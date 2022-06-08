第2杯10元！Cold Stone「芒果之煉、楊枝美莓」新上市

炎炎夏日到來，連鎖冰品「酷聖石COLD STONE」自6月10日起推出2款夏日限定芒果新品「芒果之煉」還有「楊枝美莓」，為芒果愛好者帶來消暑的夏日酸甜滋味。配合方案，最高還可享「冰淇淋第2杯10元」、「桶裝冰買1送1」等優惠。

新推出的「芒果之煉」使用愛文芒果果泥製成芒果雪貝，再拌入草莓增加酸甜口感，並撒上芒果風味晶球，最後淋上鮮乳坊特A級鮮乳製作而成的鮮乳煉乳，使層次更加豐富，還有滿滿的芒果滋味，每杯140元起。以去年所推出的楊枝甘露冰淇淋再升級，新推出的「楊枝美莓」將楊枝甘露冰淇淋拌入愛文芒果、QQ晶球，上方再放上粉色草莓奶蓋，更添感官享受，每杯140元起。兩款新品限於6月10日至8月4日期間供應。

酷聖石將每月10號訂為「酷聖石日」，邀請民眾到店享優惠。6月10日當天可享「冰淇淋第2杯10元」的優惠；另外為慶祝新品上市，6月11日至6月12日期間，可享冰淇淋第2杯50元優惠；6月17日購買MINE、OURS桶裝，享買1送1。