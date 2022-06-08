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蝦皮購物「618全民年中慶」全站0元起免運、破天荒68折

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物「618全民年中慶」蝦皮現金宴，活動期間簽到並於6月18日當天下單消費滿618元，再加碼抽百萬現金。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「618全民年中慶」蝦皮現金宴，活動期間簽到並於6月18日當天下單消費滿618元，再加碼抽百萬現金。圖／蝦皮購物提供

蝦皮購物「618全民年中慶」日前暖身開跑，推出「全站0元起免運」、「指定商店最高享68折」、「品牌旗艦店下殺1折起」、「蝦皮現金宴」」等4大吸睛優惠，其中免運券突破超過230萬領取人次。蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰指出，今年特別祭出蝦皮現金宴，領免運玩遊戲天天抽出1名1萬元現金得獎者，活動期間簽到並於6月18日當天下單滿618元就有機會抽100萬現金。

迎接炎炎夏日，蝦皮購物「618全民年中慶」攜手麥當勞、星巴克、不要對我尖叫、功夫茶等10大知名品牌，於6月18日指定18大時段推出冰品、手搖飲、點心限時下殺1元起，麥當勞蛋捲冰淇淋限時優惠價1元，不要對我尖叫桂花烏龍大杯限時優惠價16元，甘蔗渣男甘蔗青茶、功夫茶功夫茶王限時優惠價18元，星巴克大杯雙果果汁星冰樂限時優惠價99元。

今年蝦皮購物「618全民年中慶」請來電音天后謝金燕擔任活動大使，改編人氣舞曲《姐姐》，以洗腦式歌詞熱邀全民上線Shopping，不只祭出高達6張免運券、蝦皮商城85折等優惠，更破天荒推出指定店家最高68折的超殺活動。謝金燕也將於6月11日快閃現身蝦皮店到店松菸旗艦店，即日起至蝦皮購物臉書粉絲專頁留言，將抽出10名幸運兒可至活動現場領取謝金燕親自發送的紅包

6月18日當天，蝦皮購物「618全民年中慶」再加碼指定時段品牌旗艦店下殺1折起、精選商品1元起瘋搶，高單價3C、家電也有超殺折扣。凌晨0點伊萊克斯Pure A9.2高效能抗菌空氣清淨機現省4,000元；上午10點任天堂Switch電力加強版主機下殺1折限時優惠價978元，理膚寶水全面修復霜限時優惠價792元；下午6點Apple Watch S7下殺1折限時優惠價1,290元；晚上10點宏晉可充電藍牙滑鼠限時優惠價1元，雅詩蘭黛微分子肌底原生露限時優惠價618元。

潮玩電競旗艦新機realme GT Neo3系列也於蝦皮購物開賣，6月9日上午10點至6月11日購買realme GT Neo3/3T現省1,000元、realme GT Neo3＋realme Buds Air3全新利曼色設計14,990元，再送螢幕保固1年。

為了持續優化購物體驗，蝦皮購物聯手蝦皮商城超過6,000家品牌店家簽署正品切結書，宣告升級「正品保障」承諾，期望透過「15天鑑賞期」、「蝦皮安心退」、「正品保障」，讓消費者能夠放心買。

蝦皮購物「618全民年中慶」，理膚寶水全面修復霜6月18日上午10點限時優惠價792元、雅詩蘭黛微分子肌底原生露6月18日晚上10點限時優惠價618元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「618全民年中慶」，理膚寶水全面修復霜6月18日上午10點限時優惠價792元、雅詩蘭黛微分子肌底原生露6月18日晚上10點限時優惠價618元。圖／蝦皮購物提供
即日起至蝦皮購物臉書粉絲專頁留言，6月11日就有機會領取謝金燕親自發送的紅包。圖／蝦皮購物提供
即日起至蝦皮購物臉書粉絲專頁留言，6月11日就有機會領取謝金燕親自發送的紅包。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「618全民年中慶」，任天堂Switch電力加強版主機6月18日上午10點下殺1折，限時優惠價978元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「618全民年中慶」，任天堂Switch電力加強版主機6月18日上午10點下殺1折，限時優惠價978元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「618全民年中慶」，宏晉可充電藍牙滑鼠6月18日晚上10點限時下殺優惠價1元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「618全民年中慶」，宏晉可充電藍牙滑鼠6月18日晚上10點限時下殺優惠價1元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「618全民年中慶」，6月9日上午10點至6月11日realme GT Neo3限時優惠價13,990元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「618全民年中慶」，6月9日上午10點至6月11日realme GT Neo3限時優惠價13,990元。圖／蝦皮購物提供

蝦皮購物 品牌 年中慶

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