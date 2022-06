Lisa這樣太可愛、小安是隱藏版腿精 寶格麗花絮照揭秘

義大利頂級精品寶格麗(BVLGARI)日前於巴黎全新發表Eden The Garden of Wonders 伊甸奇蹟花園頂級珠寶系列,品牌三代全球代言人BLACKPINK成員Lisa、「小安」安海瑟薇(Anne Hathaway)、琵豔卡·喬普拉(Priyanka Chopra Jonas)破天荒首度一起亮相並大方合照,成為時尚界最洗版話題。今官方加碼釋出當天活動花絮照,Lisa幕後俏皮的模樣,有如「撕漫」出來的洋娃娃,搶盡風采。

而當天身穿短褲的安海瑟薇,則在活動上大方輪流秀出左右美腿,流露自然不經意的性感魅力。有「寶萊塢裘莉」之稱的印度裔女星琵艷卡,則是胸前開動到腰的華麗禮服和迷人胸線,配上寶格麗的靈蛇Serpenti項鍊,展現成熟人妻的魅惑之美。 寶格麗品牌代言人LISA出席Eden The Garden of Wonders頂級珠寶系列發表會,Photo by German Larkin。圖/寶格麗提供 寶格麗品牌代言人Priyanka Chopra Jonas出席Eden The Garden of Wonders頂級珠寶系列發表會,Photo by German Larkin。圖/寶格麗提供 寶格麗品牌代言人Anne Hathaway出席Eden The Garden of Wonders頂級珠寶系列發表會,Photo by David Atlan。圖/寶格麗提供