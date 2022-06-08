復刻艾雷島嘉年華 布納哈本FÈIS ÌLE 2022限量版登台

每年5月底起舉辦的艾雷島嘉年華（Islay Festival），一向令台灣的威士忌愛好者心生嚮往，不過布納哈本單一麥芽蘇格蘭威士忌今年不但將艾雷島嘉年華以「布納海味生活節——布納Day」的形式，搬到華山文創園區，還難得地帶來兩款艾雷島嘉年華限定版威士忌——「布納哈本2022艾雷島嘉年華限定版——生命之水」以及「布納哈本2022艾雷島嘉年華限定版——1998法國蘋果白蘭地桶」。前者台灣限量1200瓶，建議售價3,800元；後者台灣限量400瓶，建議售價16,000元。

「布納哈本2022艾雷島嘉年華限定版－生命之水」是向布納哈本、艾雷島及蒸餾廠生命之泉致敬之作，具典型的布納哈本風格，特色是無泥煤、雪莉桶、大膽創新與層次豐富，與艾雷島其他蒸餾廠著名的煙燻威士忌大相徑庭。並非所有威士忌都能在雪莉桶中完美熟成，但布納哈本醇厚且層次豐富的威士忌原酒，擁有果乾與穀片的調性，能夠承受在雪莉桶中熟成的挑戰。它具備巧克力、薑粉、雪茄香氣，如天鵝絨般濃郁的口感，最初是奶油牛奶巧克力的味道，接著是甜葡萄乾和乾覆盆子，隨著PX雪莉酒在口中散發出來，香醋與蜂蜜夏威夷豆味道逐漸出現；尾韻醇厚而濃郁，黑太妃糖風味與最後迸發出的肉桂與黑巧克力風味。

「布納哈本2022艾雷島嘉年華限定版－1998法國蘋果白蘭地桶」在布納哈本海岸平靜地沉睡了20年，接著在曾裝著法國最好的Calvados Cask白蘭地酒桶中度過了生命的最後兩年，將來自法國高盧的影響滲透進每一滴金黃色香甜的威士忌中；酒呈黃褐色，聞起來有大麥糖、梨糖和太妃蘋果的香氣，帶有青蘋果、梨糖和太妃糖的口感，尾韻中縈繞著揮之不去的花香。

在「布納海味生活節——布納Day」中，以嘉年華節慶的形式舉辦布納市集，提供生食級生蠔法國Gillardeau 2號與布納哈本威士忌漢堡，美食與美酒相得益彰。

此外特別邀請源自美國1920年代的Swing Dance社交搖擺舞拉開序幕，帶動氣氛，搭配活潑的爵士樂，體驗最有趣的復古文化體驗。臺灣唯一演奏凱爾特音樂的樂團「莫赫拉凱爾特樂團」，以錫口笛、凱爾特長笛、六角手風琴等樂器演奏Jig吉格舞曲、Reel舞曲、Hornpipe、Polka波卡舞曲、凱爾特詠唱曲，更搭配凱爾特踢踏舞炒熱現場氣氛。