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丹寧靚裝不只要帥！更要療癒人心兼顧永續發展
丹寧品牌推出新品之際，不再只是要好搭配，穿起來能修飾身材之外，順應趨勢，還要帶有更多的用途。Guess再度與歌手J Balvin合作，延續過去的匯聚與包容，快樂與和平才會遍及世界理念，透過聯名設計向大眾傳遞幸福療癒的夏日氛圍。而偶像尚恩曼德斯（Shaw Mendes）則與Tommy Hilfiger攜手，擔任全新企劃PLAY IT FORWARD的永續夥伴，推動對未來更美好的共同願景。
二度與Guess合作的J Balvin就提到「這一系列講述的是關於愛與和平—這正是我們大眾現在所需要的」，於是從紀錄片《來自麥德林的男孩》找尋靈感，利用各種飽和且明亮的色彩，並搭配螺旋紋、愛心、幸運草等富有表現力的圖案於服裝上。既凸顯了繽紛有趣的活力氛圍，也不失舒適隨興的療癒感。GUESS品牌合作總監認為，這系列要傳達崇尚對美好生活嚮往的普世價值，更是追求幸福生活、積極人生的寫照。J Balvin同時也親自上陣拍攝形象大片，在鏡頭前展示了朋友相聚時的歡樂，還有活力健康的珍惜重視。
男星Shaw Mendes時時都能有話題，甚至連電影《失落謎城》中，都成為票房與人氣的保證代名詞。此次與Tommy Hilfiger合作，除了宣揚永續精神之外，品牌還曝光他身穿以有機面料所製成的1985系列POLO衫帥照，大秀精實冰塊腹肌，備受熱議。更重要的是於世界巡迴演唱會中，Shaw Mendes穿上多款由Tommy Hilfiger利用永續材質所製的訂製服裝。而在2023年春季，將推出同樣取材環保回收物料的迷你聯名服飾，讓粉絲們也能和偶像穿同款。
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