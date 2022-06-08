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Lisa這樣太可愛、小安是隱藏版腿精 寶格麗花絮照揭秘
義大利頂級精品寶格麗（BVLGARI）日前於巴黎全新發表Eden The Garden of Wonders 伊甸奇蹟花園頂級珠寶系列，品牌三代全球代言人BLACKPINK成員Lisa、「小安」安海瑟薇（Anne Hathaway）、琵豔卡·喬普拉（Priyanka Chopra Jonas）破天荒首度一起亮相並大方合照，成為時尚界最洗版話題。今官方加碼釋出當天活動花絮照，Lisa幕後俏皮的模樣，有如「撕漫」出來的洋娃娃，搶盡風采。
而當天身穿短褲的安海瑟薇，則在活動上大方輪流秀出左右美腿，流露自然不經意的性感魅力。有「寶萊塢裘莉」之稱的印度裔女星琵艷卡，則是胸前開動到腰的華麗禮服和迷人胸線，配上寶格麗的靈蛇Serpenti項鍊，展現成熟人妻的魅惑之美。
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