建議售價16,000元。圖／布納哈本提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

每年5月底起舉辦的艾雷島嘉年華（Islay Festival），一向令台灣的威士忌愛好者心生嚮往，不過布納哈本單一麥芽蘇格蘭威士忌今年不但將艾雷島嘉年華以「布納海味生活節——布納Day」的形式，搬到華山文創園區，還難得地帶來兩款艾雷島嘉年華限定版威士忌——「布納哈本2022艾雷島嘉年華限定版——生命之水」以及「布納哈本2022艾雷島嘉年華限定版——1998法國蘋果白蘭地桶」。前者台灣限量1200瓶，建議售價3,800元；後者台灣限量400瓶，建議售價16,000元。

「布納哈本2022艾雷島嘉年華限定版－生命之水」是向布納哈本、艾雷島及蒸餾廠生命之泉致敬之作，具典型的布納哈本風格，特色是無泥煤、雪莉桶、大膽創新與層次豐富，與艾雷島其他蒸餾廠著名的煙燻威士忌大相徑庭。並非所有威士忌都能在雪莉桶中完美熟成，但布納哈本醇厚且層次豐富的威士忌原酒，擁有果乾與穀片的調性，能夠承受在雪莉桶中熟成的挑戰。它具備巧克力、薑粉、雪茄香氣，如天鵝絨般濃郁的口感，最初是奶油牛奶巧克力的味道，接著是甜葡萄乾和乾覆盆子，隨著PX雪莉酒在口中散發出來，香醋與蜂蜜夏威夷豆味道逐漸出現；尾韻醇厚而濃郁，黑太妃糖風味與最後迸發出的肉桂與黑巧克力風味。

「布納哈本2022艾雷島嘉年華限定版－1998法國蘋果白蘭地桶」在布納哈本海岸平靜地沉睡了20年，接著在曾裝著法國最好的Calvados Cask白蘭地酒桶中度過了生命的最後兩年，將來自法國高盧的影響滲透進每一滴金黃色香甜的威士忌中；酒呈黃褐色，聞起來有大麥糖、梨糖和太妃蘋果的香氣，帶有青蘋果、梨糖和太妃糖的口感，尾韻中縈繞著揮之不去的花香。

在「布納海味生活節——布納Day」中，以嘉年華節慶的形式舉辦布納市集，提供生食級生蠔法國Gillardeau 2號與布納哈本威士忌漢堡，美食與美酒相得益彰。

此外特別邀請源自美國1920年代的Swing Dance社交搖擺舞拉開序幕，帶動氣氛，搭配活潑的爵士樂，體驗最有趣的復古文化體驗。臺灣唯一演奏凱爾特音樂的樂團「莫赫拉凱爾特樂團」，以錫口笛、凱爾特長笛、六角手風琴等樂器演奏Jig吉格舞曲、Reel舞曲、Hornpipe、Polka波卡舞曲、凱爾特詠唱曲，更搭配凱爾特踢踏舞炒熱現場氣氛。

帝仕德行銷總監邵文美表示，品嚐威士忌的美好是一種生活態度的體現，就像結交朋友，不同的朋友總是給予不同的領略，如同品飲各式威士忌，就應該好好沉浸在當地風土人文環境中，享受每款威士忌帶來的獨特感受。

「布納哈本2022艾雷島嘉年華限定版——生命之水」台灣限量1200瓶，建議售價3,800元。圖／布納哈本提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「布納哈本2022艾雷島嘉年華限定版——生命之水」台灣限量1200瓶，建議售價3,800元。圖／布納哈本提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
活動特別邀請源自美國1920年代的Swing Dance社交搖擺舞拉開序幕。圖／布納哈本提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
活動特別邀請源自美國1920年代的Swing Dance社交搖擺舞拉開序幕。圖／布納哈本提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
現場提供生食級生蠔法國Gillardeau 2號與布納哈本威士忌漢堡，美食與美酒相得益彰。圖／布納哈本提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
現場提供生食級生蠔法國Gillardeau 2號與布納哈本威士忌漢堡，美食與美酒相得益彰。圖／布納哈本提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
帝仕德行銷總監邵文美、品牌大使李淂躍、品牌經理胡翔閔（右起）。圖／布納哈本提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
帝仕德行銷總監邵文美、品牌大使李淂躍、品牌經理胡翔閔（右起）。圖／布納哈本提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

法國 巧克力

延伸閱讀

石門水庫熱氣球嘉年華登場 桃園醫護免費體驗

桃園熱氣球嘉年華6/18登場 保留名額供醫護體驗

金車噶瑪蘭威士忌酒廠恢復開放 導覽、試飲仍暫停

金車噶瑪蘭威士忌酒廠恢復開放 導覽、試飲仍暫停

相關新聞

這一味就是不一樣 古早味祕製糖水、創意豬血糕雪花冰 視覺味覺都滿足

開業超過5年，在板橋發跡的「何家甜品鋪」是由何家三兄弟所創立，目前有永和、新莊與公館四家店，以假亂真的香菜豬血糕花生雪花冰一推出就造成IG上打卡風暴

好市多慌張男邊購物邊講手機 原因曝光網讚：別人的老公不會失望

一名網友在臉書社團「好市多商品經驗老實說」中PO文指出，在好市多購物時總是會神情慌張，並得邊購物邊用急促的聲音講手機，網友讀完PO文知曉原因後紛紛大讚：「別人的老公不會失望」。

好市多有「標價密碼」 前員工爆料：靠這方法讓你多花好幾千

好市多會運用各種心理技巧和在價格上的標價戰，鼓勵你花比原本打算更多的錢，購買沒出現在購物清單上的東西。她並指說，根據以往和來店的消費者閒聊結果，每家在走出好市多的大門時，會比原本打算消費的金額，整整多出100英鎊（約台幣3700元)。

日式極簡禪風餐廚空間的生活新樣態

成就高尚格調的日本廚具 Cleanup，兼具了日式簡約風格和舒適便利的核心設計，造就不同於歐美系統廚具的另類居家生活新型態，櫃體以不鏽鋼材質為主體，以精細的職人工藝與量身打造的動線設計，呈現出居家柔和的生活樣貌。

石牆與實木的自然意境 西班牙13坪鄉村風溫暖小宅

喜歡鄉村風，又擔心深褐色木質調性產生太多壓迫感嗎？試著運用刷白牆面與繽紛色調的家飾品，能有效增添輕盈愜意的居家氣氛！

清朗恬謐簡約宅 夢想舒適角落

迷你宅已然是繁榮市心的住居趨勢，但空間小歸小，若能結合比例精準的平面配置、精緻且具人體工學、高實用性的創意量體、異材質組構變化、以及單一空間載入複數機能等技巧，依然可以高度滿足感官面，打造本案如章回小說般；環環相扣的精彩情節。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。