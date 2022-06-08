Lisa這樣太可愛、小安是隱藏版腿精 寶格麗花絮照揭秘

義大利頂級精品寶格麗（BVLGARI）日前於巴黎全新發表Eden The Garden of Wonders 伊甸奇蹟花園頂級珠寶系列，品牌三代全球代言人BLACKPINK成員Lisa、「小安」安海瑟薇（Anne Hathaway）、琵豔卡·喬普拉（Priyanka Chopra Jonas）破天荒首度一起亮相並大方合照，成為時尚界最洗版話題。今官方加碼釋出當天活動花絮照，Lisa幕後俏皮的模樣，有如「撕漫」出來的洋娃娃，搶盡風采。

而當天身穿短褲的安海瑟薇，則在活動上大方輪流秀出左右美腿，流露自然不經意的性感魅力。有「寶萊塢裘莉」之稱的印度裔女星琵艷卡，則是胸前開動到腰的華麗禮服和迷人胸線，配上寶格麗的靈蛇Serpenti項鍊，展現成熟人妻的魅惑之美。 寶格麗品牌代言人LISA出席Eden The Garden of Wonders頂級珠寶系列發表會，Photo by German Larkin。圖／寶格麗提供 寶格麗品牌代言人Priyanka Chopra Jonas出席Eden The Garden of Wonders頂級珠寶系列發表會，Photo by German Larkin。圖／寶格麗提供 寶格麗品牌代言人Anne Hathaway出席Eden The Garden of Wonders頂級珠寶系列發表會，Photo by David Atlan。圖／寶格麗提供 寶格麗品牌代言人LISA出席Eden The Garden of Wonders頂級珠寶系列發表會，Photo by German Larkin。圖／寶格麗提供 寶格麗品牌代言人Anne Hathaway出席Eden The Garden of Wonders頂級珠寶系列發表會，Photo by German Larkin。圖／寶格麗提供 寶格麗品牌代言人Anne Hathaway出席Eden The Garden of Wonders頂級珠寶系列發表會，Photo by German Larkin。圖／寶格麗提供 寶格麗品牌代言人Priyanka Chopra Jonas出席Eden The Garden of Wonders頂級珠寶系列發表會，Photo by German Larkin。圖／寶格麗提供 寶格麗品牌代言人Priyanka Chopra Jonas出席Eden The Garden of Wonders頂級珠寶系列發表會，Photo by David Atlan。圖／寶格麗提供 寶格麗品牌代言人Anne Hathaway出席Eden The Garden of Wonders頂級珠寶系列發表會，Photo by David Atlan。圖／寶格麗提供 寶格麗品牌代言人LISA出席Eden The Garden of Wonders頂級珠寶系列發表會，Photo by David Atlan。圖／寶格麗提供 寶格麗品牌代言人Priyanka Chopra Jonas出席Eden The Garden of Wonders頂級珠寶系列發表會，Photo by German Larkin。圖／寶格麗提供 寶格麗品牌代言人LISA出席Eden The Garden of Wonders頂級珠寶系列發表會，Photo by German Larkin。圖／寶格麗提供