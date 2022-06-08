快訊

家人確診「同住有症狀卻快篩陰」 外媒曝天選之人關鍵原因

3個月內2度染疫「第二次更想死」 她哀號：無敵星星騙人的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

第2杯10元！Cold Stone「芒果之煉、楊枝美莓」新上市

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「酷聖石COLD STONE」推出「芒果之煉」還有「楊枝美莓」，每杯140元起。圖／COLD STONE提供
「酷聖石COLD STONE」推出「芒果之煉」還有「楊枝美莓」，每杯140元起。圖／COLD STONE提供

炎炎夏日到來，連鎖冰品「酷聖石COLD STONE」自6月10日起推出2款夏日限定芒果新品「芒果之煉」還有「楊枝美莓」，為芒果愛好者帶來消暑的夏日酸甜滋味。配合方案，最高還可享「冰淇淋第2杯10元」、「桶裝冰買1送1」等優惠。

新推出的「芒果之煉」使用愛文芒果果泥製成芒果雪貝，再拌入草莓增加酸甜口感，並撒上芒果風味晶球，最後淋上鮮乳坊特A級鮮乳製作而成的鮮乳煉乳，使層次更加豐富，還有滿滿的芒果滋味，每杯140元起。以去年所推出的楊枝甘露冰淇淋再升級，新推出的「楊枝美莓」將楊枝甘露冰淇淋拌入愛文芒果、QQ晶球，上方再放上粉色草莓奶蓋，更添感官享受，每杯140元起。兩款新品限於6月10日至8月4日期間供應。

酷聖石將每月10號訂為「酷聖石日」，邀請民眾到店享優惠。6月10日當天可享「冰淇淋第2杯10元」的優惠；另外為慶祝新品上市，6月11日至6月12日期間，可享冰淇淋第2杯50元優惠；6月17日購買MINE、OURS桶裝，享買1送1。

芒果 冰淇淋 草莓

延伸閱讀

好市多重新上架這款冰淇淋 他一次狂搬20盒：怕買不到

他曝「冰淇淋紅茶」經典喝法 內行人狂點頭：融化後味道才好

不只愛文還有10種芒果也超讚，長黑斑還可以吃？專家教怎麼挑選、儲存方式及營養成分一次看

滿滿芋泥、芒果與蜂蜜凍！清原強推「楊枝芋露」凍凍版　加碼3重優惠馬上折價

相關新聞

這一味就是不一樣 古早味祕製糖水、創意豬血糕雪花冰 視覺味覺都滿足

開業超過5年，在板橋發跡的「何家甜品鋪」是由何家三兄弟所創立，目前有永和、新莊與公館四家店，以假亂真的香菜豬血糕花生雪花冰一推出就造成IG上打卡風暴

好市多慌張男邊購物邊講手機 原因曝光網讚：別人的老公不會失望

一名網友在臉書社團「好市多商品經驗老實說」中PO文指出，在好市多購物時總是會神情慌張，並得邊購物邊用急促的聲音講手機，網友讀完PO文知曉原因後紛紛大讚：「別人的老公不會失望」。

好市多有「標價密碼」 前員工爆料：靠這方法讓你多花好幾千

好市多會運用各種心理技巧和在價格上的標價戰，鼓勵你花比原本打算更多的錢，購買沒出現在購物清單上的東西。她並指說，根據以往和來店的消費者閒聊結果，每家在走出好市多的大門時，會比原本打算消費的金額，整整多出100英鎊（約台幣3700元)。

日式極簡禪風餐廚空間的生活新樣態

成就高尚格調的日本廚具 Cleanup，兼具了日式簡約風格和舒適便利的核心設計，造就不同於歐美系統廚具的另類居家生活新型態，櫃體以不鏽鋼材質為主體，以精細的職人工藝與量身打造的動線設計，呈現出居家柔和的生活樣貌。

石牆與實木的自然意境 西班牙13坪鄉村風溫暖小宅

喜歡鄉村風，又擔心深褐色木質調性產生太多壓迫感嗎？試著運用刷白牆面與繽紛色調的家飾品，能有效增添輕盈愜意的居家氣氛！

清朗恬謐簡約宅 夢想舒適角落

迷你宅已然是繁榮市心的住居趨勢，但空間小歸小，若能結合比例精準的平面配置、精緻且具人體工學、高實用性的創意量體、異材質組構變化、以及單一空間載入複數機能等技巧，依然可以高度滿足感官面，打造本案如章回小說般；環環相扣的精彩情節。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。