蝦皮購物「618全民年中慶」全站0元起免運、破天荒68折

蝦皮購物「618全民年中慶」日前暖身開跑，推出「全站0元起免運」、「指定商店最高享68折」、「品牌旗艦店下殺1折起」、「蝦皮現金宴」」等4大吸睛優惠，其中免運券突破超過230萬領取人次。蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰指出，今年特別祭出蝦皮現金宴，領免運玩遊戲天天抽出1名1萬元現金得獎者，活動期間簽到並於6月18日當天下單滿618元就有機會抽100萬現金。

迎接炎炎夏日，蝦皮購物「618全民年中慶」攜手麥當勞、星巴克、不要對我尖叫、功夫茶等10大知名品牌，於6月18日指定18大時段推出冰品、手搖飲、點心限時下殺1元起，麥當勞蛋捲冰淇淋限時優惠價1元，不要對我尖叫桂花烏龍大杯限時優惠價16元，甘蔗渣男甘蔗青茶、功夫茶功夫茶王限時優惠價18元，星巴克大杯雙果果汁星冰樂限時優惠價99元。

今年蝦皮購物「618全民年中慶」請來電音天后謝金燕擔任活動大使，改編人氣舞曲《姐姐》，以洗腦式歌詞熱邀全民上線Shopping，不只祭出高達6張免運券、蝦皮商城85折等優惠，更破天荒推出指定店家最高68折的超殺活動。謝金燕也將於6月11日快閃現身蝦皮店到店松菸旗艦店，即日起至蝦皮購物臉書粉絲專頁留言，將抽出10名幸運兒可至活動現場領取謝金燕親自發送的紅包

6月18日當天，蝦皮購物「618全民年中慶」再加碼指定時段品牌旗艦店下殺1折起、精選商品1元起瘋搶，高單價3C、家電也有超殺折扣。凌晨0點伊萊克斯Pure A9.2高效能抗菌空氣清淨機現省4,000元；上午10點任天堂Switch電力加強版主機下殺1折限時優惠價978元，理膚寶水全面修復霜限時優惠價792元；下午6點Apple Watch S7下殺1折限時優惠價1,290元；晚上10點宏晉可充電藍牙滑鼠限時優惠價1元，雅詩蘭黛微分子肌底原生露限時優惠價618元。

潮玩電競旗艦新機realme GT Neo3系列也於蝦皮購物開賣，6月9日上午10點至6月11日購買realme GT Neo3/3T現省1,000元、realme GT Neo3＋realme Buds Air3全新利曼色設計14,990元，再送螢幕保固1年。